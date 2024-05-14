Ищем приключения на пятую точку — гороскоп на 15 мая

14 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва помогает сохранить атмосферу творчества, праздника, сюрпризов, авантюр и развлечений.

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Гороскоп на сегодня говорит, что дополнительно поспособствуют свободному ритму жизни временные заминки в текущих делах и контактах, на которые намекает положение Меркурия. В течение дня может иметь место избыточность запросов, переедание или потакание капризам. День не располагает к экономии, побуждает тратить излишки, выбрасывать деньги на дорогие подарки, престижные забавы, хобби и эксклюзивные вещи. Возможен вычурный вкус. Многое из купленного, подаренного или выигранного в этот день будет ненужной роскошью. Овен Сегодня Овнам звезды советуют сохранять курс на отдых, активное хобби, личную жизнь, контакты с детьми или свободный креатив. Поддержание творческого тонуса и физической формы желательно сочетать с информационной разгрузкой. Уместна пауза в размышлениях, целевом общении, интенсивной интеллектуальной и литературной работе. Также в этот день стоит отложить необязательные покупки, сделки и платежи. Телец Сегодня Тельцы стремятся к максимуму, но не всегда получают желаемое в полной мере. Они могут столкнуться с пределом своих возможностей. Не исключены лишние траты, переедание, избыточные ожидания. Стоит помнить, что в этот день сулят проблемы любые излишества, даже если это переизбыток приятных эмоций, любви, благодарности и подарков. Стоит повременить с важными высказываниями, новыми контактами. Близнецы Сегодня Близнецы могут столкнуться с задержкой вестей, пробуксовкой в мыслях и заминкой в текущих делах. Может появиться зависимость от друзей или обстановки. Не исключены временные затруднения в финансовой сфере. Не стоит планировать на этот день масштабные мероприятия, целевые поездки и встречи, процедуры покупок и ответственные начинания: в них маловероятны быстрые успехи и возможны ошибки. Рак Сегодня Ракам стоит помнить, что день способен склонить к перерасходу средств, авантюрам с подачи друзей и эффектным, но не слишком нужным приобретениям. Лучшей стороной этих суток может стать подарок судьбы в последний момент, например, выигрыш в лотерею или долгожданный успех в любви. Стоит повременить с открытием счета, инвестицией, сделкой. Не всегда стоит потакать дорогостоящим капризам детей. Лев Сегодня Львы могут столкнуться с потолком своих личных возможностей или возможностей своих друзей, спонсоров, покровителей. Этот день может подтолкнуть к лишним расходам и чересчур экстравагантным приобретениям. Успех или подарок может стать бременем. Уместен бенефис, момент торжества, эффектный уход, но нежелательны начинания. Не рекомендуются формальные новые заявления и официальные совещания. Дева Сегодня Девам звезды советуют подстроиться к обстановке и продемонстрировать в ней долю артистизма: сыграть предложенную роль, выдать ожидаемую эмоциональную реакцию. Это подходящий момент для отдыха, развлечений, романтики, для игр с детьми и потакания их капризам. Желательно повременить с новыми контактами и начинаниями, отправкой в путь, письмами за рубеж, озвучиванием своих идей или просьб. Весы Сегодня Весам этот день обещает приятные живые эмоции и яркие впечатления, но может потребовать дополнительных расходов. Возможно, придется поделиться удачей, находкой или выигрышем, вложиться в будущий успешный проект, оплатить развлечения детей или одолжить денег друзьям. Под влиянием обстановки, моды или друзей возможны авантюры, творческие эксперименты и злоупотребления некоторыми удовольствиями. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не снижать планку своих запросов и не ставить границ своему творческому азарту, но быть скептичнее в оценке своих результатов и достижений. Некоторые ожидания будут завышены, часть обещаний может быть невыполнимой, аванс или дар может иметь рекламную цель. Стоит повременить с подписанием договора, дождаться деталей и конкретных высказываний от нужных людей. Стрелец Сегодня Стрельцы не довольствуются тем, что имеют здесь и сейчас. Их желания нередко выходят за рамки момента, а их взгляд устремлен «за линию горизонта». Возможны мечты о невероятном успехе, грандиозной авантюре, широкой славе или необыкновенной счастливой любви. Не имея планов выполнить все их желания сразу, звезды все же поощряют их, намекая, что в будущем у них есть немалый шанс сбыться. Козерог Сегодня Козерогам этот день принесет волнения, яркие впечатления и дополнительные расходы — особенно, если на повестке дня у них праздник, свидание, потакание капризам детей, отдых в престижном месте, судьбоносное романтическое мероприятие или демонстрация творческого достижения. Слабое место дня — контакты. По возможности, лучше избегать важных встреч и решений, озвучивания новых идей и предложений. Водолей Сегодня для Водолеев это насыщенный значимый день, если они заинтересованны в важном для себя партнерстве, влюблены, стремятся наладить отношения с детьми или жаждут успеха у публики. Для многих Водолеев эмоциональные и моральные нагрузки этих суток окажутся чрезмерными, волнение помешает им принимать адекватные решения. Им лучше воздержаться от начинаний и ждать более удачной полосы, которая уже близко. Рыбы Сегодня Рыбам не без труда достаются минуты везения и подарки судьбы, приятные моменты могут быть сопряжены для них с чрезмерными волнениями или дополнительными расходами. Возможно переутомление или недомогание в процессе праздника, отдыха, творчества или получения удовольствий. Звезды советуют не спешить в этот день с новыми контактами, покупками и поездками, с выбором маршрутов и средств связи.