Расслабляемся каждой клеточкой тела — гороскоп на 4 мая

3 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усилит эмоциональность, музыкальность и восприимчивость к различным видам искусства, подчеркнет ценность духовного измерения жизни.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что этот день может склонить к пассивности, уединению, мечтам и погружению в виртуальные миры. Он подходит для отдыха и расслабления, помогает переплавлять негативные эмоции в более светлые. Спасение от уныния можно найти в добрых чувствах, благотворительности, проявлении милости, прощении обид. Есть шанс найти утешение или подарить его другим. Возможно получение знака, предчувствие. Не исключен интерес к религии, вере, мистике, тайнам прошлого. Овен Сегодня у Овнов есть время для отдыха в форме полного расслабления, уединения и молчания. Это подходящий момент для того, чтобы отрешиться от суеты, выспаться, побыть в тишине, прислушаться к своим тайным ощущениям. В течение дня не исключены удачные находки в виде дополнительных запасов и припрятанных, но забытых резервов. К полуночи возможен всплеск активности, особенно у мартовских Овнов. Телец Сегодня Тельцов интригует будущее, контуры которого в течение суток могут становиться все более расплывчатыми. Многие Тельцы будут невольно ориентироваться на свои прежние мечты, не замечая или не желая замечать, что ситуация меняется и некоторые идеалы теряют свой былой смысл. Подходящий момент для свободного общения с единомышленниками, приобретенными за последний год и оставшимися рядом. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют воздержаться от построения планов на будущее, а также от официальных встреч, новых стартов и работы с отчетными документами. На протяжении всего дня сохранится риск ошибок и заблуждений. Легко оказаться во власти старых иллюзий, ведущих в тупик. Удача возможна благодаря загадочным обстоятельствам и неявным причинам, например, тайному дружескому покровительству. Рак Сегодня Ракам стоит избегать лишней суеты и спешки. Обстановка этого дня приглашает взять паузу в целевой активности, повременить с обязательными делами и рискованными начинаниями. Есть время для того, чтобы отдохнуть, помечтать, припасть к знакомому источнику вдохновения или веры. Но лучше не расслабляться полностью: не исключено, что завтра (или уже сегодня к полуночи) найдется важное дело. Лев Сегодня Львам звезды намекают, что есть смысл воздержаться от гиперактивности. Если судьба решит побаловать удачей, она сделает это сама, не стоит ей «помогать». Основную часть этого дня желательно провести в пассивном режиме и в эмоционально благополучной обстановке. Приступать к срочным делам лучше около полуночи, особенно, если нужно начать путь, наладить связь или отправить важное сообщение. Дева Сегодня Девам придется набраться терпения, если они хотят с кем-то поговорить, так как прямой диалог может быть затруднен. Согласие и объединение в эти сутки возможны, но скорее на почве молчаливого эмоционального и духовного взаимопонимания, а не вербального контакта. Придется либо подождать, пока собеседник будет готов к разговору, либо включить проницательность, чтобы проникнуть в его мысли. Весы Сегодня Весам звезды говорят, что это не самый удачный день для целевого общения, энергичного сотрудничества и публичной активности. Даже самые срочные встречи, переговоры и совещания имеет смысл начинать ближе к полуночи: именно в это время вновь активизируются нужные люди и восстановится оперативная обратная связь. В течение дня желательно избегать суеты, лучше отдохнуть или заняться здоровьем. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют использовать день для отдыха — по возможности, сочетая в нем меры по гармонизации эмоционального фона с полноценным телесным расслаблением. Но не стоит планировать мероприятия такого рода на слишком поздний час: не исключено, что к ночи появятся срочные дела и придется выйти из состояния «нирваны». Возможны известия с работы, просьбы о помощи, экстренные сигналы. Стрелец Сегодня Стрельцы могут испытывать нехватку энергии или ощущать зависимость от своего эмоционального состояния. Не исключены минуты уныния. Звезды подсказывают, что спасением от меланхолии и погружения в пучину пессимизма может стать какое-то полезное дело, в которое требуется вложить душу, сочувствие к близким людям или забота о питомце. К ночи возможен всплеск сил, идей и азарта. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют хранить верность своим планам, избегать суеты и спешки. Также стоит считаться с окружающей эмоциональной атмосферой и не поддаваться пессимизму, который она способна навеять. По возможности, в эти сутки лучше не форсировать события и отдыхать, но быть настороже и наготове, особенно вечером: не исключено, что к ночи появятся срочные домашние или деловые хлопоты. Водолей Сегодня Водолеи могут позволить себе душевное расслабление и частичное отступление от правил, например, отдельные вольности в распоряжении ресурсами или погрешности в диете. Это день, когда многое решает чутье или порыв эмоций. Возможно, захочется сделать доброе дело, что-то подарить или пожертвовать, помочь близким или заняться благотворительностью. Не исключены удачные приобретения в дом. Рыбы Сегодня Рыбы склонны к пассивности, мечтательности и доле эскапизма. Они не прочь найти тот или иной способ забыться, уйти от бренного мира с его суетой, уплыть в мир своих фантазий. Многие Рыбы будут держаться за свои прежние многолетние идеалы, постепенно теряющие смысл для других людей, но имеющие ценность для них лично. Этот день может подарить им момент везения или источник вдохновения.