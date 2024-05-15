Поможет терпение — любовный гороскоп на 16 мая

Наш гороскоп поможет не подпортить отношения в такой непростой день.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что неуместна чистая беспримесная романтика, лирика переплетается с прозой жизни. В общении с любимым человеком могут начать чаще мелькать житейские, служебные и финансовые детали. Задумав свидание, придется подумать о мелочах, обеспечивающих комфорт.
Телец
Сегодня Тельцы могут не обратить особого внимания на слова любимого человека или на поступившую новость, и напрасно: не исключено, что это прозрачный намек на необходимость сменить недавнюю манеру общения, повод крепко о чем-то задуматься или заново обсудить какие-то детали романа.
Близнецы
Сегодня Близнецы получат от романтического свидания больше удовольствия, если не будут иметь проблем с его материальной частью. Также это благоприятный день для Близнецов, которым нравится стабильность планов, оседлый образ жизни, спокойное общение дома или в комфортно обустроенном уголке природы.
Рак
Сегодня Раков новости этого дня могут смутить, но ненадолго. Они быстро разберутся в истинной картине событий, уловят важный подтекст в словах своей пассии или в полученной о ней информации. В момент затруднений им стоит прислушаться к внутреннему голосу, а если он молчит, то к словам друзей.
Лев
Сегодня у Львов ситуации этого дня способны направить мысли в более практичное русло и сделать их несколько меркантильными. Их внимание может оказаться приковано к бытовым, финансовым или другим деталям, которые, по их мнению, влияют на их образ в глазах пассии или на дальнейший ход романа.
Дева
Сегодня для Дев мелкие неприятности не отменят его обнадеживающих сторон. Настал короткий период, позволяющий им наверстать упущенное или приблизиться к своему далекому романтическому идеалу. Найдутся нужные слова для выражения чувств, появятся возможности для связи или для встречи.
Весы
Сегодня Весам любовь не мешает мыслить практично, разумно и дальновидно. У них может возникнуть желание отдохнуть от лишних любовных волнений или перевести роман на другой уровень, больше соответствующий их идеалам. Звезды считают, что второй из этих вариантов вполне достижим в близком будущем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам непросто наладить контакт с объектом симпатий или поддерживать взаимопонимание с постоянным партнером, но основа для диалога все же есть. Секрет гармонии таится в деталях. Важно не начинать разговор со спорных сложных тем, способных оживить неприязнь, недоверие и подозрения.
Стрелец
Сегодня Стрельцов обстоятельства вынуждают отложить в сторону романтические идеалы и начать мыслить прагматичными категориями. Если любовь не связана для них с работой и ключевыми целями, они способны на время о ней забыть или отвести ей в своих текущих планах скромное второстепенное место.
Козерог
Сегодня у Козерогов есть все необходимое для любовной удачи и гармонии, но их вера в любовь или в право на нее может оказаться поколеблена. Возможно, их смутит тон любимого человека или неожиданное известие о нем. Звезды советуют не портить счастливый период мрачными мыслями и подозрениями.
Водолей
Сегодня Водолеи могут болезненно реагировать на какие-то мелочи отношений, включая бытовые и интимные, но часто это скрывают. Им стоит помнить, что подавленное недовольство может прорываться в их интонациях и мимике, вызывая у партнера обоснованное недоумение и эмоциональный дискомфорт.
Рыбы
Сегодня для Рыб дистанционное общение с любимым человеком может начаться с помех и препятствий, но трудности будут устранены — важно лишь не сдаваться после первой попытки и проявить немного терпения. Рыбам, желающим встретиться со своей пассией «вживую», лучше перенести свидание на завтра.