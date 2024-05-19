Преодолеем все барьеры — любовный гороскоп на 20 мая

Наш гороскоп даст советы, как лучше использовать благоприятные моменты и избежать негативных последствий.
Овен
Сегодня у Овнов развитие любовных отношений может оказаться не таким быстрым, как думалось. Звезды советуют им смирить свое нетерпение и довериться обстоятельствам: очень скоро все наладится. Не стоит нагнетать эмоциональную напряженность, иначе завтра может случиться драма или ссора на пустом месте.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит рассчитывать на резкий разворот своих личных отношений в новое русло, но это не означает, что их можно пустить на самотек и позволять себе в них лишнее, не заботясь о последствиях. Если зарождается даже мелкий очаг недовольства, лучше заранее дипломатично его погасить.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что в их биографии начинается новый период, в которой им лучше вступать плавно и постепенно, и дел сердечных это тоже касается. Самые хорошие инициативы и мудрые решения в личной жизни, предпринятые преждевременно, могут дать слабый или даже противоположный эффект.
Рак
Сегодня у Раков в личных отношениях сохраняется почва для потенциальной напряженности или двойственности, что отнюдь не способствует гармонии в их любовном союзе. Особенно дипломатичными и аккуратными стоит быть Ракам, которые ведут со своей пассией общий проект или пытаются наладить совместный быт.
Лев
Сегодня Львам день помогает им и их любимым оставаться на одной волне — особенно, если оба общительны, энергичны, предприимчивы, одержимы идеями свободы и прогресса. К поводам для сиюминутной активности добавляются перспективы на будущее, способные превратить счастливо влюбленную пару в дружную команду.
Дева
Сегодня Девам важно не забывать о законе гармонии и равновесия, который отрицает перекосы. Для одних Дев он будет означать поиски компромисса между делами и личной жизнью, а для других выбор между ними. Не стоит переносить в общение с любимым человеком деловой тон и деловые приемы.
Весы
Сегодня Весы могут устать от интенсивного флирта или раздражающего их общения. Даже в гармоничной паре могут возникнуть сложности с компромиссами и уступками, не исключен обмен обидными шутками, резкими словами или манипулятивными приемами. Для важного свидания или разговора день неподходящий.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день принимает эстафету вчерашнего. Если вчера они были так заняты, что не могли уделить своей пассии ни минутки, сегодня вряд ли будет иначе. Многие Скорпионы, пытаясь быть услужливыми и дипломатичными, на деле будут уставшими или раздражительными, что не добавит им обаяния.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов события этого дня станут еще одним шагом к новому периоду в их романе (или в личной жизни в целом). Стрельцам, оказавшимся в любви на перепутье или оставшимся в одиночестве, звезды советуют быть общительнее и посещать неформальные мероприятия: это отличный источник будущих знакомств.
Козерог
Сегодня Козероги остаются в потенциально некомфортной для себя ситуации, из-за которой могут совершить неверный шаг или столкнуться с трудными сторонами своих любовных отношений. От романтического свидания или важного разговора звезды советуют отказаться, но под дипломатичным благовидным предлогом.
Водолей
Сегодня Водолеи идут к большому успеху в любви и открытию счастливой страницы в личной жизни, но постепенно. Для многих Водолеев новая эпоха начинается с роста их уверенности в себе. Они видят или точно знают, что все идет к лучшему и их любовь успешно преодолевает на своем пути все барьеры.
Рыбы
Сегодня от Рыб обстановка этих суток может потребовать качеств, им от природы не свойственных. Пойдя ради любви на уступки, многие Рыбы обнаружат, что сделали это напрасно и результат получился не очень удачным. Избежать недоразумений сегодня проще стабильным парам, а не вновь сближающимся влюбленным.