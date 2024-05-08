Заявляем о себе — гороскоп на 9 мая

Гороскоп на сегодня уточняет, что многие сообщения и ситуации этого дня — знаки судьбы, говорящие о переменах. Возможна полезная новость, ценная подсказка, информативная встреча в дороге. Не будет случайным растущий интерес к средствам оперативной связи, разным видам легкого транспорта и облегченного снаряжения, коротким познавательным маршрутам и экскурсиям, экспресс-тренингам, к обучению навыкам вождения, делового общения, ориентирования и маневрирования.
Овен
Сегодня Овнам день добавит мобильности, даст им больше поля для общения и удовлетворения их любопытства. Сложатся подходящие условия для разъездов, занятий спортом, поддержки деловых контактов, освоения средств связи. Возрастает вероятность удачно скооперироваться с соседями по дому, с будущими товарищами по учебе или путешествию. Можно создать задел для расширения круга общения в близком будущем.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть общительнее и следить за новостями, а также активнее заниматься мелкими хлопотами, в которых их вовлекают другие люди и которых требует момент. Самовлюбленность и сосредоточенность на собственных нуждах в этот день способны не только снизить результативность в текущих делах, но и лишить ценной информации, которая окажется важной для наступающего периода.
Близнецы
Сегодня Близнецам день добавляет активности, мобильности и общительности, а также подсказывает им, в каком направлении вскоре пойдут их мысли, контакты или маршруты, как изменятся их взгляды и ценности. Ситуации этих суток не просто дают им повод размяться умственно или физически, но и расширяют их горизонты, помогают им мыслить иначе, обостряют и тренируют их чутье в научной или социальной сфере.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что ключи к прогрессу — общительность и осведомленность. Особого внимания заслуживают контакты и новости, связанные с глобальными неотвратимыми процессами вокруг и адаптацией к создаваемым ими новым реалиям. Также в ситуациях этих суток может пригодиться легкость на подъем, физическая ловкость и гибкость. Не исключены вынужденные поездки, короткие командировки.
Лев
Сегодня у Львов день направляет мысли в будущее и дает им насчет него интересную информацию. Особый интерес представят данные о далеких маршрутах, дополнительных линиях связи и видах транспорта, различных способах поддерживать контакты за рубежом, возможностях учебы или командировок. Подходящий момент для общения с друзьями и участия в быстрой коллективной акции: экспресс-тренинге, короткой поездке.
Дева
Сегодня Девы получают возможность сделать шаг к своей карьере или другой цели, проявив сообразительность, общительность, смелость и ловкость. Звезды не гарантируют в таких случаях стопроцентного успеха, но советуют не отказываться от попытки: это отличный тренинг, который точно не станет лишним. Возможно, один из опробованных сегодня остроумных приемов будет выручать в течение долгих месяцев.
Весы
Сегодня для Весов обстоятельства сложатся удачно, если они не погружены целиком в пассивное наслаждение жизнью, не думают слишком много о материальной стороне своей жизни и готовы мыслить на шаг вперед. Это прекрасный день для расширения круга общения и разведывания путей — особенно, если планируется получение образования вдали от дома, научная работа или бизнес за границей, далекое путешествие.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют стать осмотрительнее, заранее позаботиться о помощи и мерах предосторожности. Не помешает наладить контакт с нужными для дела сервисами или договориться с людьми, готовыми выступить в качестве помощников. Ситуации этого дня могут стать полезным тренингом или проверкой на сообразительность, на мастерство владения каким-то инструментом, приемом или информацией.
Стрелец
Сегодня Стрельцам информативная обстановка продолжает подавать важные знаки, на сей раз — в связи с близкими переменами в их общении с людьми. Заслуживают внимания деловые встречи, обращения, предложения, приглашения в команду: не исключено, что это шаг к новому сотрудничеству или обновлению старого союза. Подходящий момент для предварительных словесных договоренностей и пробного взаимодействия.
Козерог
Сегодня Козерогам день может принести домашние, деловые или иные заботы, при этом не обещает полной удачи. Даже если взят нужный темп и работа пошла хорошо, обольщаться рано: вероятно, сегодня или завтра обнаружится погрешность или вдруг возникнет помеха. Важные слагаемые удовлетворительного результата — общительность, информированность, гибкость, аккуратность, умение действовать короткими шагами.
Водолей
Сегодня для Водолеев обстоятельства складываются благоприятно. При отсутствии серьезных подвижек стоит набраться терпения: мелкие удачи позже повлекут за собой крупные. Если нельзя использовать шанс сейчас, можно его «законсервировать», взяв на заметку идею, маршрут, прием или контакт. Этот день подходит для общения, поездки, интеллектуальной разминки, для пробного шага или учебной тренировки.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести мотивирующую информацию и побудить их к первому шагу в новом для себя направлении. Импульс к слову или действию особенно вероятен, если в их планы входит расширение владений или надежда наладить отношения с домочадцами. Чем масштабнее задуманное, тем настоятельнее звезды советуют выверять каждый шаг, чтобы не переоценить свои силы и не попасть в неудачное положение.