Будет много денег — финансовый гороскоп на 8 мая

Этот гороскоп содержит прогнозы для всех знаков, помогая читателям понять, какие события и изменения могут ожидать их в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня у Овнов первая половина дня может сложиться неблагоприятно для деловых контактов. Работа с информацией, документами, перепиской хотя и активизирована, но может быть недостаточно результативна. Серьезных позитивных последствий от разговоров и поездок в это время ждать не приходится. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня.
Телец
Сегодня у Тельцов этот день может сложиться вполне благополучно для торгово-закупочной деятельности. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен, растет прибыль. Хорошо совершать оптовые закупки товара на базах для последующей реализации в розничной торговой сети. Не рекомендуется отправляться в командировки и вступать в контакты с иностранными партнерами.
Близнецы
Сегодня у Близнецов успех дня может во многом зависеть от личной активности и инициативы. Вы сможете прекрасно видеть выгоду в разных ситуациях, и ваши действия могут быть результативными. Звезды предостерегают вас от чисто финансовых спекуляций и указывают наиболее надежное направление для вложений: недвижимость и строительство. Бизнесменам рекомендуется инвестировать в покупку недвижимости.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться неблагоприятное время для получения больших доходов. Однако, если у вас есть возможность для получения дополнительных доходов, то здесь вам больше повезет. Во второй половине дня может произойти знакомство с новым серьезным партнером и начало сотрудничества с ним. Многое будет зависеть от вашей личной инициативы и умения контактировать.
Лев
Сегодня Львам везет в получении тайной информации из конфиденциальных источников. Хорошо идет работа в группе единомышленников, особенно в проектно-конструкторских бюро и в научных институтах. На вторую половину дня лучше не планировать важных дел из-за вероятности осложнений в отношениях с коллегами.
Дева
Сегодня Девы могут добиться положительных сдвигов в карьере. Звезды советуют вам ставить перед собой небольшие практические задачи — успешно решив маленькие дела, вы сумеете приблизиться к заветной цели. После полудня усиливаются ваши интеллектуальные способности и умение стратегически мыслить. Однако усиление теории может не привести к результатам в практике.
Весы
Сегодня Весы в первой половине дня сумеют удачно решить актуальные юридические вопросы по обеспечению бизнеса, и после полудня у вас будет шанс закрепить свои успехи. Этот день может благоприятствовать для подготовки документов, согласований и регистрации фирмы. Также хорошо использовать это время для профессионального обучения с целью повышения квалификации.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов наступает удачный момент для перекладывания депозитов под более высокие проценты. Хорошо закрывать вопросы, связанные с финансовыми заимствованиями. Дальние поездки могут принести выгодные договоренности. Особенно это касается тех, чей бизнес связан с импортно-экспортными операциями и перевозкой грузов.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающих руководящие должности, день больше походит. Ведущие менеджеры и владельцы фирм смогут принять несколько взвешенных решений по изменению структуры бизнеса. Хорошо проводить оптимизацию расходов и делать кадровые перестановки. В результате могут быть отсечены неэффективные подразделения, что поставит фирму на более динамичный путь развития.
Козерог
Сегодня у Козерогов деловой партнер может оказаться более удачливым и энергичным. Поэтому в деловом тандеме вам лучше передать инициативу партнеру, а самим занять роль ведомого. Примерно, то же самое уместно при большой загруженности при работе в сфере услуг — в этом случае хорошо делегировать часть своих полномочий напарнику. Особенно это важно при контактах с клиентами.
Водолей
Сегодня для Водолеев творческих профессий первая половина дня может сложиться благоприятно. Возможно, вам удается найти компромисс между своим творческим замыслом и его практическим воплощением. Во второй половине дня старайтесь не отвлекаться на посторонние темы и сосредоточиться на деталях работы. Важно ценить свое рабочее время. Успешно пойдут дела при работе по свободному графику.
Рыбы
Сегодня у Рыб в первой половине дня может сложиться успешное время для использования ресурса недвижимости для извлечения дохода. Можно заключать сделки по купле-продаже, подписывать договоры на аренду и субаренду, заниматься благоустройством и ремонтом помещений, оснащением их новым оборудованием, мебелью, техникой. Прекрасный день для дизайнера по интерьеру.