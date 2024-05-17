Счастливый новый поворот — любовный гороскоп на 18 мая

Сегодня нас ожидает в отношениях что-то новенькое.

Наш гороскоп предлагает советы, как лучше провести день, на что обратить внимание и какие действия могут привести к успеху или проблемам.

Овен

Сегодня для Овнов , вовлеченных в роман или флирт, динамичнее вторая половина суток. В это время их партнер по любовному спаррингу может попытаться перехватить инициативу, но большинство Овнов, несмотря на иллюзию равенства, этого не позволит. В шутку или всерьез, но они останутся в игре ведущими.

Телец

Сегодня для Тельцов день начнется с минут счастья и гармонии. Некоторые Тельцы встретят рассвет после бессонной ночи, проведенной вместе с любимым человеком. Вторая половина дня не позволит пребывать в волнах бесконечной любовной нирваны и напомнит о суетной житейской стороне отношений.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут позволить себе спокойствие и долю расслабленности. Если вчерашний день прошел идеально, сегодня в первой половине суток можно продлить удовольствие. Вторая половина дня пригласит к более предприимчивому поведению, усилит потребность в динамике и развитии отношений.

Рак

Сегодня для Раков самым гармоничным и обнадеживающим периодом окажется утро. Первая половина дня оставит им шанс дополнительно насладиться приятной ситуацией и проиграть в своем воображении пару вдохновляющих сценариев счастливого будущего. Во второй половине дня появится риск размолвок.

Лев

Сегодня для Львов день начнется с пика романтических переживаний. Если сами они теряют интерес к ситуации, его будет поддерживать партнер. Несмотря на миг счастья утром, для гармоничного развития отношений больше подходит вторая половина дня — особенно, если есть прицел на долгий роман.

Дева

Сегодня для Дев самыми романтичными, многобещающими и приятными станут утренние часы. Девам, желающим продлить общение с любимым человеком, звезды советуют не терять время понапрасну и как можно активнее использовать первую половину дня: ближе к вечеру может измениться ритм жизни или настроение.

Весы

Сегодня Весы станут более активными сами или более восприимчивыми к встречным шагам партнера. Шуточное соперничество не перейдет в ссору, скорее, добавит отношениям остроты и азарта. Многим Весам придется признать, что их «половинка» обладает более быстрой реакцией.

Скорпион

Сегодня Скорпионы готовы поверить обнадеживающему предзнаменованию, но легковерными их назвать нельзя: свои ощущения они будут сверять с голосом внутреннего скептика, который никогда не умолкает полностью в их сознании. Нежелательно планировать свидание на вторую половину дня.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит поддаваться навязчивым чувствам, потакать своим и чужим капризам: это путь, ведущий к самообману, проблемам или в тупик, даже если в основе лежат искренние симпатии и добрые побуждения. Если свидание планируется на вечер, лучше выбрать для него умеренно активный формат.

Козерог

Сегодня для Козерогов день начнется с приятных моментов. Если они до сих пор не верят своему счастью, то получат дополнительные доказательства. Встречаться с любимым человеком звезды рекомендуют до полудня. Во второй половине дня любовные инициативы и тесные личные контакты нежелательны.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оставаться в делах сердечных инертными и идти на поводу у ситуации, но ближе к вечеру в их поведении что-то изменится. Не проявляя лишней суеты, они начнут исподволь продвигаться к своей цели и готовить почву для счастливого нового поворота в своей личной жизни.

Рыбы