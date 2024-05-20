Работаем до седьмого пота — финансовый гороскоп на 21 мая

Наш гороскоп расскажет, как лучше подготовиться к новому дню и сделать его максимально продуктивным и гармоничным.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться вполне благополучный для деловой активности день. Вы можете почувствовать особенно доброжелательное отношение со стороны начальства. Вам могут сделать негласное поручение отыскать важную конфиденциальную информацию. Если вы долго ждете ответа на свое письмо, то, скорее всего, оно не было получено - отправьте письмо повторно.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют сосредоточить свои усилия на контактах с заграницей и на решении юридических вопросов. Ситуация может сложиться таким образом, что вам придется вернуться к своему прежнему проекту — возможно, в силу изменившихся условий конъюнктуры на рынке, его разработка может стать выгодной и востребованной. Старайтесь повышать уровень квалификации.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут почувствовать прилив энергии и желания проявить инициативу в работе. Звезды советуют вам в любой работе, прежде всего, опираться на собственные силы и ресурсы. Возрастает вероятность того, что вам будет возвращен долг или вы вернете долг своему деловому партнеру. При покупках в интернете вы можете попасть на акции и сделаете покупку со скидкой.
Рак
Сегодня у Раков в делах может быть много текучки. Партнерское сотрудничество может затормаживаться. Тот партнер, на которого вы возлагали надежды, может не оправдать ваших ожиданий. Если ранее предлагали ему сотрудничество и ждете ответа, то, можете оказаться разочарованными. Деловые отношения требуется соответствующим образом оформить документально.
Лев
Сегодня Львы, которые недавно сменили место работы, могут захотеть вернуться обратно на прежнее место работы. Возможно, вы встретите человека из прежнего трудового коллектива, и вас пригласят вернуться. День вполне благополучный для практической работы в сервисном центре или мастерской по ремонту автомобилей и бытовой техники. Удачно проходит внедрение технических новинок.
Дева
Сегодня у Дев, занятых творческими видами деятельности, день может быть связан с торможением в начинаниях. Многие дела вам, возможно, придется повторять или переделывать, но без особого удовлетворения. При позитивном отношении к трудностям вы можете извлечь из текущего момента немало полезного. В частности, вы можете повысить уровень профессионального мастерства.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать ускорение информационного обмена вокруг себя. Чаще обычного может звонить телефон, приходить корреспонденции, совершаться поездки и контакты с новыми людьми. Если у вас не до конца оформлена недвижимая собственность, то сейчас этот вопрос может возникнуть перед вами вновь. Используйте этот день для анализа состояния своего бюджета.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют совершать короткие деловые поездки. Если без этого нельзя обойтись, то, отправляйтесь в дорогу заранее, чтобы иметь запас времени на всякие непредвиденные случаи. Возрастает вероятность задержек и торможений в пути — например, можете попасть в пробку или автомобиль сломается. Договоренности и данные вам обещания могут оказаться не выполнены.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут получить неплохой доход благодаря публичной деятельности, участию в выступлениях, выставках, презентациях. Возможно, к вам вернется и пожелает вновь начать сотрудничать кто-то из деловых прежних партнеров. Звезды не советуют вам брать взаймы деньги у партнеров, и самим давать в долг. Вместе с тем, хорошо делиться знаниями, публиковать статьи.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют искать реализации своему потенциалу через укрепление и развитие деловых связей. Проявите максимум инициативы в поиске полезной информации, приобретении профессиональных навыков в работе, обучении. Успешно проходят короткие поездки, встречи, консультации. Могут преуспеть в делах торговцы, консультанты и водители.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют рассчитывать на получение легких денег от финансовых спекуляций. Реальный доход сейчас для вас возможет только благодаря труду с приложением серьезных усилий. Участие в финансовых пирамидах и прочих сомнительных инвестиционных проектах может привести к потере тех денег, которые вы готовы вложить в них. Также не торопитесь что-либо усовершенствовать.
Рыбы
Сегодня Рыбы, имеющие отношение к бизнесу, связанному с недвижимостью, могут почувствовать оживление в делах. Возможно, вам потребуется сменить арендуемое помещение в связи с большими расходами по его содержанию. Хороший день для строителей, коммунальщиков, архитекторов и дизайнеров по ландшафту и интерьеру. Неплохих результатов могут добиться те, кто работает удаленно на дому.