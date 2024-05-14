Учимся и обучаем — финансовый гороскоп на 15 мая

Гороскоп дает советы о том, как использовать положительные энергии этого дня наилучшим образом, а также как избежать возможных трудностей или конфликтов.
Овен
Сегодня у Овнов может усилиться напряженность в отношениях с партнером по бизнесу. Звезды не рекомендуют вам контактировать с начальством и представителями официальной власти без особой производственной необходимости. Следите за тем, чтобы не возникало отставания от графика работ — это может нанести ущерб вашей карьере. В конце дня можно участвовать в кастингах.
Телец
Сегодня Тельцы могут столкнуться с трудностями в текущей работе. Особенно это касается тех, кто работает за границей или в совместных предприятиях. Ошибка в работе или нарушение трудовой дисциплины может привести к трениям с коллегами. Наиболее ответственные дела отложите на вторую половину дня, которая складывается более благоприятно.
Близнецы
Сегодня Близнецов может потянуть на финансовые авантюры. Однако звезды категорически не советуют вам этого делать. Рекомендуется наиболее важные сделки заключать во второй половине дня, когда для этого будут созданы более благоприятные условия. Если вы работаете по свободному графику и сами решаете, когда и что делать, то не оставляйте дела на последний момент.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться с разногласиями по поводу совместного с партнером использования помещений для бизнеса. Нежелательно в это время подписывать договоры аренды. Подобные темы могут не найти положительного решения и их лучше отложить. Вторая половина дня может сложиться намного успешнее. Доходы могут вырасти за счет профессионального мастерства.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют совершать короткие деловые поездки. С большими препятствиями могут решаться дела по продвижению и визированию документов в инстанциях. Торговцы могут понести убытки. Если ваша работа связана с частыми перемещениями и поездками, то наиболее важные из них запланируйте на вторую половину дня, когда ситуация станет более благоприятная.
Дева
Сегодня Девы в первой половине дня могут допустить ошибку, если попытаются заработать деньги путем финансовых спекуляций. Это не лучшее время для вложений в высокодоходные инвестиционные фонды и для оптовой закупки товаров с целью перепродажи. Выбранный вами товар может оказаться неликвидным. Во второй половине дня вы можете рассчитывать на получение прибыли.
Весы
Сегодня Весы занимаются строительством или ведут фермерское хозяйство, и звезды советуют соблюдать технику безопасности — в это время возрастает вероятность технических сбоев и мелкого производственного травматизма. Вторая половина дня располагает к успешной работе в коллективе. Вполне обоснованной может оказаться работа, рассчитанная на получение результата в будущем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам в первой половине дня звезды не советуют безоговорочно доверять поступающей информации. Вы можете быть введены в заблуждение и, на основе дезинформации, принять ошибочные решения. Обязательно проверяйте достоверность поступающих сведений. Во второй половине дня благоприятное время для доверительного общения с начальством. Могут вырасти доходы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не рекомендуется принимать финансовые решения. При попытке сделать покупки вы можете понести материальный ущерб, поскольку купленный товар, возможно, придется возвращать обратно продавцу, теряя время. В это время лучше отказаться от составления бизнес-плана, поскольку вы можете неверно расставить акценты. Во второй половине дня дела пойдут веселее.
Козерог
Сегодня Козерогам в первой половине дня звезды советуют забыть на время о своих амбициях в карьере. Контакт с начальством может пройти в напряженном ключе, если вы допустили отставание от графика работ. Лучше всего взаимодействовать с начальством во второй половине дня. Руководящим работникам рекомендуется заниматься реформированием и обновлением структуры бизнеса.
Водолей
Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды не советуют пытаться урегулировать деликатные вопросы методами тайной дипломатии. Нежелательно в это время подавать исковые заявления в суд при имущественных спорах. Вашей работой могут заинтересоваться представители фискальных властей. Во второй половине дня — прекрасное время для проведения рекламных акций.
Рыбы
Сегодня Рыбам, занятым в промышленном производстве, звезды советуют в первой половине дня максимум внимания уделить соблюдению техники безопасности. В это время велика вероятность материального ущерба от поломки дорогостоящей техники. А вот во второй половине дня — замечательное время для любой практической работы, требующей профессиональной технической подготовки.