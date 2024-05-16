Романтика будет иметь особый смысл — любовный гороскоп на 17 мая

Наш гороскоп дает советы, направленные на успешное преодоление потенциальных препятствий и использование возможностей этого дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды напоминают, что любовные эмоции не должны выражаться слишком бурно и избыточно. Во всем хороши разумный подход и чувство меры. В то же время, день не призывает к аскезе. Приветствуется совместное наслаждение земными радостями: комфортом, вкусной едой, тактильным контактом.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства создают условия для свидания, близкие к идеальным. Не стоит пропускать этот день, если вы хотите закрепить свои любовные успехи и победы, насладиться напоследок минутами нереального счастья, а также если мечтаете наверстать в личной жизни упущенное или взять реванш.
Близнецы
Сегодня для Близнецов любовь неотделима от комфорта и от гармонии в мелочах. Многие Близнецы станут чувствительнее к телесным ощущениям, а также начнут чаще измерять или выражать чувства в материальной форме. Приятные события этих суток намекнут на скорый счастливый период в их личной жизни.
Рак
Сегодня Ракам день обещает приятный сюрприз. Не исключено, что они получат его на исходе дня или в самом конце своей нестандартной романтической истории. Отличный момент для свидания, завершающего счастливый период и дающего надежды на будущее. При расставании есть шанс остаться друзьями.
Лев
Сегодня для Львов могут иметь значение не только эмоциональные проявления любви, но и материальные знаки симпатии, например, щедрый дар или свидание «на широкую ногу». Свободным Львам будет нелегко найти подходящую пару, так как их запросы в отношениях могут быть оригинальными или завышенными.
Дева
Сегодня Девам звезды дарят в любви счастливую возможность закрепить успех или получить бонус. День вдвойне значим для Дев, завязавших роман вдали от дома, с человеком иной культуры или с авторитетной «звездной» персоной, или стремящихся не просто к интрижке, а к своему заветному любовному идеалу.
Весы
Сегодня для Весов позитивные события означают завершение одного периода и приближение другого. Если в этот день их посетит внезапная новая влюбленность, им важно не делать быстрых выводов и не пускаться в лишние авантюры, так как вскоре ситуация примет иной, более благоприятный оборот.
Скорпион
Сегодня Скорпионам ситуации этих суток позволят преодолеть навязчивые сомнения и увидеть совместное будущее со своей пассией в оптимистичном ключе. Всего одна деталь, которая покажется им важной, укрепит их веру в существующую гармонию отношений или в возможность их трансформации к лучшему.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события вряд ли помогут найти счастье, но сулят им в личной жизни нечто положительное. Многие Стрельцы получат возможность закрыть экспериментальную или случайную страницу в своей личной жизни, чтобы освободиться от связанных с ней оков. Может подойти к концу служебный роман.
Козерог
Сегодня Козерогам день дарит все, чего они хотят в любви и о чем мечтают — при условии, что в последний год они не пропускали свои уникальные шансы в делах сердечных. Козерогам, которые по разным причинам остались одни, события этого дня помогут сохранить веру в любовь или оценить свою свободу.
Водолей
Сегодня Водолеи склонны ценить в отношениях стабильность, быть жертвами привычки или комфорта. Стоит помнить, что сегодня легко принять за любовь зависимость от быта или сексуальных нюансов. Даже если в личной жизни назрели приятные обновления, сегодня для них может не хватить духа.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что романтическая встреча может иметь для них особый смысл, являясь последним красивым штрихом, финальной чертой или скрепляющим узы любви ритуалом. Пропускать такое не стоит. Независимо от того, начинается роман или завершается, свидание подарит хорошие эмоции.