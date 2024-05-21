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Жизнь перевернется с ног на голову — гороскоп на 22 мая

21 мая 2024ГороскопыМарианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обращает особое внимание на ценности и ресурсы, переживающие фазу своей трансформации.

Жизнь перевернется с ног на голову — гороскоп на 22 мая
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что важно сберечь то, что является действительно ценным, и отдать «в переделку» то, что уже не нужно. Пора в чем-то менять вкусы, симпатии и взгляды, прощаться с частью ожиданий, ставить точку в историях, связанных с перееданием, расточительностью и поклонением чисто материальным ценностям. Актуальны вопросы переоформления счетов, реструктуризации долгов, сброса излишков. Возможны последние вспышки чувств и капризов, волнующие и приятные, но уже не нужные подарки или знаки внимания.

Овен

Сегодня Овнам что-то мешает активно продвигаться в своих делах вперед, быть динамичными и легкими на подъем. Тормозить их активность может зацикленность на материальных благах или на любовных нюансах. Удачливым Овнам этот день позволит успеть завершить выгодную сделку или неожиданно получить неплохую компенсацию. Желательно повременить в эти сутки с новыми начинаниями и отправкой в далекий путь.

Телец

Сегодня у Тельцов многое напоминает о переменах в их положении. Под влиянием обстановки или логики собственной судьбы что-то меняется в их чувствах, вкусах, взглядах или материальном статусе. В такой ситуации многие Тельцы будут повышенно восприимчивы к поведению окружающих. Для них важна уверенность в друзьях или спутнике жизни, им нужно понимание, на кого из партнеров можно положиться.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют уладить мелкие дела: чем меньше останется в ежедневнике незачеркнутых пунктов, тем проще будет налегке стремиться к новым горизонтам. Этот день поможет быть организованнее, напомнит о плане, служебной иерархии или профессиональном долге. Удачный момент для того, чтобы навести порядок в рутинных делах, оформить отчет или передать кому-то часть своих обязанностей.

Рак

Сегодня Ракам звезды помогут удержать стабильность в своих текущих делах, а если она невозможна, то сберечь хотя бы внутреннюю психологическую устойчивость. На фоне нового поворота событий многие Раки смогут избежать кризиса, сохранить финансовое равновесие, духовные ориентиры и верность профессиональным принципам. Удастся сохранить добрые отношения с друзьями. Возможен момент удачи в любви.

Лев

Сегодня Львам не помешает порядок в быту и рутинных делах, а также профессиональная и общая дисциплина. Это лучший «оберег» от эмоциональных перекосов и бесконтрольного включения вредных психологических компенсаторных механизмов, например, переедания или шопоголизма. Стоит относиться спокойнее к желаниям и амбициям этого дня: многие из них чрезмерны и уже запоздали (зато близки новые возможности).

Дева

Сегодня Девам в непредсказуемой обстановке этого дня звезды советуют оставаться выдержанными и действовать по плану. По возможности, стоит следовать проверенными маршрутами и иметь дело с надежными партнерами. Сюрпризы этого дня благоприятны и могут стать настоящим подарком судьбы, но лучше не рассчитывать только на удачу, соединение четкой программы и счастливого случая —более надежная формула успеха.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют поддерживать порядок в своих материальных делах и личных отношениях: приятные сюрпризы, весьма возможные в этот день в обеих названных сферах, должны, как драгоценные семена, упасть на благоприятную и заранее подготовленную почву. При правильной организации дел будет гораздо проще справиться с любовным волнением, верно распорядиться прибылью, выигрышем или подарком.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день поможет держать под контролем чувства и соблюдать в отношениях с нужными людьми разумную дистанцию. Но в некоторых ситуациях они способны утратить душевное равновесие и дать волю эмоциям. Причиной такого поворота чаще будут приятные неожиданные волнения, например, реакция на внезапную удачу, на чужую дружбу, щедрость, уступку, симпатию или благородство в последний момент.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут испытывать необходимость в уединении, быть вынуждены подавлять свои желания, терпеливо выжидать или что-то скрывать. На время для них может замереть внешняя суета. В течение дня не исключены легкие недомогания и минуты уныния. Однако это не означает, что их жизнь замерла — наоборот, этот день может сопровождаться предвкушением перемен. Активные шаги лучше отложить до завтра.

Козерог

Сегодня Козерогов от ношения «розовых очков» удержат природная осторожность и полученный ранее жизненный опыт. Многие представители знака займут позицию скептиков, но втайне все же будут надеяться на чудо, и иногда обстоятельства действительно будут добавлять им оптимизма. Возможно, им внушит надежду на будущее счастливый момент в любви, щедрость друзей или отдача от оригинального проекта.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно иметь материальный фундамент и (или) психологическую опору, чтобы их не слишком раскачивали приятные волнения и сюрпризы, например, добавочные расходы. Положительную роль сыграет порядок в финансовых и домашних делах, стабильный источник профессионального заработка. Фоном дня могут стать перемены в доме, в личной жизни, в делах, связанных с недвижимостью или детьми.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют следить за событиями в своем близком окружении, не упуская из виду ситуацию в мире. Идущие вокруг перемены могут вынудить к небольшому изменению личных планов, взглядов или жизненного уклада. Если в этот день судьба дарит неожиданный бонус, лучше от него не отказываться: не исключено, что уже завтра окно счастливых шансов закроется, навсегда или на долгое время.
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