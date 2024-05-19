Подходим ко всему с позитивом — гороскоп на 20 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что ее положение «без курса» мешает сменить линию поведения, даже если взаимодействие зашло в тупик и пора отдохнуть друг от друга. Легко застрять в фазе противоречий, колебаний, взаимной раздражительности. Не стоит выбирать этот день для начала нового сотрудничества, но можно готовиться к нему: ингрессия Солнца в знак Близнецов намекает, что потребность в контактах не только не исчезает, но и растет. На сцене событий может появиться новый участник, набирающий авторитет.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с активного сотрудничества, пика конкуренции или бурной полемики. Возможна двойственная ситуация противостояния и «зависания» между противоречиями в поисках компромисса. Многих Овнов будет мотивировать или раздражать чужое поведение. При заминках в совместном деле или в общении звезды советуют немного подождать: ситуация уже принимает новый позитивный оборот.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что в этот день им лучше заниматься рутинными текущими делами, а не важными новыми начинаниями. В процессе работы, разъездов или общения желательно следить за эмоциональной атмосферой в отношениях с нужными людьми, будь то вышестоящие, равные или подчиненные: если сегодня исподволь копится недовольство по мелочам, завтра оно может принять форму неприятного разговора.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды рекомендуют вести умеренно активный образ жизни. Независимо от рода занятий, в этот день желательно во всем придерживаться чувства меры. Новые силы (прилив которых особенно отчетливо ощутят майские Близнецы) стоит пока расходовать аккуратно, избегая суеты, лишних трат и резких стартов с нуля. Старайтесь не забегать вперед, даже если готовы попробовать себя в новой роли.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что не в их интересах браться за новые дела, включая совместные. Велик риск с первого шага оказаться в двойственной ситуации, на развилке путей или в поисках компромисса, без должной подстраховки и запаса времени. Неудачный старт способен привести к нервозности и ссоре. Лучше повременить с переездом, началом ремонта, открытием бизнеса, заключением договора.
Лев
Сегодня у Львов наметится дополнительный стимул для общения, активной социальной жизни и действий с прицелом на будущее. У них может появиться друг или посредник в их делах, а также ненулевая возможность самим занять влиятельное положение в нужной группе и стать в ней неформальным лидером. Если со вчерашнего дня остались неоконченные дела, звезды советуют заниматься ими в первой половине суток.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не забывать о возможных рисках и знакомых двойственных ситуациях, которые способны усложнить им ведение бизнеса или подорвать их финансовую стабильность. Если такая тенденция уже есть, важно ее не подпитывать, например, избегать критичного недопонимания со своими партнерами и посредниками. Возможен поворот в карьере, может появиться новый начальник или подчиненный.
Весы
Сегодня Весы проведут день под влиянием каких-то раздражающих внешних факторов. В хорошем варианте, он будет держать их в тонусе и делать конкурентоспособными, а в плохом может сделать ранимыми, уязвимыми и нервозными. Это не самый подходящий момент для начала знакомства или сотрудничества. Хорошая сторона дня заключается в новых отличных шансах развития, образования или успеха вдали от дома.
Скорпион
Сегодня Скорпионы ограничены в своей прямой инициативе. Многие из них зависимы от обстановки, вынуждены подстраиваться под рабочий график, условия договора или другие обстоятельства. Вплоть до ночи для них может оставаться актуальной помощь другим людям или нестандартная задача, которую не решить без поддержки. Возможно недомогание из-за переутомления. Может наметиться кризис или сложный период.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов общие тенденции этого дня положительны. Складываются предпосылки для расширения сотрудничества, повышения популярности, объединения с братьями по духу или соратниками по увлечению. На горизонте появляется друг, наставник, влиятельный партнер или щедрый клиент. Однако многих Стрельцов все еще будет что-то сдерживать, например, инерция привычки, самочувствие или незавершенное дело.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что для них продолжается непростая фаза событий. Сохраняется риск раздражительности и фоновая напряженность, остаются в силе деловые и бытовые риски. Может появиться новый сотрудник или новое поле для работы. Желательно избегать в этот день ответственных начинаний, импульсивности, суеты и спешки, помнить о дипломатии, балансе интересов, соблюдении договора.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды приоткрывают новые возможности, особенно тем из них, кто был рожден в январе. У них появляются перспективы успеха и условия для раскрытия уникальных личных талантов. Возрастает уровень их личной энергии и влияния. Могут наметиться важные события в любовной сфере, творчестве, социальной карьере, зарубежных проектах, а также в делах, связанных с недвижимостью или детьми.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют приступать к новым делам: первый шаг, сделанный в эти сутки, не обещает большого успеха. Не помешает заново оценить обстановку, так как не все перемены в ней сейчас обещают комфорт. В доме, семье, профессиональной среде или группе друзей может появиться новая сомнительная тенденция или влиятельная персона, с которой возможны принципиальные идейные разногласия.