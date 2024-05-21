Начальник оценит работу — финансовый гороскоп на 22 мая

Наш гороскоп поможет подготовиться к возможным вызовам и воспользоваться благоприятными моментами.
Овен
Сегодня у Овнов наиболее успешно решаемыми могут стать вопросы информационного обеспечения и контактов. Прежде чем предпринять важные шаги следует досконально изучить вопрос с привлечением всех необходимых сведений. Если вы желаете добиться положительных результатов в работе, то самые важные дела запланируйте на утро. В это время хорошо идет работа в составе группы.
Телец
Сегодня Тельцы если до сих пор откладывали в долгий ящик вопросы страхования имущества, то этим утром самое время заняться этим. Дело в том, что во второй половине дня могут начать нарастать деструктивные влияния, которые могут привести вас к материальному ущербу. Это не лучшее время для активной финансовой деятельности и, особенно, крупных покупок в кредит.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, удастся добиться успехов в укреплении партнерского сотрудничества с иностранцами. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, может дать быстрый положительный эффект. Хорошо заниматься расширением спектра предлагаемых услуг и географии бизнеса. Бизнесменам рекомендуется проработать вопросы логистики.
Рак
Сегодня Раки смогут многого добиться в своей текущей работе. У вас могут установиться деловые и конструктивные отношения с коллегами. Особенно результативно поработают те, кто имеет отношение к медицине, химической промышленности. Во второй половине дня наступает неблагоприятное время для коротких поездок и деловых встреч. Не следует доверяться тому, что вам могли пообещать.
Лев
Сегодня Львы творческих профессий утром могут почувствовать вдохновение и смогут создать нечто новое, оригинальное. Особенно это относится к сценическому искусству (музыканты, артисты), живописи, дизайну. Публичные выступления и выставки могут пройти успешно. Если вы работаете по свободному графику и сами решаете, когда и что следует делать, то день может пройти благополучно.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют уделить время для благоустройства рабочего места. Если вы владеете бизнесом в сфере услуг и нанимаете работников, то позаботьтесь о том, чтобы условия их работы стали более комфортными. Это может положительно повлиять на дальнейший росте производительности труда. Успешно могут пойти дела у строителей и коммунальщиков.
Весы
Сегодня для Весов, которые занимаются торговлей модной одежды и товарами для женщин, может сложиться хороший день. Могут преуспевать консультанты сетевого маркетинга. После проведения рекламных акций вы сможете привлечь много заказчиков и подписчиков. Однако звезды предостерегают вас от участия в секретной, тайной деятельности.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, имеющих свой бизнес, может сложиться благоприятное время для инвестиций в недвижимость. Успешно идут ремонтные, строительные и отделочные работы. Если вы работаете риелтором, то утром у вас может появиться реальный клиент для сделки. Может вырасти доходность семейного и надомного бизнеса. Также хорошо пойдут дела на удаленной работе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют проявлять инициативу для расширения деловых связей и поиска полезной информации. Активнее идите на контакты, организуйте поездки, встречи. Все это положительно отразится на вашем бизнесе. В зоне риска могут оказаться уже сложившиеся партнерские отношения. Также будьте внимательнее при индивидуальном обслуживании клиентов.
Козерог
Сегодня у Козерогов в первой половине дня могут сложиться благоприятные обстоятельства для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Также вы можете рассчитывать на получение льгот и выплат от работодателя, в виде оплаты проезда от дома до места работы или субсидии на питание в рабочее время. В конце дня воздержитесь от выполнения излишне сложной и трудоемкой работы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют начинать трудовой день как можно раньше. Это благоприятное время для проектно-конструкторской работы и перспективного планирования бизнеса. Вы сможете получить конкурентные преимущества от использования технических новинок. Во второй половине дня могут усилиться негативные тенденции, чреватые финансовыми потерями. Воздержитесь от заимствований.
Рыбы
Сегодня Рыбы смогут успешно добиваться своих целей в первой половине дня благодаря использованию методов тайной дипломатии. У вас могут установиться доверительные отношения с начальством. Вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время на подмену коллеги. А вот с коллегами по трудовому коллективу у вас могут возникать напряжения, доходящие до острых конфликтов.