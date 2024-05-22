Встретим свой идеал — любовный гороскоп на 23 мая

Наш гороскоп даст отличные советы, как достичь идеальных отношений.
Овен
Сегодня Овны становятся активнее и иногда слишком спешат, но типичным Овнам их кипучая энергия и доля авантюризма лишь добавляют привлекательности. Новый поворот событий сулит им приятные возможности в личной жизни, но для окончательного оформления тенденции нужно еще несколько дней.
Телец
Сегодня Тельцам придется нелегко, если они цепляются в своей личной жизни за прошлое и не видят возможных вариантов дальнейшего развития событий. Сложившаяся ситуация может показаться им не новым интересным поворотом в их любовной истории, а роковым тупиком, унизительным для их самолюбия.
Близнецы
Сегодня у Близнецов события в личной жизни развиваются весьма обнадеживающе. Если что-то важное не случится в ваших любовных делах прямо сегодня, ждите даров судьбы в ближайшее время — не играет роли, удвоили вы усилия по привлечению любви в свою жизнь или пассивно ждете своего принца (принцессу).
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что в их интересах воздержаться от поспешных инициатив в личной жизни. Питать романтические надежды и предаваться заманчивым мечтам можно в любом случае, но строить конкретные планы на ближайшее будущее лучше, имея полную информацию, а ее, похоже, пока не хватает.
Лев
Сегодня Львы способны упрямо держаться в своей личной жизни за недавние достижения, не замечая, что загоняют себя в тупик. Не исключено, что цепляться за недавнее прошлое будут оба партнера, перекрывая своим отношениям путь в будущее. Вторая половина дня подскажет, как выйти из этой ситуации.
Дева
Сегодня Девам переходный характер событий мешает строить устойчивые дальнейшие планы в личной жизни. Звезды советуют не спешить и ждать, пока обстоятельства не станут чуть более определенными. Не исключено, что любовь станет главной целью, а любовные эмоции поводом для смены работы или должности.
Весы
Сегодня Весам события добавят добрых предчувствий в делах сердечных. Многие Весы окажутся в шаге от удачного момента, который подарит им счастливую любовь или приятный поворот в романтической истории. Свободные Весы могут смело расширять географию своих любовных поисков до других городов и стран.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события дня дадут новый импульс или помогут им взглянуть на романтические отношения под иным углом. Наблюдая перемены в поведении своего партнера, многие Скорпионы затруднятся дать им определенную оценку. Звезды уверяют, что хорошие стороны в происходящих изменениях есть.
Стрелец
Сегодня Стрельцы становятся более энергичными и менее терпеливыми, им все труднее ждать и оставаться пассивными наблюдателями происходящего. Если объект их симпатий медлит, они способны сами проявить инициативу и сделать шаг навстречу, чтобы ускорить наступление желанного момента.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что в сложившейся обстановке им лучше проявлять минимум любовной активности — в противном случае, они рискуют вскоре оказаться в некомфортной для себя роли или ситуации. Изменение обстоятельств без предварительной моральной подготовки им вряд ли придется по вкусу.
Водолей
Сегодня у Водолеев в личной жизни случится важное событие, открывающее в ней новый счастливый этап. Одинокие Водолеи отчетливее сформируют для себя идеальный образ партнера, к которому будут стремиться в ближайшие месяцы, и вполне вероятно, что их старания в части поиска идеала увенчаются успехом.
Рыбы
Сегодня Рыб события незаметно увлекают на романтичный, но сомнительный путь в личной жизни. За многообещающими приятными моментами нового сюжета не все Рыбы сразу увидят его сложности и вероятные побочные эффекты. Любовные чувства под влиянием обстановки будут меняться. Возможна неуверенность.