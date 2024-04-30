Кидаемся с головой во все новое — гороскоп на 1 мая

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее приглашает к дружескому общению, обмену идеями и новостями.

Гороскоп на сегодня говорит, что темой этого дня может стать нечто особенное: необычное блюдо, новинка, нестандартное мероприятие, оригинальная покупка. Сопутствующими темами могут стать взносы, покупки вскладчину, траты на будущее, щедрые дары, распродажи, поиски доступа к коллективным ресурсам. В течение дня возможен рост аппетитов и запросов. Могут появиться особо экстравагантные варианты планов, требующие дополнительных расходов. Чем ближе вечер, тем сильнее тяга к кулинарным и другим экспериментам, внеплановым оригинальным приобретениям.

Овен

Сегодня у Овнов мысли могут быть направлены в близкое или далекое будущее. У многих Овнов появится потребность в общении с друзьями или поиске единомышленников, с которыми они могли бы поделиться своими идеями или скооперироваться ради выполнения какой-то задачи. Подходящий момент для попытки найти соратников по хобби. Стоит помнить, что замыслы этого дня могут потребовать материальных вложений.

Телец

Сегодня Тельцам день поможет определиться с текущими планами, подчеркнет силу возникших у них чувств и капризов. Может усилиться их намерение купить новинку или раритет, обновить свой имидж, добиться любви, реализоваться в важной для себя области. Стоит помнить, что в течение дня аппетиты могут расти, а намерения меняться, вероятно появление новых отдельных прихотей или общее расширение запросов.

Близнецы

Сегодня Близнецам день подсказывает отличные идеи, которые им стоит брать на заметку: даже если сейчас они кажутся невыполнимыми, вскоре жизнь подскажет, что это не так и шанс в выбранном направлении есть — нужен лишь счастливый случай и немного терпения в его ожидании. Звезды рекомендуют поддерживать контакты с друзьями из других городов и стран, с вероятными попутчиками, учителями и учениками.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не быть замкнутыми на себе одиночками, оставаться членами своей группы и не выпадать из информационного поля. Желательно общаться с друзьями (или поддерживать с ними контакт) и следить за новостями в интересующих областях, включая финансовые. Возможно, в этот день получит особое значение мнение или присутствие друга, образ или поведение какой-то популярной персоны.

Лев

Сегодня Львам придется вести себя осмотрительнее и дальновиднее, если они заинтересованы в друзьях и личной популярности, особенно на «длинной дистанции». И собственный статус, и реализация большого проекта могут зависеть от умения создать себе имидж в чужих глазах или готовности поддерживать дружеские отношения с конкретным влиятельным лицом. Возможен важный момент в любовном союзе или в браке.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать на спокойный и предсказуемый день. Сегодня велика вероятность отклонений от стандартов и привычного расписания. Возможны изменения в самочувствии, повседневном меню, рабочем графике или в другой сфере. Придется искать нестандартные варианты решения задач. Попутный положительный эффект сегодняшних хлопот и сюрпризов - дополнительное расширение горизонтов и возможностей.

Весы

Сегодня для Весов это потенциально удачный день, но большинству Весов дары судьбы не достанутся даром. Возможно, придется чем-то заплатить за открывшиеся творческие шансы, за финансовые возможности или счастье в любви, за право расширить свои личные полномочия или допуск к коллективным ресурсам. Возможны переговоры. Может наметиться оригинальное масштабное мероприятие или авантюрный, но доходный проект.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов внимания потребуют домашние дела или служебные контакты. Темой дня могут стать текущие обновления и сопутствующие хлопоты. Хорошо заниматься модернизацией электросетей, компьютерного оборудования, программного обеспечения. Одна из задач дня — не разрушить свои отношения с нужными людьми, в том числе, на будущее. Будьте дружелюбнее с домочадцами, спонсорами, влиятельной группой.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов внимание могут привлекать новости, циркулирующие в Сети или в близком окружении. Это подходящий день для взаимодействия с соседями, попутчиками, собеседниками в чатах, общения с коллегами по работе в неформальной обстановке. Обсуждая горячие темы момента, стоит брать на заметку подходящие контакты, идеи и линии связи: возможно, это основа для сотрудничества в скором будущем.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть готовыми к сюрпризам: мелким или крупным, зависит от планов и обстановки. Вероятны изменения в программе шопинга, праздника или другого мероприятия. Возможно, придется обсуждать нестандартные варианты решения проблем и развития событий, корректировать составленное заранее меню, список вещей или покупок, обсуждать новости с домочадцами, друзьями, детьми или соседями.

Водолей

Сегодня для Водолеев этот день информативен, он обещает им подсказки и новости. Звезды советуют быть контактнее и не лениться обсуждать с нужными людьми возможные варианты развития событий. Невысказанные эмоции, привычки, желания и личные амбиции сегодня могут создать проблемы. Дружелюбное общение предупредит конфликт своих и чужих интересов - в том числе, в группе друзей, в любви, браке, семье и быту.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды рекомендуют следить за новостями, не ограничиваясь узким кругом своих личных интересов и планов. В этот день могут представить интерес любые новшества с широким социальным резонансом. Не исключено, что попутно удастся получить важные сведения, касающиеся материальной сферы, например, получаемых или планируемых доходов, задуманных покупок или предстоящих платежных операций.