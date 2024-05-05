Успеваем везде и сразу — финансовый гороскоп на 6 мая

Сегодня нам придется крутиться волчком.

Наш гороскоп содержит советы по поведению и принятию решений в свете предстоящих астрологических аспектов.

Овен

Сегодня у Овнов , имеющих свой бизнес, большую часть дня дела могут идти успешно. Возможно, вам удается получить максимальные доходы с тех производственных площадей, которые вы используете в своем бизнесе. Хорошо поработают офисные служащие, строители и коммунальщики. Тем не менее, этот день вряд ли можно назвать благоприятным для карьеры - начальство может не оценить ваш труд по достоинству.

Телец

Сегодня Тельцам звезды благоприятствуют в установлении деловых связей, коротких поездках, встречах, переговорах и обмене информацией. Вы сумеете усвоить огромное количество знаний и благодаря этому повысите свой профессиональный уровень. Это хорошее время для социальных работников, торговцев, консультантов, секретарей-референтов. Используйте это время для работы с документами.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может быть хорошее время для получения дополнительных доходов, которые не подлежат налогообложению. Речь может идти о частной подработке и фрилансе. Также это удачное время для тех, кто занимается оформлением положенных по закону пособий, льгот, субсидий, компенсаций и налоговых вычетов. Можно заново переоформлять пенсию с целью найти более выгодный вариант расчета.

Рак

Сегодня для Раков звезды могут создать благоприятные условия для плодотворной коллективной работы. Можно устраивать собрания акционеров, организовывать кооперативы или инвестиционные фонды. Проектно-конструкторская и научно-исследовательская работа может пойти ускоренными темпами и даст прекрасные результаты. Удачное время для составления и утверждения бизнес-плана

Лев

Сегодня у Львов , занимающих руководящие должности, наиболее удачное время выпадает на первую половину дня. Благодаря помощи подчиненных вам удается отыскать крайне важную информацию. Кто-то из представителей официальных властей окажет вам содействие в решении насущных вопросов. Может появиться влиятельный покровитель, который, однако, может предпочитать оставаться в тени.

Дева

Сегодня Девы в первой половине дня могут рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или заключить контракт на работу за границей. Огромную помощь в этом вам может оказать кто-то из друзей, уже работающих там. Хорошее время для урегулирования юридических вопросов, подачи судебных исков, проведения судебных заседаний. Также вы можете преуспеть в учебе, в повышении уровня квалификации.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют заниматься обновлением своего бизнеса. Владельцы фирм могут приобретать новое оборудование и заниматься его монтажом в производственных цехах. Успешно проходят кадровые перестановки и реформирование структуры управления с целью оптимизации расходов. Банки могут с готовностью пойти вам навстречу в открытии кредитной линии под развитие бизнеса.

Скорпион

Сегодня Скорпионы в первой половине дня могут преуспеть в деятельности по расширению популярности вашей фирмы. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, может принести ощутимый положительный эффект. Можно расширять спектр предлагаемых услуг, а также изучать другие рынки с целью расширения географии бизнеса. Успешно проходят выставки, PR-кампании и презентации.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может сложиться очень удачно. В работе вам поможет прекрасная физическая форма и отменная работоспособность. Рекомендованы практические виды деятельности, связанные с физическими усилиями. В некотором роде, ставку сегодня приходится делать на интенсификацию труда. Хорошо проявят себя технически одаренные сотрудники, а также изобретатели, инженеры, рационализаторы.

Козерог

Сегодня для Козерогов , которые заняты творческими видами деятельности, хорошо может сложиться этот день. Вам не только удается добиваться новых высот в творчестве, но и получить положительные отзывы от коллег и общественности. Актеры шоу-бизнеса, театра, цирка, музыканты услышат бурные овации в свой адрес при выступлении на сцене. Успешно пойдет работа с клиентами при выполнении заказов в сфере услуг.

Водолей

Сегодня Водолеям рекомендуется сосредоточить свои усилия на получении максимального дохода от той недвижимости, которую вы используете в своем бизнесе. Для этого требуется сделать серьезные капиталовложения в ремонт и техническое переоборудование производственных цехов, офисов или торговых площадок. Если вы сдаете помещения в аренду, то можно повышать ставку арендной платы.

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