Нервы будут оголены — гороскоп на 11 мая

10 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рака повышает чувствительность и ранимость, обостряет мгновенную реакцию на любые внешние и внутренние раздражители.

Фото: rambler