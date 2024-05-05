Больше молчим и наблюдаем — любовный гороскоп на 6 мая

Наш гороскоп рассказывает об аспектах планет, их взаимодействие и влияние на эмоциональное, финансовое и личностное благополучие.
Овен
Сегодня Овны привлекают к себе внимание представителей противоположного пола своей коммуникабельностью, осведомленностью и оригинальным чувством юмора. Не всегда это говорит об их серьезных чувствах: многие Овны развлекаются и ради забавы поддерживают параллельный флирт. День неплох для знакомств.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что словоохотливость и настойчивость представителей другого пола не обязательно говорят о сильном интересе. Не исключены ситуации подвоха, шутки и легкомысленные маневры с целью минутного развлечения. Не стоит подчеркивать в этот день свои чувства, если они серьезны.
Близнецы
Сегодня Близнецы без труда заводят и поддерживают связи с представителями другого пола благодаря природной общительности, из-за чего часто создают себе репутацию легкомысленных мотыльков, не готовых к серьезным отношениям. Это прекрасный период для знакомств и создания поля для дальнейшего выбора.
Рак
Сегодня Ракам общение с объектом симпатий не добавит уверенности. Это не лучший день для начала романа или переписки, если намерения серьезны. Определенное удовольствие от ситуации получат Раки, которым нравится налет легкомыслия и двойственности в общении с представителями противоположного пола.
Лев
Сегодня Львам непросто: обстоятельства этого дня способствуют оживлению личных симпатий и развитию любовных романов. Особенно охотно звезды помогают Львам, которые ищут новых знакомств вдали от дома, влюблены в иностранца и стремятся поддерживать с ним дистанционную переписку, планируют романтическое путешествие.
Дева
Сегодня Девы жаждут поговорить и не склонны долго ждать. Многие Девы сами начнут общение с объектом своих симпатий, причем сделают это в довольно оригинальной, смелой и забавной форме. Они не полезут за словом в карман в затруднительной ситуации. Иногда им может не хватать деликатности.
Весы
Сегодня Весы нуждаются в обратной связи с партнером и получают ее, но им не стоит надеяться на равноправный комфортный диалог. Многим Весам придется сносить колкости и парировать чужие выпады, не всегда безобидные. Ранимых и чувствительных Весов такой формат общения способен нервировать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется активнее обсуждать с любимым человеком житейские или служебные мелочи, которые способны иногда приобретать чересчур большое значение и создавать напряженность. Чтобы не ссориться из-за пустяков, важно не зацикливаться на происходящем и вовремя включать чувство юмора.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день дает возможность активнее вести романтическую переписку, при этом не требует от них серьезности или глубокого погружения в обсуждаемые темы. Общение с объектом симпатий сегодня может и должно быть легким, «незамороченным», умеренно познавательным и полным искрящегося остроумия.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сократить свое общение с любимым человеком до необходимого по ситуации минимума. Чем дольше длится беседа (и легкомысленная, и серьезная), тем выше вероятность неловких и неприятных моментов, способных создать в общении напряженность или предпосылки для нее.
Водолей
Сегодня Водолеев обстановка дня приглашает к остроумному общению и подвижному образу жизни, который можно разделить с любимым человеком. Если на этой почве не возникнет противоречий, день пройдет нескучно и гармонично. Подходящий момент для того, чтобы прогуляться или затеять активную переписку.
Рыбы
Сегодня Рыбам общение с представителями другого пола может создать определенные трудности — особенно, если они не склонны к быстрому темпу беседы и болезненно воспринимают шутки на некоторые важные для себя темы. Письмо, серьзный разговор, знаменательную встречу звезды советуют отложить до завтра.