Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 23 мая

Наш гороскоп подскажет, как не разрушить отношения с коллегами в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться весьма неоднозначный день. С утра дела могут пойти хорошо. Вы сможете преуспеть в карьере. Те, кто хотел сменить работу, могут получить предложение перейти на более ответственную должность. Однако эти планы вряд ли смогут осуществиться. Звезды советуют не доверять поступающей информации. Дело в том, что вас могут ввести в заблуждение.
Телец
Сегодня у Тельцов основной задачей может стать необходимость сохранить от потерь те материальные ценности, которые вам принадлежат. В этом смысле звезды не советуют тратить деньги на покупки. То же самое может относиться к инвестициям. Дело в том, что ваши вложения сейчас имеют мало шансов на соответствующую отдачу, и вы рискуете попросту выбросить деньги на ветер.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют проявлять инициативу и полагаться только на себя. Дело в том, что вы можете неправильно оценивать свои ресурсы и свою возможность решать вопросы. Ошибочная самооценка может привести к неудачам. Особенно это касается таких сфер деятельности, как карьера и недвижимость. В этих направлениях вы рискуете понести ущерб.
Рак
Сегодня Ракам может быть противопоказана любая тайная деятельность. Работники детективных агентств, ночных заведений, психиатрических лечебниц, криминалисты, охранники — все могут попасть в зону рискованной деятельности. Также может быть затруднена работа с информацией, транспортом. Нежелательно давать и брать деньги взаймы — вернуть их потом может быть непросто.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют заниматься планированием бизнеса на долгосрочную перспективу. Дело в том, что вас может подвести стратегическое чутье. Также вам может быть нелегко отладить взаимодействие в коллективном трудовом процессе. Проектно-конструкторскую работу лучше временно приостановить ввиду того, что возрастает вероятность серьезных ошибок в расчетах.
Дева
Сегодня для Дев, ориентированных на карьерный рост, неудачно может сложиться этот день. Рекомендуется умерить свои амбиции и свести к минимуму публичную деятельность. Любая ваша инициатива в карьере может войти в противоречие с тем, что ждет от вам начальство. Положительных результатов могут добиться творческие работники и те, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений.
Весы
Сегодня Весам, имеющим собственный бизнес, звезды советуют отложить на благоприятное время проведение рекламных акций: выставок, презентаций, публикаций объявлений в средствах массовой информации. Финансовые вложения в раскрутку бизнеса сейчас могут не принести желаемого эффекта. В текущей работе отдавайте предпочтение тому, что у вас хорошо получается и в чем имеется большой опыт.
Скорпион
Сегодня Скорпионов может ожидать интенсивное общение, множество поездок и контактов. Это, пожалуй, единственная сфера деятельности, в которой вам может сопутствовать успех. За счет расширения своих деловых связей вы сумеете компенсировать вероятный ущерб на других направлениях. В зоне риска — разного рода финансовые операции, кредиты и депозиты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, которые полагаются только на свое трудолюбие и мастерство в работе, звезды сулят успех. Вы сможете успешно решать практические вопросы вместе с коллегами по трудовому коллективу. На поддержку со стороны делового партнера или начальства рассчитывать не следует. Не рекомендуется вести переговорный процесс и подписывать договора о сотрудничестве.
Козерог
Сегодня Козерогам может быть нелегко находить взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Это тем более верно, если вы работаете в совместном предприятии или за границей. Неудачно складывается день у тех, чья работа связана с частыми командировками, контактами, консультациями. Недостаток квалификации может негативно отразиться на вашей деловой репутации.
Водолей
Сегодня Водолеев может потянуть на финансовые авантюры. Однако именно этого вам и не советуют делать звезды. Погоня за легким деньгами может привести к потере тех денег, которые у вас имеются. Наиболее уязвимы те виды деятельности, которые причастны к индустрии моды, отдыха и развлечений. Те, кто работают по свободному графику, могут не успеть выполнить работу к сроку.
Рыбы
Сегодня у Рыб тема недвижимости может оказаться наиболее проблемной. Прежде всего, ваша недвижимая собственность может пострадать в результате технической поломки в коммунально-бытовом хозяйстве. Если вы заняты строительством, то партнеры могут сорвать поставки стройматериалов. День достаточно нервный в плане отношений с коллегами по трудовому коллективу.