Нервы будут оголены — гороскоп на 11 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что положительные стороны ситуации могут временно быть заслонены срочным делом или бурным сиюминутным переживанием. В эти сутки возрастает риск бытовых травм по неосторожности, мини-стрессов, неуживчивости и раздоров с близкими. Также критичные эпизоды вероятны в бизнесе и на производстве. Психологические трудности этого дня: импульсивность, нетерпимость, вспыльчивость. Под влиянием момента легко «сорваться». Спасением может оказаться быстрая отходчивость.
Овен
Сегодня Овны обостренно реагируют на обстановку в своем доме или в личных владениях, а иногда создают острые ситуации сами. Они могут вести себя эмоционально и импульсивно, упорно выбирая вместо гармоничной тактики деструктивную и небезопасную. Многие Овны начнут раздражать близких своими порывами и сеять вокруг себя семена раздора. Возможны срочные хлопоты, мини-авралы, мелкие бытовые травмы.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учесть непростой эмоциональный фон этого дня: он вносит напряженность в общение и создает проблемы во многих делах. Путь любви, дружбы, гармонии, мудрости и великодушия будет доступен не всегда. Излишне эмоционально и остро будет восприниматься даже невинная информация. В любой момент может вспыхнуть ссора среди попутчиков, собеседников или родственников. Возможна срочная поездка.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют аккуратно вести финансовые и хозяйственные дела, быть готовыми к срочным хлопотам, минутам раздражительности и внезапным проблемам. Этот день увеличивает риск поломок, мелких травм, семейных ссор и деловых неудач. Может сорваться быстрая сделка, вспыхнуть ссора. Прибыли могут быть перекрыты убытками. Не стоит поддаваться спонтанному импульсу начать новый проект.
Рак
Сегодня Ракам стоит учитывать, что обостряется их природная чувствительность. Она может быть вызвана внешним обстоятельством (срочными хлопотами, спорной ситуацией, деловым или бытовым авралом) либо всплеском их собственной раздражительности. Нетерпение и нервозность способны подтолкнуть их к непродуманному и рискованному порыву. С важной акцией звезды рекомендуют повременить хотя бы до завтра.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться в эмоциональной зависимости от обстановки, столкнуться с помехой или поломкой. Возможно, им придется понервничать из-за семейных или жилищных дел, срочно заняться домашней проблемой, вопросом ремонта, убежища или безопасности. Также события этого дня способны напомнить им о прошлом или о скрытой уязвимости, которая затрудняет им путь или адаптацию к обстоятельствам.
Дева
Сегодня Девам стоит учесть, что рискованны любые начинания и приключения. Тем или иным острым поворотом с привкусом кризиса чреваты не только дела с чужаками и посторонними, но и попытки взаимодействия с семьей, близкими друзьями, земляками. Если обстановка накалилась, стоит подождать до завтра: страсти утихнут, найдется поддержка. Стоит следить за своими словами, они могут усугубить положение.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют запастись хладнокровием и в быту, и в процессе ведения дел — в противном случае, они станут излишне впечатлительными и потому уязвимыми. В этот день увеличивается вероятность чужой вспыльчивости и резкости. Может быть трудно поладить с партнерами и договориться с конкурентами. Есть риск подпортить отношения со спонсором, поручителем. Не рекомендуются любые начинания.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов эмоции и чутье ведут верным путем, на котором их ждет любовь, удача, моральная поддержка, духовный ориентир или материальный успех. Однако на этом пути они могут столкнуться с чисто техническими помехами, которые способны их нервировать. Есть риск поломок, сбоев, мелких разногласий, а также затруднений в дороге, осложнений при попытке получить сопровождение, помощь или услугу.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов велика вероятность провести день в переживаниях или за решением срочных критичных задач. Поводом для хлопот и эмоций могут стать сюжеты, связанные с жильем, семейными делами, прошлым, бизнесом, налогами или безопасностью. Возможно, придется проверить поступивший сигнал тревоги, столкнуться с рискованной стороной своего активного хобби. Не исключены стрессовые моменты в личной жизни.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит учитывать вероятность острых эмоциональных реакций со стороны других людей, включая собственных домочадцев и родню. Риск ссор и неуживчивости возрастет на фоне бытовых неполадок и разницы в привычках. Не слишком ровными окажутся и деловые отношения: в этот день могут стать обидчивее и партнеры, и конкуренты. Над дружбой и симпатией может временно взять верх злопамятность.
Водолей
Сегодня у Водолеев энергию могут забирать повседневные рутинные дела: семейные заботы, служебные или домашние хлопоты. Возможно, придется заняться хозяйственным вопросом, обратиться в сервис, помочь родным или друзьям. Вероятны проблемы в пути, а также при попытке получить срочную услугу, оперативно пройти ремонт, лечение или техобслуживание. Нервозность ситуации может отразиться на самочувствии.
Рыбы
Сегодня для Рыб ситуации этого дня обладают изначально позитивным богатым потенциалом, но раскроется он не сразу. В начале любого мероприятия вероятны осложнения, связанные с расходами, хлопотами, тревогами или минутами раздражительности. Рыбам, не готовым к лишним техническим проблемам и добавочным психологическим нагрузкам, стоит перенести реализацию своих планов и желаний на завтра: будет чуть проще.