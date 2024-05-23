Заглядываем за рамки — гороскоп на 24 мая

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце настраивает на романтичный или авантюристичный лад, заставляет предвкушать приятные перемены и мечтать о расширении возможностей.

Гороскоп на сегодня говорит, что однако не всегда обстоятельства будут способствовать исполнению желаний и надежд, некоторые пути могут разочаровать или быть блокированы. К счастью, не все направления будут закрыты. Найдутся такие сферы, где можно проявить инициативу, азарт, ловкость и предприимчивость. День подходит для энергичных коротких акций и смелых маневров, для поддержки делового сотрудничества за рубежом, для спортивных тренировок и активных прогулок с питомцами.

Овен

Сегодня Овнам день дает поле для деятельности и расширения кругозора. Возможен повышенный интерес к путешествиям, к сфере туризма и спорта, а также к сопутствующему подобным увлечениям снаряжению, транспорту и средствам связи. В дороге или в текущих делах могут возникать системные препятствия, но благодаря собственному азарту и ловкости многие Овны их успешно преодолеют и могут даже не заметить.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют пользоваться любой возможностью для того, чтобы заново расширить свои горизонты. Трудности этого дня вполне могут быть вызваны зацикленностью на имеющихся знаниях или контактах, нежеланием сойти с пъедестала успеха и развиваться дальше. Возможно, пора пересмотреть каналы связи с иностранцами, вклады за рубежом и организацию взаиморасчетов с зарубежными партнерами.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют ориентироваться не только на собственные нужды, но и на обстановку: подаваемые ею сигналы очень информативны. Особенно много почерпнут из нее Близнецы, которые планируют путешествие или общение с иностранцами, хотят быстрее адаптироваться к мультикультурной среде, ищут любовь, успех или деньги вдали от дома. Важно учитывать и «зеленый свет», и рамки, запреты.

Рак

Сегодня у Раков есть повод для хлопот или увлекательное поле для деятельности (возможно, даже не одно). Благодаря сегодняшним усилиям они могут пробиться к своей цели — особенно, если проявят побольше предприимчивости, ловкости и долю «спортивного азарта». Иногда им придется обходить правила и срезать путь. Это подходящий день для тренировок, коротких командировок, совершенствования мастерства.

Лев

Сегодня у Львов возрастают шансы на удачу, особенно в активных занятиях с долей креатива. Энергия и творческий подход помогут им лихо преодолевать системые препятствия, особенно, при поддержке команды. Это подходящий день для свободной деятельности, ведения бизнеса в сфере туризма или дел за рубежом, а также для занятий спортом, фитнесом или подвижным хобби (отличный способ обрести новых друзей).

Дева

Сегодня Девам важно учитывать объективные рамки, в которых держит их судьба — лишь в этом случае они смогут верно оценивать перспективы и выстраивать долгосрочные связи, а также принимать мудрые решения в связи с фундаментальными сферами своей жизни (жильем, карьерой). Приняв как должное профессиональные и иные границы, можно смелее действовать в доступных направлениях и даже рисковать в них.

Весы

Сегодня Весов воодушевляют новые обнадеживающие перспективы, но на пути к удаче и успеху не исключены отдельные препятствия. Например, у Весов, планирующих отъезд в чужие края, могут возникнуть проблемы с поиском работы или поддержкой здоровья на должном уровне. Хорошая сторона дня — возможность сотрудничества, будет несложно найти партнера, дублера или ловкого представителя своих интересов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют аккуратнее вести дела: планировать и контролировать сделки, экономнее расходовать деньги, следить за качеством покупок, особенно инструментов для работы. Стоит осторожнее принимать подарки. Лучше зарабатывать средства, а не тратить их (прежде всего, подождут новые прихоти). Требуют внимания финансовые отношения с иностранцами, валютные счета и переводы за рубеж.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов интересы связаны с другими людьми. Многие Стрельцы будут возлагать надежды на тот или иной вид взаимодействия: на любовный или брачный союз, выгодное деловое партнерство, отношения учитель-ученик или контакт с широкой аудиторией, сулящий им различные социальные бонусы. В пылу азарта типичные Стрельцы могут часто забывать о рамках и правилах, игнорировать предписанную дистанцию.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит помнить, что обстоятельства не всегда к ним дружелюбны и в некоторых вопросах их возможности ограничены. Вплоть до ночи есть риск помех, отсрочек, проблем в дороге, нехватки времени. Могут напомнить о себе хронические недомогания или различные зависимости. Лучше не строить на этот день грандиозных планов и ставить себе простые задачи, не требующие слишком долгих усилий.

Водолей

Сегодня у Водолеев день не разрушит надежды, но укажет им границы их возможностей, например, профессиональных или финансовых. Если они примут объективные ограничения как должное, то смогут правильнее выбрать для себя компанию или удачнее выстроить планы. В эти сутки желателен бодрый образ жизни. Они подходят для вылазки на природу и для активного хобби, например, связанного со спортом или туризмом.

Рыбы

Сегодня Рыбам день создает препятствия, но иногда они задают себе рамки сами, следуя жестким правилам, проявляя перфекционизм или поддаваясь тайным страхам. Вплоть до ночи есть предпосылки для помех, отказов и ограничений, недопонимания с начальством, официальными лицами, иностранцами. Звезды советуют отложить начинания и не слишком доверять успехам, достигнутым в результате импульсивного порыва.