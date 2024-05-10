Забываем о работе и наслаждаемся — финансовый гороскоп на 11 мая

Наш гороскоп подскажет, как перезарядить батарейки.
Овен
Сегодня у Овнов могут произойти положительные сдвиги в карьере. Вам могут поручить выполнение более ответственной и высокооплачиваемой работы. Если вы работаете индивидуально, то можете начать переговоры или получить выгодный заказ. Прекрасный день для торгово-закупочной и преподавательской деятельности. Используйте это время для укрепления и расширения деловых связей.
Телец
Сегодня для Тельцов, работающих в сфере недвижимости, благоприятно может сложиться этот день. Можно заключать договоры купли-продажи, аренды. К некоторым, ранее несостоявшимся сделкам, вам, возможно, предстоит заново вернуться. Капиталовложения в сельское хозяйство, строительство и ремонт помещений могут принести хорошую отдачу. Хорошо проводить инвентаризацию.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут проявить свои лучшие качества в умении находить взаимопонимание с разными людьми и обзаводиться полезными знакомствами. Многое зависит от вашей личной инициативы. Не ждите, когда вам позвонят или предложат сотрудничество. Ищите сами людей, больше общайтесь, совершайте поездки, назначайте встречи. Успешно поработают торговцы и консутьтанты.
Рак
Сегодня Раки, работающие в закрытых или режимных учреждениях, могут рассчитывать на получение дополнительных доходов или разного рода льгот. Удачный день для работы на базах отдыха, ресторанах, больницах. При этом предпочтительнее индивидуальный труд, предполагающий личную ответственность за проделанную работу. Хорошее время для принятия финансовых решений.
Лев
Сегодня Львам, ориентированным на карьерный рост, звезды не советуют вступать во взаимоотношения со своим непосредственным начальством без крайней производственной необходимости. Воздержитесь от предложений и инноваций. Вышестоящее руководство ждет от вас исполнительской дисциплины и точного выполнения поручений. Вы можете обсудить свои идеи с коллегами.
Дева
Сегодня Девы могут добиться прекрасных результатов в проведении аналитической исследовательской работы и урегулировании деликатных вопросов. Если вас последнее время беспокоили некоторые странные события, то может появиться шанс отыскать разгадку во второй половине дня. Если вы поделитесь своими догадками с начальством, то ваши отношения станут более доверительными.
Весы
Сегодня Весы, имеющие свой бизнес, смогут значительно повысить свою популярность и расширить сферу влияния. Особенно это относится к тем, чей бизнес связан с заграницей. Новый импульс к развитию могут обрести Интернет-технологии, рекламный и дизайнерский бизнес. Могут быть оправданы усилия, направленные на расширение географии бизнеса, успешно проходят контакты с иностранцами.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов под вопросом могут оказаться деловые партнерские отношения. Возможно, из-за разного понимания приоритетов и направления капиталовложений в совместном бизнесе между вами и основным партнером возникнут разногласия. Однако не следует придавать этому слишком большое значение. При конструктивном настрое всегда можно найти компромисс.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют заняться популяризацией своего бизнеса. Во второй половине дня может быть прекрасное время для публикации рекламного объявления — положительный результат не заставит себя долго ждать. Успешно проходят выставки, презентации, публичные выступления. Можно вести переговоры и заключать контракты. Также хорошо делиться знаниями, публиковать статьи.
Козерог
Сегодня для Козерогов, занимающихся практической работой в производственном секторе экономики, успешно может сложиться этот день. Вы можете получить новые инструменты, спецодежду и спецтехнику. Успешно может проходить стажировка по новому месту работы. Хорошо поработают мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.
Водолей
Сегодня у Водолеев, связанных с творческими профессиями, может сложиться отличный день. Вам удастся не только проявить в полной мере свои таланты, но и получить одобрительные отзывы публики. В этом плане день наиболее успешен для сценического искусства. Все виды деятельности, имеющие отношение к индустрии развлечений могут получить положительный результат.
Рыбы
Сегодня Рыбам, имеющим свой бизнес, звезды советуют заняться благоустройством собственного рабочего места и мест работы сотрудников. Можно закупать в офис мебель и офисную технику, проводить оснащение новым оборудованием торговых площадей в магазине и на рынке. Успешно проходят ремонтные, отделочные и строительные работы. Можно передавать готовый объект заказчику.