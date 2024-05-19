Доверяем деньги и идеи осторожнее — финансовый гороскоп на 20 мая

Наш гороскоп может помочь читателям настроиться на позитивный лад, планировать свой день и принимать обоснованные решения.
Овен
Сегодня Овны могут оказаться в плену собственных заблуждений. Чтобы не обмануться и не стать жертвой обмана, звезды советуют не вкладывать личные деньги в коллективные проекты и избегать спекулятивных финансовых операций. И пока постарайтесь не выполнять важную работу, влекущую за собой необратимые последствия. Юридические осложнения также характерны в течение этого дня.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют заниматься карьерой и проявлять инициативу в работе. Возможно, усилится ваше стремление действовать самостоятельно, однако ваши представления о том, что и как следует делать, могут кардинально разойтись с представлениями вышестоящего руководства на этот счет. Не следует доверять обещаниям начальства или представителям официальных властей.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут ощущать тормозящие и препятствующие влияния, причем, далеко не всегда удастся определить, откуда исходят эти препятствия. Возможно, ваша активность и свобода поведения может быть ограничена из-за ухудшения самочувствия. Также вы можете столкнуться с препятствиями в трудовом коллективе. Если у вас есть проблемы с законом, то не исключены проверки или ревизия.
Рак
Сегодня для Раков день может быть связан с осложнениями в делах. Прежде всего, это может касаться тех, чья работа связана с частыми разъездами и множеством контактов. Возможно, вам вряд ли удастся найти общий язык с новыми людьми и расширить свои деловые связи. Во второй половине дня ситуация улучшается. Вы можете получить выгодную работу, крупный и высокооплачиваемый заказ.
Лев
Сегодня Львам не рекомендуется вести партнерские переговоры и подписывать договоры о сотрудничестве ввиду того, что вы можете недооценить или не заметить какой-то важный пункт договора, который вам невыгоден. Бизнесменам также не рекомендуется вступать в контакт с явными или потенциальными конкурентами с целью договориться об общих правилах ведения бизнеса.
Дева
Сегодня Девы, у которых деятельность связана с заграницей, могут столкнуться с осложнениями в делах. Прежде всего, это касается работы в совместных предприятиях, с перевозкой грузов (дальнобойщики), импортно-экспортными операциями и туристической индустрии. Не рекомендуется отправляться в дальние командировки. Другой проблемной темой может стать учеба.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отказаться от планов заработать много денег на спекуляциях. Попытка заработать легкие деньги за счет азартных игр или финансовых спекуляций обречена на неудачу. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. Задача этого дня состоит не в том, как потратить или преумножить деньги, а в том, как их сохранить.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться не лучший день для урегулирования юридических проблем с деловым партнером. Также нежелательно подписывать договор на аренду. Неудачно может сложиться работа в творческой группе и при проектно-конструкторском бюро. Во второй половине дня может быть относительно благополучное время для карьеры, повышения доходов и поиска новой работы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в первой половине дня, возможно, предстоит преодолеть полосу препятствий в повседневной работе. Главная причина трудностей может быть связана с напряжением и разногласиями в отношениях с коллегами по трудовому коллективу, а также с ошибками в работе с информацией, документами, цифрами. Вторая половина дня благоприятствует личностному развитию и учебе.
Козерог
Сегодня Козерогов может потянуть на финансовые авантюры. Возможно, вам предложат вложить деньги в высокодоходные инвестиционные фонды. Однако, как раз от этого сейчас следует воздержаться, иначе вы рискуете потерять свои деньги безвозвратно. На самом деле за этими фондами могут скрываться обыкновенные финансовые пирамиды. Отдавайте предпочтение физическому труду.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют, прежде всего, обратить внимание на соблюдение техники безопасности и квалифицированную работу с техникой. Дело в том, что при эксплуатации техники на запредельных нагрузках, она может сломаться. Особенно это касается импортной дорогостоящей техники. Наиболее уязвимые сферы деятельности: строительство и авторемонтные мастерские.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут пострадать от дезинформации или неправильно понятой информации. Особенность момента в том, что сейчас вам может быть крайне сложно отличить истину от лжи. Любая работа с информацией и при контактах с деловыми партнерами может быть затруднена. Лишь в конце рабочего дня и вечером ситуация может поменяться к лучшему.