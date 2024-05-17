Наращиваем популярность — финансовый гороскоп на 18 мая

17 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня очень важно знакомиться и презентовать себя.

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Наш гороскоп для каждого знака зодиака дает конкретные рекомендации, помогающие справиться с возможными трудностями и максимально эффективно использовать благоприятные моменты. Овен Сегодня у Овнов день может складываться благоприятно для деловой активности. Вы сможете не только увеличить доходы на основной своей работе, но и получить дополнительную прибыль за счет приработка на полставки или совмещении. Работодатель может попросить вас поработать во внеурочное время. Можете рассчитывать на помощь со стороны начальства. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют в делах полагаться на собственные силы. Прекрасное время для расширения вашего личного авторитета и влияния. Рекомендуется прилагать усилия для повышения уровня образования — сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Благодаря глубоким знаниям вы сможете браться за любую сложную и трудоемкую работу. Хорошее время для командировок. Близнецы Сегодня Близнецам , имеющим свой бизнес, может быть выгодно сотрудничать с крупными коммерческими фирмами и государственными структурами. Успешно решаются вопросы страхования и кредитования бизнеса. Ориентируйте себя на обновление структуры управления и оптимизацию бюджетных расходов. Свободные финансы лучше направлять на досрочное погашение кредитов. Рак Сегодня Ракам рекомендуется заниматься публичной деятельностью в сфере юриспруденции и высшего образования. Хорошо делиться своими знаниями, выступать перед аудиторией, читать лекции и публиковать статьи. Бизнесмены могут получить сильный импульс к развитию, если посетят международные научно-технические выставки. Новые идеи откроют вам перспективу. Лев Сегодня Львам рекомендуется проверить исправность электропроводки и сигнализации — может произойти страховой случай с материальным ущербом. Оставшееся время может сложиться удачно для тех, кто работает в промышленном производстве и ремонтных мастерских. Особенно могут преуспеть инженеры и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Дева Сегодня Девы могут попасть в пробку и опоздать на работу. Не исключено нарушение правил дорожного движения с получением штрафных санкций. Также в это время велика вероятность срыва партнерских договоренностей и деловых встреч. Однако в остальное время дня дела идут успешно. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, издательств и дизайнерских студий. Весы Сегодня Весам звезды советуют воздержаться от важных дел в утренние часы. В это время у вас могут быть мелкие неприятности, и работа может пойти себе в убыток. Остальной день очень благоприятен для капиталовложений в недвижимость. Можно заниматься ремонтом помещений, вести строительство и приводить в порядок территорию. Офисные служащие могут улучшить условия труда. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды не советуют идти на поводу у своего настроения. С проявлением личной инициативы не следует торопиться. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Гораздо успешнее будет прислушаться к тому, что говорит ваш деловой основной партнер. Если вы работаете с клиентскими заказами, то максимум внимания уделите пожеланиям клиентов. Стрелец Сегодня Стрельцы могут прекрасно поработать над благоустройством своего рабочего места. Помните, что сем комфортнее вы будете ощущать себя на рабочем месте, чем более удобным и функциональным оно будет, тем больших результатов вы сможете добиться в работе. Также вы можете преуспеть в подготовке отчетов. Наиболее важные дела лучше начинать после полудня. Козерог Сегодня Козероги могут почувствовать в себе прилив оптимизма и творческой активности. Деловым женщинам звезды советуют обратить внимание на свой имидж. Сегодня исключительно удачный день для изменения стиля поведения и внешнего облика для того, чтобы привнести больше динамизма в свою работу. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику и сам все решает. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют искать уединения для того, чтобы никто не помешал глубоко сосредоточиться в работу. Рекомендован индивидуальный творческий труд, исследовательская работа. Хороших результатов вы можете добиться при удаленном труде на дому. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов. Могут преуспеть строители и коммунальщики. Рыбы Сегодня Рыбы могут почувствовать в себе желание и способности к поиску новых деловых знакомств. Старайтесь проявить особую чуткость и доброжелательность в общении с людьми — благодаря этому может значительно возрасти ваша популярность. Большим подспорьем в работе может стать умение искать и находить полезную информацию. Используйте это время для укрепления деловых связей.