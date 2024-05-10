Признаемся в своих чувствах — любовный гороскоп на 11 мая

Наш гороскоп расскажет, как удивить свою вторую половинку.
Овен
Сегодня Овны способны подпортить впечатление о себе у представителей другого пола своей резкостью, раздражительностью, вспыльчивостью и неуживчивостью. Они могут быть не слишком деликатны, излишне скоры на критику и язвительные шутки, подвержены дурным привычкам, капризам или вспышкам ревности.
Телец
Сегодня у Тельцов есть настрой на приятную встречу, но их курс на любовь, гармонию и романтику будет не всегда разделяться партнером и не всегда сочетаться с особенностями окружающей обстановки. Моменты суеты, раздражительности и неделикатности способны свести на нет все выстроенные планы.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут просчитаться, надеясь на приятное дружелюбное общение с объектом своих симпатий. Повышенная эмоциональность этих суток, вкупе с неожиданными обстоятельствами, способна привести к вспышкам раздражительности, словесной резкости и эпизодам не совсем адекватного поведения.
Рак
Сегодня Раков ситуации этого дня склоняют к повышенной вспыльчивости и нервозности, что отражается на их любовных взаимодействиях не лучшим образом. Звезды считают разумным отложить свидание. В случае стресса или ссоры дайте себе время до завтра, чтобы немного остыть и получить поддержку от обстоятельств.
Лев
Сегодня Львам стоит учитывать, что обстановка этих суток способна усилить их тайную чувствительность, сделать более ранимыми и эмоционально уязвимыми. Не исключено, что какие-то обстоятельства лишат их на время душевного равновесия и подтолкнут к маневрам, которые в другие дни им не свойственны.
Дева
Сегодня с Девами может сыграть плохую шутку сочетание эмоциональности, страстности и импульсивности. Даже находясь в изначально благоприятных для себя и своего романа обстоятельствах, они способны поддаться внезапному неуместному порыву и создать себе в отношениях какие-то проблемы.
Весы
Сегодня Весов день может втянуть в спор с любимым человеком и даже в острую ссору с ним. Не стоит недооценивать мощь чужого темперамента: сегодня она малоуправляема, может быть сильнее любви и любой дипломатии. Лучше не провоцировать партнера на ревность, не задевать его психологические болевые точки.
Скорпион
Сегодня Скорпионов никакие помехи не способны остановить на пути к любви и счастью. В отношениях они высоко ценят эмоциональную и духовную гармонию. Удача на их стороне, но не исключено, что им все же придется пройти через какие-то мелкие испытания. Им важно не растратить на них весь свой пыл.
Стрелец
Сегодня Стрельцы становятся заложниками своих или чужих эмоций. Всплеск переживаний особенно вероятен в связи с бытовыми, психологическими или сексуальными нюансами. Звезды советуют учитывать ранимость, к которой склоняют эти сутки, и быть деликатнее, чтобы не разрушить гармонию любви.
Козерог
Сегодня Козероги надеются на полную идиллию в своих романтических отношениях, но моменты разногласий способны подпортить любовную гармонию. Приятное свидание может быть омрачено вспышкой негативных эмоций. Возможно, партнер окажется ревнивым, обидчивым, ранимым или нетерпимым в каких-то вопросах.
Водолей
Сегодня у Водолеев эмоциональный ресурс чаще отнимают не романтические любовные переживания, а житейские обстоятельства. Разорваться между срочными делами и личной жизнью многие Водолеи не смогут, им придется выбрать что-то одно. Выбирая любовь, им стоит помнить, что к свиданию возможны помехи.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют принять решение и не отступать от него. Если выбор сделан в пользу свидания, важно следовать своим планам, чувствам и принципам, не пасовать перед возникшими помехами. Рыбам, не настроенным преодолевать барьеры, лучше отложить встречу на несколько дней.