Справимся с любой задачей — гороскоп на 25 мая

24 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

17 лунные сутки. Основная часть дня пройдет под влиянием Луны без курса, пребывающей в знаке Стрельца.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что вплоть до вечера вероятны заминки, тупики, ошибки, неувязки в делах с иностранцами. Может возрасти идеализм, рассеянность, мечтательность, легкомыслие. Напомнят о себе и духовные заблуждения. Возможна минута сентиментальности и ностальгии по прошлому. День покажет, с какими стойкими иллюзиями пора попрощаться, чтобы не оказаться в плену старых идей и не свернуть с наметившегося маршрута удачи. Целевые контакты, планирование и работу с документами лучше перенести на вечер, когда Луна вступит в знак Козерога. Овен Сегодня Овны вплоть до вечера могут заниматься интересующими их делами и вести активный образ жизни, но им не стоит ждать ни повышенной продуктивности, ни идеального событийного фона. Могут участиться помехи, ошибки, минуты сомнений и недоверия, тайные страхи. В конце дня многим Овнам придется начать мыслить практичнее, вспомнить о незавершенных обязательствах, работе, долге, дисциплине или контроле. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют вести свободный, но не праздный образ жизни. Желательно выбирать занятия и места, позволяющие прикоснуться к разнообразию мира и помогающие совмещать легкость маневра с расширением прежних горизонтов. К планированию своих дел и важным целевым контактам лучше перейти в самом конце дня или отложить их на завтра. Не стоит спешить с крупными покупками и инвестициями. Близнецы Сегодня Близнецам звезды рекомендуют быть осмотрительнее в общении со своим близким и дальним окружением, остерегаясь в нем обмана и недопонимания. Этот день подпитывает остаточные иллюзии в сфере профессиональных и зарубежных связей, зачастую делая ошибки и заблуждения незаметными на фоне новых перспектив и обнадеживающих шансов. Стоит подождать с заключением заманчивых долгосрочных контрактов. Рак Сегодня Ракам стоит помнить, что ситуации склоняют к иллюзиям, способным значительно исказить перспективу. Ошибиться, пропустить важное правило или изменить своим базовым принципам особенно легко, если дело касается общения с иностранцами, работы и карьеры за рубежом. Этот день может подтолкнуть к ошибкам в делах и диагностике, ложным надеждам и симпатиям, идеализму или духовным заблуждениям. Лев Сегодня Львы склонны идеалистично видеть будущее — особенно, когда дело касается любви, дружбы, творчества, духовной жизни и воспитания детей. Приятные надежды могут уживаться с тайным опасениями, в том числе, под влиянием коллективных заблуждений и предрассудков. Вечер заставит вернуться в реальность и перевести взгляд с отдаленных горизонтов на текущий момент, вспомнить о работе или здоровье. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что они легко оказываются в тупике или во власти иллюзий. Не исключено попадание в «коридор зеркал», связанный с прошлым. День хорош лишь для погружения в виртуальные миры и духовную жизнь, в делах практических он может привести к критичной стратегической ошибке. Целевые контакты, планирование и работу с документами звезды рекомендуют отложить на вечер или на завтра. Весы Сегодня Весов звезды предупреждают о вероятности заминок и тупиков — в том числе, в дороге, в ситуациях общения и поиска точных данных. Вплоть до вечера велика вероятность опозданий, недоразумений, недостоверной информации, ложных ориентиров, отсутствия нужных людей, вещей, товаров, лекарств. Это не лучший день для целевой командировки и отправки в далекий путь. К концу дня лучше оказаться дома. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют приостановить все несрочные финансовые процессы до вечера. В этот день есть риск задержки платежей, ошибок из-за рассеянности и забывчивости, при дополнительных неблагоприятных обстоятельствах — загадочных пропаж и утечки средств. Именно вечером желательно приступать к ревизии, инспекции, целевой переписке, работе с необходимыми документами и проверке расчетов. Стрелец Сегодня Стрельцам нелегко оставаться «на связи» с реальностью, особенно, если они рождены в середине декабря. Многие из них подвержены остаточным иллюзиям, психологическим или духовным зависимостям (возможно, уже мнимым и быстро теряющим силу). Это не тот день, когда стоит поддаваться чувствам и симпатиям, налаживать диалог или подписывать договор. Финансовые вопросы лучше решать ближе к ночи. Козерог Сегодня Козерогам звезды настоятельно советуют отдыхать, отложив все плановые контакты, важные размышления и работу с документами на вечер. Если позволяют обстоятельства, стоит выбрать для утренних и дневных часов полную релаксацию с заботой о здоровье. При наличии дел лучше ограничиться их несложной частью, не связанной с дополнительными нагрузками, точностью и повышенной ответственностью. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это хороший день для отдыха, пребывания на природе и свободного поиска новых путей, но лучше не затягивать неформальные занятия и расслабление до вечера. В конце дня обстоятельства потребуют сконцентрироваться на практической задаче, прояснить какие-то детали или уточнить планы. Возможно, придется заняться финансовыми, хозяйственными или профессиональными делами. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отложить важные работы и решения. Любые дела, кроме критичных и срочных, подождут до вечера: в конце дня появятся дельные мысли или найдется полезная информация, станет труднее поддаться иллюзиям и сделать ошибку, в том числе, в профессии. Основная часть дня может склонять к эйфории, фантазиям или унынию, ложному самоутешению, неверным оценкам и призрачным планам.