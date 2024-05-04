Действуем смелее — любовный гороскоп на 5 мая

Наш гороскоп помогает читателям лучше понять энергетику дня и принимать более осознанные решения в своей повседневной жизни.
Овен
Сегодня Овны становятся инициативнее и предприимчивее. Они не намерены подавлять порывы своих чувств и скрывать темперамент, которым наградила их природа. В любовных отношениях они оказываются лидерами. Обратной стороной энергичного настроя может стать вспыльчивость или отсутствие деликатности.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учесть, что атмосфера этих суток в любой момент может разойтись с их желаниями, планами и идеалами. Их чувствам в ней будет трудно полноценно раскрыться. Тот формат выражения любви, к которому они стремятся, может оказаться невозможным, и свидание станет потерянным временем.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит подавлять свои романтические порывы, если они не требуют долгой подготовки. Бодрая живая обстановка этих суток может подтолкнуть к инициативе и партнера. Отличный день для недолгой встречи в активном режиме, например, в формате спонтанной поездки или вылазки на природу.
Рак
Сегодня для Раков обстановка этих суток не очень гармонична. Многие моменты этого дня будут их раздражать или добавлять им беспокойства. Может оказаться не слишком уместной их чувствительность. Не лучший день для важного свидания, душевного обстоятельного разговора и начала отношений с нуля.
Лев
Сегодня у Львов, если романтические планы связаны с общением и движением, обстоятельства на их стороне. Это прекрасный день для того, чтобы совершить с любимым человеком короткую прогулку или обсудить с ним пару забавных идей. Некоторым Львам подобный формат встречи не позволит их статус.
Дева
Сегодня у Дев события этого дня раззадорят и дополнительно разогреют страсть, если они одарены активным темпераментом и время от времени им требуется порция острых ощущений. Спокойные Девы могут занервничать из-за осложняющих или отвлекающих факторов, мешающих им наслаждаться идеальным романом.
Весы
Сегодня у Весов партнеры начинают вести себя более оживленно, иногда провокационно и вызывающе. Общение может пойти в формате спора, критики или поддразнивания. Настойчивые и энергичные ухаживания польстят не всем Весам, некоторым из них будет сложно отвязаться от слишком активных поклонников.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вступают в полосу хлопот и лучше, чтобы их личная жизнь не смешивалась с делами — в противном случае, начнут складываться предпосылки для ссор по пустякам или для цепочки досадных недоразумений. Звезды советуют разграничить любовные и деловые планы, романтику и житейскую суету.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов появляется повод стать в своей личной жизни чуть предприимчивее. Если им хотелось проявить инициативу, для нее сложатся условия. Взаимопониманию с объектом симпатий поможет любое активное хобби, связанное с тренировкой интеллекта, играми, движением или физическими нагрузками.
Козерог
Сегодня Козерогов может что-то нервировать, из-за чего у них испортится настроение или будут отменены их романтические планы. Им стоит помнить, что под влиянием событий этого дня они способны потерять душевное равновесие и начать демонстрировать любимому человеку не лучшие стороны своего характера.
Водолей
Сегодня Водолеев обстановка этих суток приглашает быть активнее, общительнее и легче на подъем. Это пойдет на пользу Водолеям, находящимся в стадии флирта или поиска легких знакомств, а также порадует пары, которые имеют общих друзей и увлечения и не хотят замыкаться в узких рамках своей частной жизни.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют либо действовать в делах сердечных смелее и радоваться больше процессу, чем результату игры, либо отказаться от контакта с объектом симпатий и дождаться более благоприятного для этих целей момента. Не стоит выбирать этот день для первой встречи и важного свидания.