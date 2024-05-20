Не выворачиваем душу — гороскоп на 21 мая

13-14 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия располагает к общению, но стоит помнить, что оно не всегда будет иметь приятную эмоциональную окраску.

Гороскоп на сегодня говорит, что могут обсуждаться критичные темы или быть негативно настроены собеседники. Возможна склонность сгущать краски, подозрительность. Легко получить дизлайк, недружелюбную реакцию, знак недоверия, столкнуться с отказом или отсрочкой. Несмотря на возможное психологическое давление и сложные эмоции, общение часто будет необходимым. Возможен интерес к темам налогов, сборов, кредитов, страховых взносов, компенсационых и других выплат, закрытия или переоформления счетов.

Овен

Сегодня звезды обращают внимание Овнов на материальные дела. Особый интерес могут вызвать вопросы, связанные с налогами, кредитами, компенсациями, страховыми выплатами и совместным бюджетом, именно им могут быть посвящены сегодняшние новости и контакты. Стоит учесть повышенную эмоциональность этих суток с упором на негативные переживания, например, на опасения, связанные с друзьями или будущим.

Телец

Для Тельцов, особенно апрельских, этот день может начаться с ощущения дискомфорта. Часто для него будет конкретная причина. Возможно, наметится диалог на сложную тему, состоится нежелательная встреча, поступит критика, недобрый намек или дружеское предупреждение. Не помешает внимательнее отнестись к разговорам этих суток: избегать лишней откровенности, аккуратнее выбирать слова и давать обещания.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам уделить дополнительное внимание вопросам работы и финансового обеспечения, а также темам, связанным с поддержкой здоровья и питанием. Не исключено, что в этих сферах имеются какие-то уязвимости, мешающие быстрому исполнению заманчивых планов, например, связанных с поездками, учебой или работой за рубежом. Для улаживания некоторых проблем потребуется время.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня у них есть шанс преодолеть любые трудности или минимизировать их (например, разделив со своими друзьями). Столкнувшись с чем-то новым, критичным и подозрительным, не спешите опускать руки: если есть хороший план или немного опыта, многие проблемы решаемы. Не последнюю роль сыграет собственное природное чутье, которое иногда будет расходиться с общим мнением.

Лев

Сегодня Львам может быть недоступно свободное и комфортное дружеское общение. Диалог затруднен и в семье, и в социуме. В разговорах может усилиться подозрительность или ворчливость, появиться неприятный подтекст. В ход могут пойти предрассудки и скрытые манипуляции. Не тот день, когда стоит совещаться с близкими, искать взаимопонимания с группой, выступать перед аудиторией, публиковать тексты.

Дева

Этот день может принести Девам новости, в том числе, известия из далеких краев. Не все вести окажутся приятными: многим Девам придется обратить внимание на критичные нюансы, связанные с их новой работой или со здоровьем. Также сегодня возможны короткие поездки, могут потребоваться углубленные информационные поиски и неожиданные исследования. Не последнюю роль сыграет сенситивность, интуиция.

Весы

Сегодня прекрасные перспективы будущего могут оставаться для Весов на втором плане, а на первый выйти дела текущие. Темой этого дня могут стать материальные дела и финансовые переговоры, а также кризисы в любви и личной жизни. Может потребоваться повышенное внимание к делам, связанным с коллективными и заемными ресурсами, налогами, льготами, кредитами, компенсациями, подарками или наследством.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть шанс высказаться, поговорить о своих нуждах и услышать мнение со стороны, но стоит минимизировать язвительность и другой негатив, иначе диалог может не сложиться. Несмотря на помехи, которыми может сопровождаться разговор, он позволит многое понять, возможно, узнать неприятную правду. Это не лучший день для важного совещания, публичного выступления, первого знакомства.

Стрелец

Этот день может быть отмечен для Стрельцов новостями из подозрительных источников или размышлениями с негативным эмоциональным подтекстом. Возможны сомнения в друзьях, неприятные разговоры на работе. Могут подвести выбранные средства связи или разочаровать маршруты. Звезды советуют отложить поездки и важные встречи, не спешить с принятием решений, избегать доверчивости и чрезмерной откровенности.

Козерог

Козерогов может насторожить общий информационный фон этих суток или навести на неприятные размышления какое-то конкретное известие, например, полученное от друзей. Не исключены заминки материального характера: задержки платежей, новые налоговые нюансы. Тем не менее, у большинства Козерогов сохранится доля оптимизма, у них будет надежда на стабильность или на удачный выход из нештатной ситуации.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям вести себя осмотрительно - особенно, если дело касается карьеры, семейного статуса, профессиональных или жилищных дел. Это не тот день, когда стоит спешить, полагаться на удачу, позволять себе откровенные высказывания. Не лучший момент для важных совещаний по собственной инициативе. Возможен неприятный разговор. Получив предложение, стоит взять время на раздумья.

Рыбы

Этот день принесет Рыбам важные новости или обеспечит им доступ к информации. Многое совпадет с их внутренними ощущениями. Может возникнуть потребность в интенсивной переписке, поездке или в личной встрече. Стоит помнить, что обстановка сегодня не идеальна: возможны нештатные ситуации в пути или в процессе общения, попутчики «с сюрпризом», неприятные комментарии друзей или посторонних людей.