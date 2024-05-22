Не забываем о волшебстве — гороскоп на 23 мая

22 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня лучше перенести активность на вторую половину дня и помнить, что в ситуации не будет ничего случайного.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что вступит в силу знаковое Полнолуние, которое подчеркнет важность идущих перемен и укажет новые горизонты развития всем, кто к ним готов. Возможны ценные открытия, интересные встречи, предчувствие новых впечатлений или новой любви. На первый план могут выйти интеллектуальные занятия, вопросы образования, коммуникаций и популяризации знаний. Может возрасти интерес к средствам расширения аудитории и круга общения, учебным курсам и тренингам, путешествиям или изучению иностранных языков. Овен Сегодня Овнам звезды советуют включаться в активную деятельность после полудня. Именно к этому времени появится новая энергия, возрастет предприимчивость, полностью или частично откроются нужные пути. Вторая половина дня может дать импульс к расширению горизонтов, ознаменоваться интересной важной встречей, поманить в чужие края или побудить к оживлению связей с иностранцами в близком окружении. Телец Сегодня для Тельцов значимы утренние события. Для Тельцов, рожденных в середине мая, они могут оказаться особенно важными. Возможны попытки удержать свое прежнее положение и даруемые им бонусы, несмотря на явные перемены. Вторая половина дня укажет дальнейший вектор событий и собственного развития — в том числе, в делах сердечных, в сфере финансов, общения с иностранцами, учебы и путешествий. Близнецы Сегодня Близнецов события приближают к вступлению в полосу успеха, достатка, любви или духовного развития. Майские Близнецы уже на пороге новой жизни и могут смело осваивать свою роль. Их ждет важная встреча или иной знаменательный момент, который они наверняка не пропустят и запомнят. Для Близнецов, рожденных в июне, события могут развиваться чуть медленнее, но с тем же позитивным смыслом. Рак Сегодня Ракам день может добавить интересных идей, пообещать им новые впечатления, виды на работу, лечение или получение образования. Однако расширение прежних горизонтов нередко будет связано с хлопотами, суетой и информационными перегрузками. Прежде, чем строить планы, желательно оценить свои стартовые данные, например, деловые навыки, степень мобильности и коммуникабельности, состояние здоровья. Лев Сегодня Львам звезды советуют воздержаться от импульсивных порывов и лишних капризов утром. Это время заманчивых, но устаревших желаний, порой возникающих по инерции. Что следует изменить и пересмотреть, чтобы они сбылись, подскажет вторая половина дня. Возможно, состоится важная для будущего встреча, на горизонте появится влиятельный друг или подвернется шанс получить новый выгодный статус. Дева Сегодня Девам события помогут определиться со своими целями, например, новым местом работы или учебы. Не последнюю роль сыграет профиль образования, круг общения и система взглядов. Девам, решившим подняться по официальной карьерной лестнице, пора срочно учиться ладить со своим руководством или искать себе друзей среди подчиненных — возможно, иногда жертвуя ради этой цели своими идеалами. Весы Сегодня Весам развитие событий внушит большие и обоснованные надежды. Утро не обязательно будет продуктивным, зато вторая половина дня может ознаменоваться ценным открытием, знаменательной встречей или мотивирующей переменой. Может появиться вполне конкретная перспектива расширения личных горизонтов: счастливой любви, духовного роста, крупного успеха вдали от дома, решения юридической проблемы. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше начать день с внимания к собственным нуждам: не стоит забывать о себе, даже если вы поглощены интересными событиями вокруг и нюансами своих отношений с людьми. Во второй половине дня могут приобрести важность контакты с конкретным лицом, имеющие финансовый подтекст. Большое значение получит встреча с партнером, инвестором, продавцом, покупателем, налоговым инспектором. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют начинать действовать после полудня. Вторая половина суток даст им дополнительную энергию и подарит некое важное событие, знаменующее собой открытие нового этапа жизни. Возможна встреча с клиентом, с учителем или учеником. Может появиться влиятельный друг, напарник или интересный собеседник, открыться возможность для расширения своей аудитории и роста известности. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют спокойнее реагировать на внешние влияния и не спешить поддаваться импульсу. День склоняет к активности, но проявлять ее лучше в умеренных дозах и лишь в обязательных ситуациях, например, когда надо встретиться с врачом, помощником или другим человеком по конкретному поводу, или когда ждет заботы питомец. Стоит принять меры по контролю за своим самочувствием. Водолей Сегодня Водолеям события открывают путь в близкое благоприятное будущее. Звезды советуют воздержаться от активности до полудня и планировать все мероприятия на вторую половину суток. Это подходящее время для выступления в новой роли или для попытки ее освоить. Возможна судьбоносная встреча или находка. Может получить большое значение контакт с ребенком, любимым человеком, единомышленником. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют удвоить осторожность и не пускаться в авантюры, не взвесив предварительно всех нюансов. Стоит дать себе время, чтобы соотнести их со своей системой ценностей, личными привычками и долгосрочными планами. Это особенно важно, если речь зайдет о перспективе карьерного роста, достатка и профессионального успеха, о приобретении жилья, переезде или расширении владений.