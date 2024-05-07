Даем волю внутреннему художнику — гороскоп на 8 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны удачи и счастливые озарения. Хорошо подводить финансовые итоги и распоряжаться излишками. Планируя обозримое будущее, стоит помнить, что оптимизм момента обманчив: ситуация меняется, поэтому некоторые желания уже запоздали или сбудутся иначе. Предпочтительнее отдых или свободный образ жизни. Великодушие и дружелюбие этих суток часто выражены в материальной форме, например, в виде угощений, распродаж, щедрых даров, прощения долгов, доступа к коллективным благам.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что этот день не склоняет к повышенной активности. Вплоть до ночи от нее может удерживать лень, тяга к комфорту или внешнее обстоятельство. Не исключено временное «заземление» интересов, погружение в темы питания или обновления запасов. Подходящий момент для шопинга (стоит учитывать, что возможны неожиданные удачные находки и связанные с ними дополнительные расходы).
Телец
Сегодня для Тельцов день стане счастливым и полным вдохновения. Они будут переживать душевный подъем и наслаждаться жизнью. Многие Тельцы встретят любовь, будут радоваться обновкам, гордиться своими талантами и успехом. Звезды напоминают, что пора подводить итоги и беречь то, что есть, так как вскоре фортуна станет менее щедрой. Стоит учитывать это и быть немного скромнее, строя дальнейшие планы.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют отдыхать и наслаждаться моментом, а попутно копить силы и готовиться к близкой фазе удачи. Самое время заняться инспекцией своих резервов, пересмотреть вещи, привычки в питании или каналы дохода. Возможна материальная или моральная поддержка от друга или группы единомышленников. Можно позволить себе внеплановую покупку, кулинарный экспромт, отступление от диеты.
Рак
Сегодня Ракам день позволяет продлить минуты удачи, надежды и вдохновения. Вплоть до ночи они смогут наслаждаться жизнью в каком-то из ее проявлений: общаться со своими друзьями, радоваться любви, получать подарки или моральную поддержку, совершать неожиданные приятные покупки, заниматься необычным хобби (особенно кулинарным и художественным). Подходящие сутки для посещения неформальных мероприятий.
Лев
Сегодня Львам день добавляет вдохновения, а часто и материальных подарков, чем подпитывает их большие амбиции. На счастливой волне они могут поддаться безудержному оптимизму, выстроить новые планы, стать расточительнее, начать ждать многого от себя или других, слишком поверить в свою ресурсность, в симпатию или дружбу. Звезды намекают, что не все обещания сбудутся и не все желания легко реализовать.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть благодарными, если они пользуются добротой людей или благосклонностью фортуны: скоро таких возможностей станет меньше. Стоит ценить каналы материальной и моральной поддержки (в том числе, найденные за рубежом), знаки симпатии и любви, жесты покровительства, полученные права и привилегии, а также обретенные духовные ориентиры, источники оптимизма, веры и надежды.
Весы
Сегодня Весов вдохновляет найденный источник удачи, благодаря которому они обрели нужный им ресурс (любовь, дружбу, деньги, льготы или иные ценности). Если получена выгода от прежней инвестиции, звезды советуют обнулить этот источник, например, закрыть или переоформить счет. Весам, получившим некие блага в качестве аванса, стоит помнить, что это скорее кредит, чем бескорыстный дар.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют ориентироваться на обстановку, например, на атмосферу в социуме или настроения в группе друзей, на поведение состоятельных партнеров и клиентов, на ситуацию в браке или в любовном союзе. Это день, когда приходится принимать во внимание популярные тенденции, мнение влиятельных лиц и коллективов. Стоит проявить лояльность, даже если отношения не очень гармоничны.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют относиться к событиям этого дня внимательнее: они могут иметь большое значение, знаменуя собой тот или иной итог, переход, результат. Возможно, подошла к концу полоса обновлений, болезни и ее лечения, воспитания питомца, выполнения необычных обязанностей, уходит в прошлое потребность в помощнике или каких-то услугах. Могут прийти мысли о смене работы или увольнении.
Козерог
Сегодня у Козерогов есть источник вдохновения или поддержки, помогающий им чувствовать себя счастливыми и ресурсными. Таким источником может оказаться романтическая любовь, дружба с уникальным человеком, родительское счастье или нестандартный творческий проект в рамках личного хобби. Добавить оптимизма может счастливая находка или обновка, перспектива вознаграждения, свободы, отдыха или отпуска.
Водолей
Сегодня Водолеев день может подтолкнуть к щедрым жестам, экспериментам, дополнительной заботе о доме и близких, но также помешать вовремя включить чувство меры, подтолкнуть к излишней расточительности, экстравагантности, перееданию, избытку эмоций, неумеренному расширению территории или преждевременной реализации хороших идей. Стоит помнить, что сейчас любые излишества — зерна будущих конфликтов.
Рыбы
Сегодня у Рыб обстановка вокруг наполнена положительными вдохновляющими моментами, но им важно отвлечься от своих планов, чтобы это заметить. Хорошо, если им кто-то в этом поможет, например, любимый человек, родственник или друг. Даже те Рыбы, что склонны к унынию, смогут найти в атмосфере этих суток нечто хорошее. Возможно, исполнится необычное желание или счастливо завершится непростая история.