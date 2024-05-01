Балуем своих близких — гороскоп на 2 мая

23-24 лунные сутки. Сегодня положение Луны подпитывает экзотические капризы, порой побуждая забыть о здравом смысле, разумных стандартах и чувстве меры.

Как итог, возможны ситуации потакания прихотям, моменты чревоугодия, экспериментаторства, завышения ожиданий и запросов, расточительности, страсти к новинкам или роскоши. Гороскоп на сегодня говорит, что возрастет вероятность сюрпризов, волнений и дополнительных трат. К вечеру начнут сворачиваться коллективные мероприятия, станут спокойнее чувства и сдержаннее аппетиты. Не исключается доля разочарования, например, может оказаться чуть ниже ожидаемого обещанный аванс или чуть скромнее подарок.

Овен

Сегодня Овны продолжают нуждаться в компании для общения, например, в единомышленниках для обсуждения своих идей и сравнения мнений. Возможны дополнительные расходы или неожиданные приобретения в расчете на будущее. К вечеру участие в коллективной жизни станет менее активным, потребуется доля скрытности или сдержанности. Возможно, придется сохранить в тайне некоторые покупки или часть дохода.

Телец

Сегодня у Тельцов день подпитывает амбиции, иногда чрезмерно. Их надежды могут быть несколько завышены. Не исключены нотки излишнего авантюризма или самомнения, капризы, чревоугодие, расточительность. Может достигнуть пика желание нравиться, привлекать внимание, наращивать свои позиции в рейтинге популярности. Ближе к ночи запросы станут более умеренными и реалистичными, а чувства более спокойными.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день подпитывает интерес к расширению возможностей в виде путешествий или дружбы с людьми издалека, учебы или заработка за рубежом. Поощряя такие интересы, звезды советуют не форсировать события и пока ограничиваться подготовительными мерами: заводить связи, пополнять свой банк данных. В конце дня что-то напомнит о текущих реалиях, например, о материальных рамках на данный момент.

Рак

Сегодня для Раков коллективные настроения могут оставаться важнее личных. Их будущее может быть неотделимо от планов друзей, личные таланты и достижения могут теряться на фоне чужих успехов. Утром ситуация будет волнующей и нестандартной, многое будет зависеть от атмосферы в группе или в социуме. Вечер добавит предсказуемости: вернет точку опоры, прояснит финансовые и (или) любовные перспективы.

Лев

Сегодня у Львов день подчеркивает зависимость от дружбы и популярности. Чем крупнее их проекты и выше амбиции, тем больше им нужна группа поддержки. Может стать важным какое-то мероприятие. Атмосфера дня побуждает к изъявлению дружеских чувств и внезапным жестам щедрости, но чаще под влиянием момента или ради рекламы. Истинную цену щедрым авансам и продемонстрированным эмоциям покажет поздний вечер.

Дева

Сегодня Девам день способен добавить и радостей, и неожиданных забот. Их могут ждать открытия и находки, но также и моменты переутомления, перенасыщения новизной. Не исключено, что эмоциональный подъем отразится на их самочувствии и внесет хаос в их повседневную жизнь. Поворот к стабильности и предсказуемости ожидается лишь в самом конце дня, в это время придет материальная или моральная поддержка.

Весы

Сегодня для Весов день отмечен долей авантюризма и духом эксперимента. В центре внимания может оказаться личная жизнь, финансирование творческого проекта или экзотичного хобби. Возможны дополнительные траты или «праздник за чужой счет». В случае кредита стоит учитывать высокие проценты банка, а в случае одолжения денег друзьям риск сюрпризов. Если нет лишних средств, лучше отложить важные покупки.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день вынуждает жить в нестандартном режиме, который порой становится для них несколько утомительным. Может накопиться усталость от гостей в доме или от навязанных обновлений в жизненном укладе, от интенсивного общения в большой компании или пребывания на людях в ущерб желаемой интимности. Возможность отдохнуть или вернуться в привычное эмоциональное состояние появится лишь к ночи.

Стрелец

Сегодня Стрельцов поток новостей и контактов воодушевляет, но даже на фоне сильной заинтересованности у них может настать момент перенасыщения информацией или дружеским общением. Не исключено, что это начнет отвлекать их от насущных дел, добавлять им забот или отражаться на их самочувствии. Возможно, им будет лучше встретить вечер дома в тишине, а не в пути или в гостях, за новыми разговорами.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит учитывать, что день может подтолкнуть к лишним тратам, финансовым или иным авантюрам, обновлениям в угоду друзьям или прогрессу. Если есть резерв средств, потребность в новизне и свободное время, можно позволить себе эксперимент. При ограниченных возможностях лучше дождаться вечера или повременить до завтра. Возможны неожиданные денежные поступления в виде аванса или кредита.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют не терять чувства меры в попытке исполнить свои желания или последовать своим привычкам, быть умереннее при изъявлении своих чувств и взглядов, иначе даже благие намерения могут обернуться нежелательными последствиями. Этот день может склонить к расточительности, эмоциональной экзальтированности, чрезмерному гостеприимству, перееданию, экстравагантности вкусов.

Рыбы