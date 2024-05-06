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Контролируем все вокруг — финансовый гороскоп на 7 мая

6 мая 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня все может пойти не по плану, так что лучше все контролировать.

Контролируем все вокруг — финансовый гороскоп на 7 мая
Фото: Image by karlyukav on Freepik

Наш гороскоп советует готовиться к возможности роста, обновлений и удачных событий, которые могут ожидать вас в этот день.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют заниматься оформлением и регистрацией документов в государственных структурах. Любые служебные командировки и контакты с представителями официальной власти могут проходить не так, как вы ожидаете. Работа по заранее согласованному плану может осложниться из-за каких-то помех, сбоев, нарушений ритма. Уделяйте больше внимания работе с техникой.

Телец

Сегодня у Тельцов, вероятно, этот день не обещает стать легким и безмятежным. Могут быть затруднены те виды деятельности, которые связаны с умственным трудом и финансовыми операциями. Пока лучше воздержаться от излишне сложной и трудоемкой работы. Не рекомендуется подавать судебные иски о возмещении материального ущерба — вероятность добиться исполнения своих требований сейчас минимальна.

Близнецы

Сегодня Близнецам, занятым в производстве, звезды советуют максимум внимания уделить соблюдению техники безопасности. Также важно следить за тем, чтобы не давать технике запредельных перегрузок. Иначе есть риск поломки механизмов и получения производственной травмы. При работе с безналичными платежами перепроверяйте себя — ошибка может внести сбои в финансовые потоки.

Рак

Сегодня у Раков могут осложниться отношения с основным партнером по бизнесу. Полагаться на ответственное и надежное поведение партнера сегодня было бы крайне опрометчиво. Уделите внимание контролю над тем, как исполняются договорные обязательства. Нарушение сроков может поставить вас в затруднительное положение. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве.

Лев

Сегодня для Львов этот день может сложиться неблагоприятно для профессиональной карьеры. Особенно это касается тех, чье положение на основной работе последнее время было неустойчивым и шатким. Тогда может произойти конфликтная ситуация, которая подтолкнет вас к мысли об увольнении и поискам новой работы. Старайтесь воспитывать в себе качества дисциплинированного и исполнительного работника.

Дева

Сегодня Девам, занятым творческими видами деятельности, не рекомендуется выступать на публике. Особенно это относится к артистам театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантам — концертные выступления могут не принести вам оваций публики. Нежелательно принимать участие в творческих конкурсах, викторинах, кастингах. Отдавайте предпочтение той работе, в которой имеете большой опыт.

Весы

Сегодня у Весов может отсутствовать ясность по многим актуальным вопросам, поэтому следует хорошенько подумать, прежде чем предпринимать важные шаги. Цена ошибки может быть очень высока. Иногда лучше переждать и ничего не делать, чем поступить наобум и наделать ошибок. Будьте осмотрительны при оформлении недвижимости. Если оно неправильно оформлено, то есть риск лишиться этого имущества.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов все дела, связанные с вопросами безопасности и страхования бизнеса могут приобрести негативный оттенок. Особенно отчетливо это проявляется в финансовом секторе экономики и на транспорте. Если ваш бизнес связан с перевозками людей или грузов, то возрастает вероятность ущерба. Поэтому важно, чтобы транспортное средство и груз были соответствующим образом застрахованы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется ограничить финансовые отношения с партнером по бизнесу. Вы рискуете понести финансовый ущерб из-за того, что ваш деловой основной партнер может попасть в затруднительное положение и от вас потребуется оказать ему финансовую помощь. Чем меньше между вами будет финансовых обязательств, тем лучше для сохранения стабильности вашего бизнеса.

Козерог

Сегодня у Козерогов, работающих в большом трудовом коллективе, этот день может быть связан с осложнениями с коллегами по работе. Возможно, вас будут постоянно отвлекать от выполнения обязанностей, из-за чего может произойти отставание от графика работ. В результате вы можете начать допускать ошибки, и ритм трудового дня будет скомкан. Тем не менее, воздержитесь от конфликтов.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может сложиться неблагоприятно по ряду сфер деятельности. Прежде всего, речь идет о тех, кто, так или иначе, причастен к курортно-санаторному лечению и отдыху. Также достаточно критична работа в ночных заведениях, охраняемых и режимных объектах. В таких работах могут возникать неприятности. Старайтесь дистанцироваться от тайной и неофициальной деятельности.

Рыбы

Сегодня у Рыб недвижимому имуществу может быть нанесен материальный ущерб. Следует особое внимание обратить на техническое состояние электропроводки и коммунально-бытового хозяйства. Прорыв водопроводной трубы или короткое замыкание могут привести к серьезным проблемам. С осложнениями может пройти этот день у строителей и коммунальщиков. Не все из запланированной работы удастся завершить.
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