День обещает букет эмоций — гороскоп на 7 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что постепенно обстановка улучшится, появится надежда на подарок, помощь, успех, прибыль, компенсацию, приятный сюрприз или счастливую находку. Возрастет тяга к лакомствам, гармонии, красивым вещам, комфорту. Источником позитива может стать любовь, искусство, музыка или гастрономическое удовольствие. Вторая половина дня подходит для свидания, застолья, шопинга, вечеринки, посещения ресторана. Близкое Новолуние — повод навести порядок в вещах, кошельке и продуктовых запасах, освободить место для новинок.
Овен
Сегодня Овнам день может принести приятный материальный бонус в виде пополнения бюджета, неожиданного подарка или оригинальной находки. Также он может подарить им хорошие возможности в части приобретения желаемых новинок и продуктов, особенно экзотических. Приступая к шопингу или платежам, лучше пропустить утро: в это время возможны помехи, есть риск купить испорченную вещь, материал или продукт.
Телец
Сегодня Тельцов ждет приятный день. Несмотря на возможный дискомфорт утром, он подарит им позитивные эмоции, подарки, сюрпризы и материальные бонусы. Также он подчеркнет некий рубеж в их биографии, например, новый поворот в любовных делах, карьере или финансовом положении. Пора отпраздновать достижения и напоследок воспользоваться удачей, так как счастливая полоса расширенных возможностей идет к концу.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше не акцентировать свои личные требования и наслаждаться тем, что дает обстановка: настал приятный и по-своему уникальный момент. Удача в этот день может прийти в виде щедрых друзей, доступа к коллективным ресурсами или бонуса от прежних вложений. Возможны расходы на романтические мероприятия или на дружеские встречи, но также и неожиданные подарки, счастливые находки.
Рак
Сегодня Ракам день добавит позитива в моменте и надежд на будущее — особенно, если они окажутся среди друзей или в неформальной обстановке. Увеличатся их шансы на удачу, подарок или прибыль, расцветут чувства, начнут толковаться в более позитивную сторону любые сомнения. Хорошо посетить праздник, ярмарку, вечеринку, устроить дружескую встречу с застольем или романтическое свидание в необычном месте.
Лев
Сегодня для Львов, их карьеры, для личной жизни, материального статуса или репутации, день благоприятней. Есть шанс на реализацию оригинальных желаний, высоких запросов и амбиций. Возможны судьбоносные покупки, уникальные ценные подарки, признаки успеха и популярности, неожиданные знаки симпатии и любви. Подобные дары фортуны могут сопровождаться душевным волнением или дополнительными расходами.
Дева
Сегодня Девам звезды сулят удачу. Для многих Дев она выразится в любовном успехе, приятной покупке, счастливой находке, материальной и моральной поддержке в сложной ситуации, а также в обновлении их духа, обретении надежд, возвращении веры в любовь, гуманистические ценности или дружбу. События дня могут знаменовать собой завершение важного периода в общении с иностранцами или в зарубежных делах.
Весы
Сегодня Весам день поможет улаживать материальные вопросы благодаря подаркам фортуны, например, выигрышу в лотерее, необычной акции, неожиданной скидке, щедрости друзей или партнеров, займу или кредиту на льготных условиях. Может возрасти тяга к раритетам, новинкам, уникальным людям или вещам. Есть предпосылки для искушения или опасной прихоти. Возможна находка с сюрпризом или роковая влюбленность.
Скорпион
Сегодня Скорпионам трудно что-либо противопоставить чужому обаянию, ресурсам или авторитету. Многое решит вкус супруга, друга или пассии, позиция влиятельного партнера или более популярной персоны. Стоит обращать внимание на неприятные детали, чреватые осложнением отношений в будущем. Это может быть личная неприязнь, несовместимость взглядов, подавленная ревность, скрытая зависть к чужим успехам.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день станет знаменательным, если ключевым вопросом для них сейчас является работа, содержание дома или питомца, поправка своего здоровья. Есть надежда на важное событие с положительным оттенком, например, на появление помощника, получение платы за выполненную работу или средств на лечение, намек на скорое завершение полосы забот, исцеление или избавление от груза обязанностей.
Козерог
Сегодня Козероги могут надеяться на счастливый исход событий. Возможно, этот день начнется для них с опасений, волнений или расходов, но все закончится благополучно и даже с выгодой. Удастся обойти ловушку, избежать кризиса, снять подозрения, превратить неприятность в источник вдохновения или дохода. Могут найтись бонусы в вынужденной покупке или приятные стороны в неожиданном повороте романа.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может ознаменоваться важным событием, связанным с их домом, семьей, жильем, личными владениями, финансовым фундаментом, а также с личной жизнью, брачным статусом или близкими любовными отношениями. Может меняться состав семьи или прежний уклад в быту. Подходящий момент для праздника, застолья, новоселья, приема гостей. Возможна доля дискомфорта, особенно в утренние часы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды дают какую-то уникальную счастливую возможность и намекают, что пользоваться ею стоит как можно быстрее: не исключено, что в скором времени она исчезнет или реализовать ее будет гораздо сложнее. Возможно, в вашем близком окружении есть друг или симпатизирующий вам человек, готовый поддержать вас, или где-то все еще продается нужная вам вещь, которую вы мечтали приобрести.