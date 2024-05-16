Слушаем чужие советы — финансовый гороскоп на 17 мая

Наш гороскоп предлагает читателям инсайты и рекомендации, которые могут помочь им принимать осознанные решения и раскрывать свой потенциал в соответствии с космическими влияниями.
Овен
Сегодня Овны, возможно, могут быть вынуждены переделывать ту работу, которую уже делали прежде. Если вы выполняете клиентские заказы, то велика вероятность того, что один из ваших прежних заказов будет возвращен вам с рекламацией. Хорошие перспективы открываются для тех, кто, кроме основной работы, имеет возможность получать дополнительные доходы.
Телец
Сегодня у Тельцов основную проблему дня могут составить коллеги по трудовому коллективу. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции и не обсуждать с коллегами темы, которые не имеют прямого отношения к работе. Потеря рабочего времени может оказаться невосполнимым ресурсом. Воздержитесь от высказывания критических замечаний коллегам, если не желаете услышать ответную критику.
Близнецы
Сегодня у Близнецов творческих профессий день может пройти с чувством дежавю. Возможно, вам придется по второму кругу повторять и переживать все то, что уже было у вас прежде. В этом смысле для многих день пройдет на автопилоте и не оставит сколь либо заметного следа. Также это благоприятное время для контактов с начальством. Вас могут попросить поработать внеурочно.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют обратить внимание на исправность электропроводки и бытового хозяйства в тех помещениях, в которых вы занимаетесь бизнесом. Есть риск технических сбоев, что может привести к потере времени и отставанию от графика работы. Хороший день для учебы, повышения профессионального уровня. Повышение квалификации способствует укреплению репутации.
Лев
Сегодня Львам, возможно, предстоит совершить много деловых контактов и поездок. Особенно это относится к тем, кто вынужден заниматься оформлением и продвижением деловых бумаг. Процесс согласования и визирования документов в официальных инстанциях может проходить с бюрократическими проволочками. Хорошо заниматься оформлением кредита в банке.
Дева
Сегодня Девы в своей работе могут столкнуться с проблемой, решение которой может потребовать повышения уровня образования или пополнения багажа знаний. Недостаток знаний и глубины понимания вставших перед вами задач может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Учиться никому и никогда не поздно. От дальних поездок и рекламных мероприятий пока лучше воздержаться.
Весы
Сегодня Весам, возможно, предстоит заниматься вопросами финансирования бизнеса и долгов. Вам могут вернуть долг, который вы давно ждали. Однако, если у вас есть кредиторы и просроченные счета, то вам могут напомнить о необходимости выполнять возложенные на себя обязательства. Хорошо пойдет физический труд с умением разбираться в технике и механизмах.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов некоторый важные дела могут быть урегулированы методами тайной дипломатии. Возможно, вам придется прибегнуть к услугам юристов или вести тайные переговоры с влиятельными заинтересованными лицами. В любой непонятной и неопределенной ситуации старайтесь действовать стандартно, исходя из ставших для вас привычными шаблонов поведения.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может стать неоднозначным с точки зрения направления профессиональной деятельности. Если вы недавно сменили работу, то сегодня можете ощутить желание вернуться работать обратно в ставший уже привычным коллектив. Ностальгия по прошлому не даст вам ощутить в полной мере радость от текущей деятельности. Уделяйте больше внимания работе с новой техникой.
Козерог
Сегодня Козероги могут провести день в деятельности, результаты которой могут быть менее значительными, чем хотелось бы. Даже если вы добьетесь желаемых результатов, однако серьезных последствий на ход дел они не окажут. Действительно удачное время может быть лишь в конце рабочего дня. Неплохой день для творчества и оптовой торговли с целью перепродажи.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, предстоит много времени уделить урегулированию юридических проблем в бизнесе. Особенно это касается вопросов права собственности на недвижимость — здесь без бюрократических проволочек обойтись не получится. Возможны имущественные судебные тяжбы. Не исключено, что по истечение срока арендного договора, этот договор не будет продлен.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют садиться за руль автомобиля. В поездках вы можете сталкиваться с множеством мелких препятствий. Например, можете опоздать на работу, просидев все утро в пробке, или может сломаться автомобиль. Выход из проблем вам подскажут окружающие вас люди: знакомые, родственники, соседи. Иногда лучше воспользоваться общественным транспортом.