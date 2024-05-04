Пригодится напористость и смелость — гороскоп на 5 мая

4 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Марса в знаке Овна способствует смелости, импульсивности и нетерпению.

Фото: rambler