Добиваемся своего — финансовый гороскоп на 16 мая

На гороскоп расскажет, как преуспеть на работе.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться благоприятное время для развития и укрепления делового партнерства. Вы можете легко устанавливать новые знакомства, которые имеют все шансы для перехода в партнерское сотрудничество. Можно обсуждать в конструктивном ключе вопросы с партнерами. Успешно идет информационный обмен и учеба. Ваши интеллектуальные способности в лучшей форме.
Телец
Сегодня у Тельцов хороший день для получения дохода за счет собственного трудолюбия и мастерства. Высокий уровень работоспособности может способствовать быстрому решению практических вопросов. Бизнесмены могут успешно ориентироваться в конъюнктуре рынка и действовать результативно. В трудовом коллективе могут сложиться конструктивные отношения.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, предрасположенных к предпринимательству, прекрасный день. От вашей личной инициативы и активности может зависеть успех этого дня. У вас может быть много идей, и некоторые есть шанс реализовать. Звезды советуют искать способы по усовершенствованию методов работы. Успешно пойдут дела в индустрии моды, отдыха, развлечений и сценического искусства.
Рак
Сегодня у Раков день может благоприятствовать к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Это разного рода индивидуальный надомный труд или творческая работа в мастерской (художник, скульптор). Благоприятные условия для ремонтных, строительных и отделочных работ. Можно передавать готовый объект заказчику — нареканий не возникнет.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют, как можно активнее вступать в контакты с людьми и заниматься поиском необходимой вам информации. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Хорошее время для работы в составе группы над единым перспективным проектом. Используйте свои деловые связи для наиболее эффективного решения актуальных вопросов.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться удачный день для карьерного роста и увеличения доходов благодаря высокому профессиональному статусу. Самая эффективная тактика на сегодня для вас — действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Только целеустремленные Девы могут быть способны получить максимальный результат от работы.
Весы
Сегодня Весам звезды могут быть склонны покровительствовать во многих делах. Прежде всего, удача может коснуться тех, чья деятельность связана с научно-техническими достижениями и творчеством. Преподаватели, менеджеры, дизайнеры, издатели, рекламные и туристические агенты, юристы — все могут получить дополнительный импульс к развитию. Используйте этот день для учебы.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться удачное время для негласной тайной деятельности. Прекрасных успехов добьются работники следственных органов и криминалисты. Влиятельный тайный покровитель может помочь вам урегулировать деликатные вопросы. Благодаря дополнительным финансовым поступлениям вы сможете успешно оплачивать счета. При этом, могут возникнуть трения с коллегами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют направить свою энергию на работу в группе единомышленников над перспективными творческими проектами. Успешно проходят обсуждения планов дальнейшего развития фирмы в совете директоров и на собраниях в акционерных обществах. Работа с прицелом на получение результата в будущем может быть вполне оправдана. Удачно идут переговоры о сотрудничестве.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют проявить свои лучшие качества в деле умения четко организовать и спланировать свою работу. Только благодаря трудолюбию и целеустремленности вы сумеете добиться максимального результата. Удачное время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Лучше всего сумеют себя проявить руководители и менеджеры.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется расширять сферу своей деятельности. Владельцам бизнеса звезды советуют воспользоваться услугами рекламных агентств или опубликовать объявление о своей фирме в средствах массовой информации. Это прибавит вам популярности на рынке услуг. Хорошо изучать новые рынки для поиска наиболее выгодных вариантов для бизнеса. Успешно могут поработать вахтовики.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться удачное время для того, чтобы позаботиться о безопасности своей фирмы и материальных ценностей в ней. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, чтобы точно знать, чем вы реально располагаете. Можно устанавливать сигнализацию на пульт вневедомственной охраны, монтировать новейшие средства видео наблюдения.