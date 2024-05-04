Пригодится напористость и смелость — гороскоп на 5 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что динамичная обстановка этого дня не создана для покоя и комфорта. Возможны срочные хлопоты, сигналы к экстренным мерам. Приветствуется активность и тренировка ловкости. Подходящий момент для старта, короткого рывка, недолгой поездки или разминки. Может возрасти интерес к технике, легкому транспорту, линиям оперативной связи, экспресс-услугам, быстрым деловым приемам. Среди проблем дня — вспыльчивость, ненадежность, потенциальная травматичность. Возрастает риск капризов и травм у маленьких детей.
Овен
Сегодня у Овнов день пробудит природную энергию, повысит их импульсивность, предприимчивость и нетерпение (особенно, при рождении в марте). Дополнительно мотивировать их на активность могут друзья, коллективные планы и прогрессивные идеи. Многие Овны предпочтут не тратить время на долгие речи и решат перейти от слов последних недель к делу. Отличный момент для старта, особенно в первой половине суток.
Телец
Сегодня у Тельцов забурлит жизнь: получат новый импульс недавние сюжеты, появится повод выйти из личной зоны комфорта. Тельцы, не желающие отказываться от собственного удобного ритма жизни с его приятными бонусами или считающие себя выше суеты, рискуют не заметить того, что начинает твориться у них за спиной, например, внезапной активности своих конкурентов или хитростей своих партнеров.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это подходящий день для включения в коллективные дела. Если друзья решили перейти от недавних слов к действию, самое время к ним присоединиться: как минимум, будет интересно, а как максимум, будет сделан рывок в будущее (или подготовлена почва для него). Индивидуальные начинания могут оказаться чуть менее эффективными и лучше придать им статус «пробы пера».
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что для исполнения желаний придется проявить больше смелости, ловкости, оперативности и пробивных качеств. Не стоит заниматься в эти сутки долговременными планами и выполнением многоступенчатых задач — лучше ставить себе близкие цели, не требующие слишком сложной стратегии. Этот день может принести срочные хлопоты, создать суету, ситуацию спора или мини-аврала.
Лев
Сегодня Львам стоит проявлять инициативу и день дает им энергию для конкретных начинаний, например, для отправки в путь, для включения в интересный разговор или в переписку. Лучшие стороны дня — смелость, динамика, демократичное общение, возможность поддаться своему минутному естественному импульсу. Можно выйти за рамки своего текущего статуса, развеяться, открыть для себя какие-то горизонты.
Дева
Сегодня Девам день может принести новые хлопоты или дать им повод для беспокойства. Возможен сигнал тревоги или новый критичный этап в каком-то деле. Звезды намекают, что ближайшие недели могут оказаться нервозными и полными приключений. Ситуации этого дня — отличный повод проверить свою ловкость, смелость и быстроту реакций. Не помешает убедиться в безопасности используемых инструментов и техники.
Весы
Сегодня Весы заметят признаки чужой активности, которая их позабавит, обрадует или насторожит. Может наметиться сотрудничество, полемика, продолжение апрельских бесед. Не исключено оживление в стане конкурентов и оппонентов. В любом диалоге, а также в браке и деловом партнерстве вторая сторона становится энергичнее и импульсивнее, в ход может пойти насмешка, вызов, провокация или критика.
Скорпион
Сегодня Скорпионам пора менять тактику, например, возвращаться к делам после отдыха или периода отсутствия. Этот день может принести срочные хлопоты, заставить экстренно выйти на работу или обратиться за помощью в сервис. Могут стать актуальнее темы, связанные с обменом услугами, лечением, ремонтом, техобслуживанием, тренировками, владением инструментами, техническим мастерством, содержанием питомцев.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день поможет найти отдушину в череде текущих дел, размяться физически или умственно. Помимо короткой, но весьма бодрящей встряски, он пригласит вернуться к активной деятельности в каком-то направлении и даст для этого импульс. В зависимости от личных интересов, это может быть интеллектуальная игра, спорт, техническое творчество, туризм, ориентирование, параллельный бизнес-проект.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит планировать дела, требующие системного подхода, усидчивости и терпения. События могут повернуться в новом направлении, требуя оперативной реакции или быстрой адаптации. Новое поле для работы или повод для беспокойства может появиться в собственном доме. Возможны срочные хлопоты в связи с бизнесом и деловым сотрудничеством. Стоит принять меры против ссор с близкими.
Водолей
Сегодня у Водолеев обстановка вокруг оживляется — что часто согласуется с их интересами, дает им информацию или поле для действий. Может наметиться срочная командировка или серия разъездов. Под влиянием сегодняшних событий может возрасти внимание к темам, связанным с техникой, транспортом, мастерством вождения и средствами оперативной связи. Возможна активизация деловых, соседских и иных контактов.
Рыбы
Сегодня Рыбам не обойтись без быстроты реакций, ловкости, смелости, пробивной силы. Рыбам, которые не наделены такими чертами от природы или не выработали их в себе сами, не стоит поддаваться импульсу и браться за важные дела: велика вероятность быть оттесненными или опоздать. Стоит обратить внимание на финансовые дела: возможны новые обстоятельства, нагрузки или потенциальные риски.