Время бороться за свои отношения — любовный гороскоп на 24 мая

Наш гороскоп предупредит о возможных трудностях и даст советы по их преодолению.
Овен
Сегодня Овны предпочитают динамичное развитие романа и делают все для того, чтобы общение с любимым человеком не превращалось в скучное и пассивное времяпрепровождение. Для свободных Овнов возрастает возможность встретить подходящего партнера в поездке или в ходе занятий каким-то активным хобби.
Телец
Сегодня от Тельцов ситуации этого дня требуют психологической гибкости и открытости новому. Без этих качеств им будет труднее адаптироваться к новым обстоятельствам, в которых теперь развивается их роман, или налаживать контакт с потенциальными партнерами, если они вновь вошли в режим поиска отношений.
Близнецы
Сегодня Близнецам день дарит много надежд в сфере личных отношений. Счастливо влюбленные Близнецы ощущают все более тесную и гармоничную связь со своими партнерами. Близнецы, жаждущие новой любви, оказываются именно там, где они могут встретить ее, а растущая привлекательность увеличивает их шансы.
Рак
Сегодня Ракам не стоит выстраивать в личной жизни долгосрочные стратегии. Лучше быть тактиками: жить моментом, быстрее реагировать на знаки и ловить шансы. Стоит замедлиться и начать оценивать ситуацию, и удача ускользнет (например, кто-то другой окажет объекту ваших симпатий ценную услугу).
Лев
Сегодня Львы легко воспринимают неизбежные ограничения в своей личной жизни, поскольку даже при таком раскладе в ней появляется много хорошего. Львы, вовлеченные в сложные отношения, найдут в них для себя дополнительную точку опоры, а свободные Львы получать больше возможностей для знакомств.
Дева
Сегодня у Дев эмоции, как и их планы, могут быть неустойчивыми. В стабильных союзах это будет вызвано новыми обстоятельствами, к которым приходится приспосабливаться, истинная связь двух единомышленников от этого не пострадает. Внезапно и ярко вспыхнувшие чувства еще потребуют проверки временем.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют оставаться оптимистами, даже если на пути есть препятствие: скорее всего, оно не имеет прямого отношения к чувствам и никак не влияет на гармонию в паре. Весам, открытым для новой любви, важно не терять надежду и не бояться верить в чудо: оно возможно.
Скорпион
Сегодня Скорпионы в атмосфере этих суток могут поддаться искушению любовной авантюрой. Для свободных Скорпионов приключения станут источником полезного опыта, но Скорпионам, уже нашедшим свое счастье, стоит осторожнее поддаваться случайным порывам: есть риск усложнить прочные отношения с близким человеком.
Стрелец
Сегодня Стрельцы действуют по алгоритму «вижу цель, не вижу препятствий». Они могут нарушать личное пространство партнера или слишком рано сокращать дистанцию, забывая о печальном опыте, который имели из-за этого прежде. Но им многое будет прощаться за их смелость или красивые жесты.
Козерог
Сегодня у Козерогов может не оказаться возможности выражать свои чувства к любимому человеку в прежнем стиле. Новые обстоятельства и перемены настроений способны привести их в легкое замешательство. Многим представителям знака потребуется время, чтобы уяснить себе новые правила любовной игры.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют обращать внимание на системные препятствия и ограничения вокруг: не исключено, что однажды они коснутся и личной жизни, задав ей какие-то рамки. В то же время, не стоит отказываться от любви и надежд на счастье: день призывает быть реалистом, но не пессимистом.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит игнорировать неприятные знаки в личной жизни, приходящие в виде помех, разочарований, отказа или запрета. Это не случайность, а дружеское предупреждение судьбы о возможных проблемах в любви — которые наступят, если увлечься, проявить легкомыслие и изменить своим принципам.