Слушаем здравый смысл и логику — любовный гороскоп на 27 мая

Наш гороскоп дает рекомендации для улучшения личных и профессиональных отношений, а также предостерегает от потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это не самый подходящий момент для романтического свидания и не лучший день для перемен в личной жизни. Приятному общению может мешать занятость, спешка или раздражительность с перепадами настроений, есть риск произвести на объект симпатий не лучшее впечатление.
Телец
Сегодня Тельцы предпочитают следовать в любовных отношениях своей практичной натуре и сохранять трезвость мысли. Как бы ни пытались партнеры втянуть их в сомнительные игры и забавные приключения, окончательно лишить Тельцов благоразумия не получится: здравый смысл перевесит тягу к авантюрам.
Близнецы
Сегодня Близнецам что-то мешает испытывать в любви оптимизм и безмятежную гармонию. В зависимости от ситуации, они могут быть слегка прагматичными, расчетливыми или недоверчивыми, перестраховываться и сгущать краски. Звезды обещают, что «утро вечера мудренее» — другими словами, завтра все пройдет.
Рак
Сегодня для Раков общение с представителями другого пола изобилует психологическими ловушками. Несмотря на предшествующий опыт таких контактов, многих Раков они застанут врасплох, сделав их безоружными перед шутками или критическими выпадами. В постоянных парах это не лучший момент для примирения.
Лев
Сегодня у Львов внимание продолжает удерживать деловая рутина, которая, скорее всего, и отнимет у них все силы — в том числе, предназначенные для свидания. Не исключено, что после насыщенного и полного приключений трудового дня им будет не до приятной дополнительной романтической программы.
Дева
Сегодня у Дев удача на их стороне, если в своих личных отношениях они делают ставку на дружелюбное общение с практическим уклоном. Обстоятельства этих суток подбрасывают им подходящие темы для разговоров, в которых они могут блеснуть своей эрудицией, ценными мыслями или уникальными способностями.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что это не лучший день для свидания и любовной инициативы. Если контакт неизбежен, примите во внимание риск размолвок и учтите их эмоциональную окраску, забавную или негативную: в первом случае, это способ оживить общение, а во втором — шаг к возможным ссорам в будущем.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов остается возможность общения с любимым человеком — при условии, что у них нет иных забот или они готовы добровольно от них абстрагироваться. Если постоянно отвлекаться на срочные дела и раздражающие факторы, вместо приятных впечатлений от общения можно получить негативные.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют отложить свидание, но не запрещают энергично к нему готовиться. На первом плане сегодня дела практические, поэтому будут вполне уместными и естественными размышления о материальной стороне предстоящей встречи, например, о подарке или меню романтического ужина.
Козерог
Сегодня у Козерогов сильной стороной остается спокойное дружелюбное общение. Оказавшись в обстановке суеты и приключений, требующей быстрой и смелой реакции, а также пытаясь добавить ситуации драйва путем остроумного маневра или заострения противоречий, они рискуют добавить себе хлопот.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отложить важные мероприятия в своей личной жизни: к ним не располагает обстановка, да и настроение может оказаться не слишком подходящим. Вероятны моменты суеты и последующей усталости, делающие спокойное приятное общение с любимым человеком нежелательным или невозможным.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют проверять свои умозаключения на деле или поддаваться импульсивному желанию срочно что-то предпринять в своей личной жизни. Здравый смысл и логика в таких случаях начнут изменять, а ситуация повернется непредсказуемым образом, опрокидывая все прогнозы.