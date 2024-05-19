Подходим ко всему с позитивом — гороскоп на 20 мая

19 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах сохраняет акцент на партнерстве или соперничестве, но не сулит большого прогресса ни в том, ни в другом.

Фото: rambler