Расслабляемся и кайфуем — гороскоп на 18 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что есть надежда на хорошее настроение, ровное самочувствие, дополнительное везение в материальных делах. Луна в знаке Девы предложит обратить внимание на какие-то детали, или, наоборот, поможет искусно их замаскировать. Активные действия лучше перенести на вторую половину дня. В это время Луна, вступившая в знак Весов, побудит к сотрудничеству, партнерству, обмену услугами или объединению усилий ради общей цели. Возможно, придется поработать не на сиюминутный, а на чуть отсроченный успех. Возрастет энергия психического воздействия, коллективного поля.
Овен
Сегодня Овнов могут удерживать дела вчерашние. Утро может начаться с мыслей о работе, здоровье, питании, пользе или выгоде, общения с коллегой, помощником, продавцом или покупателем. Новый поворот событий вероятнее во второй половине дня. В это время активизируется партнерство, но возможен и элемент конкуренции (в которой, на счастье Овнов, они сейчас сами задают тон и темп).
Телец
Сегодня для Тельцов миг удачи вероятнее утром, рассветные часы станут для них самыми гармоничными. Первую половину этого дня стоит провести в режиме отдыха и наслаждения приятными сторонами своего положения. Вторая половина дня может принести срочные дела или побудить вернуться к прерванным работам. Многим Тельцам при этом будет не обойтись без помощника, напарника или обращения в сферу услуг.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут наслаждаться отзвуками вчерашней обстановки. Можно побыть в это время дома, продлить пребывание на лоне природы или в гостях. Во второй половине дня стоит проявить хотя бы немного активности и воли к сотрудничеству, с целью подготовки к близкой полосе удачи. Инертных Близнецов могут взбодрить примеры их энергичных друзей или маневры возможных конкурентов.
Рак
Сегодня для Раков этот день начнется с хороших впечатлений. Их может вдохновить еще один момент удачи или порадовать подтверждение вчерашних позитивных событий. Не стоит терять время, если хочется свободно и приятно провести начало дня, встретиться с другом или объектом симпатий. Во второй половине дня внимания могут потребовать домашние хлопоты или партнерские обязательства, не исключено срочное дело.
Лев
Сегодня у Львов больше возможностей для целевых важных покупок и финансовых решений, для погружения в материальные и другие практические детали. У них останется шанс удачно распорядиться своими ресурсами, трансформировав или приумножив их. Вторая половина дня больше подойдет для социальной активности, поездок, переговоров, делового сотрудничества, оживления диалогов и поддержки связей.
Дева
Сегодня для Дев начало этого дня станет приятным, особенно, если они рождены в середине сентября. При этом даже в самой удачной ситуации для них может сохраняться доля интриги и туманности, не исключены сомнения в чужих намерениях. Вторая половина дня даст импульс деловому партнерству или более активному ведению финансовых дел, может напомнить о рисках, о материальных или служебных обязательствах.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют провести первую половину дня в тишине и уединении, избегая суеты и спешки. Это подходящее время для того, чтобы запастись необходимой для своих дел энергией и материальными ресурсами. Любой активный маневр, включая деловое сотрудничество и конкуренцию, лучше отложить до второй половины дня. Важно заранее учесть при этом чужой перевес в силе, быстроте и ловкости.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов первая половина этого дня станет относительно свободной. В это время у них будет возможность подумать о будущем, вникнуть в интересующие их детали, пообщаться с друзьями или дополнительно укрепить взаимный интерес с нужными людьми. Вторая половина дня не оставит им столь же широкого выбора. Может появиться срочное дело, усилиться зависимость от помощников, сервиса или чужих услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют поддаваться навязчивым желаниям и зацикливаться на них: велика вероятность столкнуться с искушением или иллюзией, с чем-то, вредным для своего здоровья или карьеры. Лучше не заниматься в это время планированием и не приступать к новым делам. Активную деятельность, в том числе неформальную и совместную, лучше перенести на вторую половину дня.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют запасаться позитивными впечатлениями, энергией и моральной поддержкой. Оптимизм и уверенность в себе пригодятся во второй половине дня, когда будет некогда искать опору и придется действовать (или быть готовым к действию в любой момент). Возможно, появится срочное дело, настанет момент выполнения плановых работ или соблюдения партнерских обязательств.
Водолей
Сегодня для Водолеев окажется продуктивнее вторая половина дня. В это время они увеличат свою физическую или психическую силу, способность двигаться в правильном для себя ключе и совершать ради своих целей проактивные действия. Это подходящий момент для возврата к сотрудничеству (в том числе, с иностранцами), а также подготовительных работ и маневров, пробных шагов в направлении близкого успеха.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит начать день с проверки чужой лояльности. Не помешает убедиться, что осталась в силе договоренность, совершится встреча или запланированная сделка. Во второй половине дня возрастет вероятность осложнений. Звезды советуют стать чуть осмотрительнее и принять превентивные стандартные меры предосторожности в той сфере, где предстоит активность или сотрудничество с другими людьми.