Получим легкие деньги — финансовый гороскоп на 26 мая

Наш гороскоп призван помочь читателям лучше ориентироваться в своих планах и решениях на данный день, исходя из влияния астрологических факторов.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно. Цели, которые вы можете поставить себе на этот день, вряд ли удастся осуществить. Наиболее проблемными могут быть темы, связанные с частыми поездками, контактами, встречами. Не следует быть излишне доверчивыми. Тем не менее, это очень хороший день для профессионального обучения, овладения компьютерными технологиями.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют тратить деньги на рекламную компанию и раскрутку бизнеса. Особенно это относится к тем, чья деятельность связана с модой, отдыхом и развлечениями. Также нежелательно сегодня заниматься урегулированием юридических вопросов. Некоторые актуальные вопросы вам могут помочь решить влиятельные покровители. Хорошее время для оплаты счетов.
Близнецы
Сегодня Близнецам не рекомендуется размещать свои финансовые сбережения на депозитах в банке или в инвестиционных фондах. Велика вероятность того, что вам не удастся получить приемлемую процентную ставку и этот вклад окажется не столь доходным в сравнении с инфляцией. Гораздо успешнее пойдут дела в сфере услуг. Можно делегировать часть своих полномочий напарнику.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют обзаводиться новыми знакомствами и совершать короткие деловые поездки. Нельзя полагаться на информацию, полученную из конфиденциальных источников — велика вероятность того, что эти сведения могут оказаться недостоверными. День неудачный для судебных тяжб. Отдавайте предпочтение той работе, где у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.
Лев
Сегодня у Львов неблагоприятно может сложиться этот день для финансового положения. Особенно это касается тех, кто получал доходы благодаря участию в коллективной деятельности (творческих и общественных организаций, акционерных собраний, клубов по интересам). Расчеты на получение спонсорской помощи вряд ли оправдаются. Вместе с тем, хорошо пойдут дела при работе по свободному графику.
Дева
Сегодня Девам, ориентированным на карьерные достижения, рекомендуется умерить свои амбиции. Контакты с вышестоящим руководством могут привести к прямо противоположному результату от того, который вы ожидаете. Ваши идеи и предложения могут не получить одобрения начальства. От вас ожидают более дисциплинированного и исполнительного отношения к работе.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать ограничения свободе своих действий. Чтобы минимизировать это, звезды советуют отказаться от любой неофициальной экономической деятельности. Не исключены проверки, тайные и явные следственные действия. Также причиной торможения в делах может стать плохое самочувствие. Преуспевают те, кто причастен к миру моды, отдыха, шоу бизнеса и развлечений.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, основной работой которых является банковская и финансовая деятельность, могут столкнуться с трудностями. Вам могут отказать в доступе к тем финансовым ресурсам, которые приносили вам наибольший доход. При отправке денежных переводов есть риск допустить ошибку. Кроме того, ваш деловой партнер может попасть в затруднительное финансовое положение.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут возникнуть неприятности с основным деловым партнером. В какой-то момент обнаружится, что вы по-разному понимаете цели и приоритеты совместного бизнеса. Поэтому, если вы сильно заинтересованы в данном партнерстве, звезды не советуют вам вступать в полемику с партнером. Следите за тем, чтобы ранее заключенные договоренности в точности исполнялись.
Козерог
Сегодня Козерогам, работающим в иностранных компаниях за границей или в совместных предприятиях, возможно, придется столкнуться с препятствиями. Вы можете почувствовать на себе увеличение объема работы и ужесточение требований к качеству. Сложнее станет выдерживать сроки, отведенные на выполнение той или иной работы. Отдавайте предпочтение простой работе.
Водолей
Сегодня у Водолеев расчеты на получение дополнительных доходов могут не оправдаться. Главная задача дня в том, чтобы отказаться от попыток получить легкие деньги, не прикладывая при этом серьезных усилий. Дух авантюризма, который может значительно усилится вас, может подтолкнуть к нерациональному расходованию финансовых ресурсов. Воздержитесь от шопинга.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, предстоит много времени и сил отдать на урегулирование партнерских отношений и вопросов, связанных с недвижимостью. Не рекомендуется заключать договор аренды и возбуждать судебные дела о праве собственности на имущество. Тайная, кулуарная деятельность сейчас может стать гораздо эффективнее открытой публичной деятельности. Не привлекайте к себе внимание.