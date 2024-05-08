Заявляем о себе — гороскоп на 9 мая

8 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах усилит общительность и подвижность, добавит сообразительности и предприимчивости, подарит энергию для разъездов и мотивацию к поиску данных.

Фото: rambler