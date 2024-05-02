Решим вопросы любого калибра — финансовый гороскоп на 3 мая

Сегодня мы можем разобраться с любой проблемой.

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять, какие энергии будут актуальны для них и как они могут использовать их в свою пользу.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться вполне успешно. Наиболее удачливы вы, вероятно, будете в первой половине дня. В это время бизнесмены могут правильно сориентироваться в конъюнктуре рынка и извлечь свою выгоду из разных ситуаций. Однако к концу дня ваша инициатива может иметь главным образом негативные последствия. Особенно это касается деловых встреч и поездок. Воздержитесь от знакомств.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться благоприятное время для спокойной и уединенной работы, требующей высокой степени сосредоточения. Хорош день для тех, чья работа имеет отношение к творчеству. Также могут преуспеть те, кто работает удаленно, на дому. Однако во второй половине дня и вечером вы можете понести материальный ущерб. Воздержитесь от шопинга и принятия финансовых решений.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут преуспеть в деятельности по подготовке к учреждению инвестиционного фонда или акционерного общества. Хорошо проводить соответствующие собрания. Успешно пойдет любая работа, связанная с научно-исследовательской деятельностью и проектно-конструкторскими разработками. В конце рабочего дня и вечером могут проявиться негативные влияния и в делах могут быть помехи.

Рак

Сегодня Раки , имеющие свой бизнес, в середине дня могут получить выгодный госзаказ на выполнение услуг. Также вам может поступить заказ от крупной коммерческой структуры. Постарайтесь быстро реагировать и закрепить успех. Хорошее время для урегулирования вопросов с долгами. При наличии свободных денег направьте их на погашение долга. В конце дня не следует доверять поступающей информации.

Лев

Сегодня у Львов уровень дохода может быть во многом связан с профессиональным статусом. Чем выше занимаемая вами должность, тем выше уровень доходов. Удачно могут пойти дела у тех, кто находится в служебной командировке или работает на вахте. Однако ближе к концу дня рекомендуется минимизировать деловую активность, поскольку возрастает вероятность неудач, ошибок и убытков.

Дева

Сегодня Девы в середине дня могут получить неплохую прибыль от финансовых вложений. Если у вас были депозитные вклады в банках, паевых инвестиционных фондах, то сегодня вы сможете вернуть этот вклад с процентами и переложить на более выгодный депозит. Прекрасное время для покупок в интернет-магазинах — вы можете купить товар по акции и со скидкой. В конце дня воздержитесь от контактов с начальством.

Весы

Сегодня у Весов хорошее время для делового партнерского сотрудничества — основные деньги в ваш бизнес могут поступить от партнера. Если сферой вашей деятельности является выполнение клиентских заказов, то в середине дня вы можете отметить рост числа заказчиков. Удачное время для ведения переговоров. В конце дня старайтесь дистанцироваться от тайных и сомнительных видов деятельности.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться удачный день для работы на публике. В частности это — сфера обслуживания, консультативная деятельность, работа на виду, в большом коллективе, в учебном зале, аудитории. Также режим благоприятствования может быть при устроении и проведении выставок, творческих конкурсов, викторин. В конце дня возрастает вероятность понести материальный ущерб.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов творческих профессий может сложиться хороший день. Возможно, вы будете в состоянии обеспечить наиболее оптимальную связь между творческой идеей, замыслом и его практическим воплощением. Теория и практика творчества гармонично соединяются. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику. Однако всю публичную деятельность лучше свернуть ближе к концу дня.

Козерог

Сегодня Козероги могут преуспеть в ресторанном и гостиничном бизнесе, в индустрии развлечений и отдыха. Особенно удачной может стать ваша деятельность в любой сфере, так или иначе относящейся к тому, что делает людей красивее, здоровее и счастливее: спортивные и фитнес клубы, парикмахерские, ателье, салоны красоты. В конце дня может быть неблагоприятное время для контактов с коллегами по работе.

Водолей

Сегодня для Водолеев сделки с недвижимостью и рыночная торговля — вот наиболее успешный вид деятельности. Можно заниматься подготовкой документов для регистрации недвижимой собственности или для заключения договора на аренду или субаренду. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. В конце дня воздержитесь от личных инициатив.

Рыбы