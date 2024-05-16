Слушаем чужие советы — финансовый гороскоп на 17 мая

Сегодня нам стоит перенимать чужой опыт.

Наш гороскоп предлагает читателям инсайты и рекомендации, которые могут помочь им принимать осознанные решения и раскрывать свой потенциал в соответствии с космическими влияниями.

Овен

Сегодня Овны , возможно, могут быть вынуждены переделывать ту работу, которую уже делали прежде. Если вы выполняете клиентские заказы, то велика вероятность того, что один из ваших прежних заказов будет возвращен вам с рекламацией. Хорошие перспективы открываются для тех, кто, кроме основной работы, имеет возможность получать дополнительные доходы.

Телец

Сегодня у Тельцов основную проблему дня могут составить коллеги по трудовому коллективу. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции и не обсуждать с коллегами темы, которые не имеют прямого отношения к работе. Потеря рабочего времени может оказаться невосполнимым ресурсом. Воздержитесь от высказывания критических замечаний коллегам, если не желаете услышать ответную критику.

Близнецы

Сегодня у Близнецов творческих профессий день может пройти с чувством дежавю. Возможно, вам придется по второму кругу повторять и переживать все то, что уже было у вас прежде. В этом смысле для многих день пройдет на автопилоте и не оставит сколь либо заметного следа. Также это благоприятное время для контактов с начальством. Вас могут попросить поработать внеурочно.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют обратить внимание на исправность электропроводки и бытового хозяйства в тех помещениях, в которых вы занимаетесь бизнесом. Есть риск технических сбоев, что может привести к потере времени и отставанию от графика работы. Хороший день для учебы, повышения профессионального уровня. Повышение квалификации способствует укреплению репутации.

Лев

Сегодня Львам , возможно, предстоит совершить много деловых контактов и поездок. Особенно это относится к тем, кто вынужден заниматься оформлением и продвижением деловых бумаг. Процесс согласования и визирования документов в официальных инстанциях может проходить с бюрократическими проволочками. Хорошо заниматься оформлением кредита в банке.

Дева

Сегодня Девы в своей работе могут столкнуться с проблемой, решение которой может потребовать повышения уровня образования или пополнения багажа знаний. Недостаток знаний и глубины понимания вставших перед вами задач может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Учиться никому и никогда не поздно. От дальних поездок и рекламных мероприятий пока лучше воздержаться.

Весы

Сегодня Весам , возможно, предстоит заниматься вопросами финансирования бизнеса и долгов. Вам могут вернуть долг, который вы давно ждали. Однако, если у вас есть кредиторы и просроченные счета, то вам могут напомнить о необходимости выполнять возложенные на себя обязательства. Хорошо пойдет физический труд с умением разбираться в технике и механизмах.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов некоторый важные дела могут быть урегулированы методами тайной дипломатии. Возможно, вам придется прибегнуть к услугам юристов или вести тайные переговоры с влиятельными заинтересованными лицами. В любой непонятной и неопределенной ситуации старайтесь действовать стандартно, исходя из ставших для вас привычными шаблонов поведения.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может стать неоднозначным с точки зрения направления профессиональной деятельности. Если вы недавно сменили работу, то сегодня можете ощутить желание вернуться работать обратно в ставший уже привычным коллектив. Ностальгия по прошлому не даст вам ощутить в полной мере радость от текущей деятельности. Уделяйте больше внимания работе с новой техникой.

Козерог

Сегодня Козероги могут провести день в деятельности, результаты которой могут быть менее значительными, чем хотелось бы. Даже если вы добьетесь желаемых результатов, однако серьезных последствий на ход дел они не окажут. Действительно удачное время может быть лишь в конце рабочего дня. Неплохой день для творчества и оптовой торговли с целью перепродажи.

Водолей

Сегодня Водолеям , возможно, предстоит много времени уделить урегулированию юридических проблем в бизнесе. Особенно это касается вопросов права собственности на недвижимость — здесь без бюрократических проволочек обойтись не получится. Возможны имущественные судебные тяжбы. Не исключено, что по истечение срока арендного договора, этот договор не будет продлен.

Рыбы