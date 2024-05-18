Общаемся активнее с важными людьми — финансовый гороскоп на 19 мая

Сегодня нам стоит перенимать чужой опыт и вдохновляться.

Наш гороскоп позволяет понять, какие энергии будут доминировать в этот день и как ими лучше воспользоваться.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться весьма неоднозначный день. Возможно, ваши усилия по продвижению бизнеса могут завершиться успешно. Хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Однако вы не застрахованы от материального ущерба в результате технического сбоя. Вы можете сломать дорогостоящий инструмент или повредить другие ценные предметы.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют вести переговоры и заключать соглашения о партнерском сотрудничестве. Дело в том, что ваши контрагенты могут внезапно отказаться от ранее согласованных предварительных договоренностей. На взаимопонимание с начальством рассчитывать не приходится. Вместе с тем, это хороший день для коллективной творческой работы и перспективного планирования.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в эпицентре внимания могут оказаться отношения с коллегами по трудовому коллективу и текущие рабочие моменты. Если вы сумеете прислушаться к мнению коллег, то день пройдет для вас гораздо успешнее. Не торопитесь остро реагировать на возможные критические замечания и допущенные коллегами ошибки. Важно согласовывать свои действия с мнением начальства.

Рак

Сегодня для Раков творческих и публичных профессий благоприятно может сложиться этот день. Отличное время для консультантов юридических служб и сетевого маркетинга. Успеха добьются все те, кто связан с миром моды: парикмахеры, визажисты, стилисты, фотографы. Можно экспериментировать в поисках более совершенных методов работы. Также хорошо участвовать в конкурсах, кастингах.

Лев

Сегодня Львам не рекомендуется заниматься оформлением и регистрацией любых сделок с недвижимостью. Подготовленные в этот день документы впоследствии могут привести вас к осложнениям в отношениях с деловыми партнерами и представителями закона. Старайтесь соблюдать баланс интересов между личной выгодой и общественной значимостью.

Дева

Сегодня Девы , чья работа связана с частыми поездками и перемещениями, могут столкнуться с множеством мелких препятствий в работе. То же относится к делопроизводству, информационному обмену, деловой переписке. Дальние командировки могут пройти неудачно из-за недостаточно тщательной подготовки и несогласованности. Но самое главное — берегите свою деловую репутацию.

Весы

Сегодня Весы могут получить выгодную работу и повысить уровень своих доходов. Особенно это относится к тем, чья работа связана с современной техникой. Использование недвижимости, как вспомогательного средства для получения дополнительных доходов, значительно увеличит вашу результативность. А вот тем, кто работает по свободному графику, следует ускорить темп работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать в себе стремление к активной деятельности. Звезды советуют направить свою инициативу в те направления, которые дадут наибольший положительный эффект. Речь идет, прежде всего, о коротких поездках, знакомствах, встречах, контактах. Старайтесь вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов и сами вступайте в активный обмен услугами.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться благоприятный день для получения дополнительного дохода помимо основной работы. Индивидуальные и творческие виды деятельности могут оказаться более предпочтительными. Хороших результатов в работе сумеют добиться те, кому важно работать в обстановке уединения и глубокого погружения в работу. Старайтесь не привлекать к себе внимание.

Козерог

Сегодня Козероги могут успешно реализоваться в коллективной и общественной деятельности. Ваши начинания по учреждению акционерного общества и поиски формул, способных объединить интересы разных людей вокруг некоего общего проекта, могут увенчаться успехом. Весьма полезным будет обсуждение с единомышленниками дальнейших планов на будущее. Возможна денежная премия.

Водолей

Сегодня для Водолеев , которые занимают руководящие должности или имеют хорошие отношения с начальством и властями, может сложиться очень удачный день. Причем, звезды советуют вам сосредоточиться на чисто материальных вопросах, поскольку вам может везти в деньгах. Также вы можете весьма практично подходить к принятию финансовых решений относительно покупок.

Рыбы