Рискуем и пьем шампанское — любовный гороскоп на 21 мая

Гороскоп дает советы по тому, как лучше всего использовать возможности дня и справиться с трудностями.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не концентрироваться на неприятностях и не муссировать откровенный негатив в общении с любимым человеком: для разговора с ним найдутся более приятные темы. В атмосфере этих суток возрастет чувственность, может появиться желание поговорить о деталях интимной жизни.
Телец
Сегодня у Тельцов может состояться разговор с любимым человеком, который будет начат с его подачи или в связи с его нуждами. Также от него может прийти известие. Звезды советуют обращать внимание на эмоциональный фон бесед и подтекст получаемых новостей: возможно, над чем-то следует призадуматься.
Близнецы
Сегодня Близнецы сталкиваются в личной жизни с препятствиями, которые мешают им отбросить прошлое и с легкой душой открыть в делах сердечных счастливую страницу. Звезды уверяют, что возникшие в любви преграды — всего лишь остаточные временные заминки, а не радикальные тотальные трудности.
Рак
Сегодня Ракам не стоит уклоняться от беседы с любимым человеком, даже если есть страх услышать нечто плохое: возможны неприятные открытия, но разговор важен для будущего. Ракам, пытающимся завязать контакт с нуля или напрашивающимся на интимную «дружескую беседу» с новой пассией, может не повезти.
Лев
Сегодня Львов звезды предупреждают, что общение с любимым человеком может сложиться не слишком удачно. Различного рода негатив в эти сутки легко берет верх над позитивом и добрыми намерениями. Близкий человек иногда может вести себя как чужой: критиковать, не доверять, не понимать или отталкивать.
Дева
Сегодня для Дев возрастает вероятность получения вестей от любимого человека, если он далеко. Не исключено, что счастью влюбленных будут мешать роковые обстоятельства. При столкновении с вынужденной преградой согреет мысль о недавних счастливых днях вдвоем и надежда на столь же счастливое будущее.
Весы
Сегодня для Весов романтическое общение может быть лишено легкости и гармонии, может стать признаком неизбежного кризиса. В разговоре с любимым человеком могут всплывать крайне сложные вопросы. Большой интерес сегодня могут вызвать темы секса, жертв во имя любви, прощания и трансформации отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам жизненно важно поговорить с любимым человеком. Часто их желание будет взаимным, но диалог может обернуться обменом колкостями или психологической игрой с негативным подтекстом. Не тот момент, когда стоит рассчитывать на абсолютную гармонию, полное доверие и душевный комфорт.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства мешают общаться с любимым человеком в свободном и позитивном стиле. Под влиянием полученных новостей или общей атмосферы вокруг многие Стрельцы поддадутся пессимизму, цинизму или скепсису, могут временно перестать доверять своей пассии или разувериться в любви.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять веру в любовь и счастье, даже если вокруг циркулируют неприятные для их романа слухи и зреют нежелательные тенденции. Тревожные и огорчительные новости лучше не обдумывать в чреватом унынием и страхами одиночестве, а обсудить с близким человеком.
Водолей
Сегодня Водолеи оказываются в психологически сложной для себя ситуации, в которой любая инициатива и любое слово могут стать рискованными и преждевременными. Не стоит поддаваться искушению обсудить все с пассией прямо сейчас, спешить с важными обещаниями и роковыми признаниями.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут столкнуться с помехой или сюрпризом при попытке встречи или связи с любимым человеком. Обстоятельства не всегда будут дружелюбны к их планам, но шанс преодолеть препятствие все же есть. Звезды советуют рискнуть, так как время не ждет и дни благоприятных возможностей истекают.