Новый роман не за горами — любовный гороскоп на 28 мая

Наш гороскоп предлагает рекомендации по максимальному использованию благоприятных обстоятельств и преодолению возможных трудностей.
Овен
Сегодня у Овнов день подпитывает романтические чувства, а также усиливает их тягу к новизне и прогрессу. Любовь мотивирует их обновляться и развиваться — особенно, если сочетается с учебой и дружбой. Прекрасный день для свидания «с сюрпризом». Знакомства сегодня играют положительную роль для будущего.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит пропускать этот день, если они хотят поскорее адаптироваться к новому повороту событий в своей личной жизни: чем раньше это случится, тем быстрее они успокоятся, освоят нужную роль и начнут извлекать из нее удовольствие. На свидание стоит явиться в обновленном образе.
Близнецы
Сегодня Близнецов ждет в личной жизни нечто приятное. Как минимум, они станут в разы привлекательнее и получат надежду на счастье и на более широкий выбор. Многие Близнецы в этот день будут поистине неотразимы и начнут притягивать к себе массу внимания. Отличный момент для начала романа за рубежом.
Рак
Сегодня Раки получат от любовного свидания массу удовольствия, если не будут ожидать от ситуации чего-либо заранее и доверятся ходу вещей. Стоит помнить, что сегодня большую роль играет случай. Можно неожиданно получить приятный бонус там, где были опасения столкнуться с любовной неудачей.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на благосклонность капризного объекта своих симпатий или на смягчение сложного характера своего постоянного партнера. Будущее заиграет для них позитивными красками. Отличный день для Львов, мечтавших о новой счастливой странице в отношениях или о новом романе.
Дева
Сегодня для Дев романтическое свидание станет событием — особенно, если они влюблены в значимую для себя персону, вышестоящее лицо или популярного человека. Не исключена влюбленность в учителя, наставника. Может быть сделан шаг к служебному роману, который будет трудно скрыть от окружающих.
Весы
Сегодня Весы попадают в список любимцев фортуны и «льготных» подопечных Амура. Где бы они ни были и какие бы надежды ни питали, судьба начнет исполнять их желания, включая самые необычные. Они могут внезапно обрести личное счастье и встретить свой заветный любовный идеал (возможно, вдали от дома).
Скорпион
Сегодня Скорпионы получат от свидания гораздо больше позитивных эмоций, если не станут мыслить шаблонами и будут в любой момент готовы к сюрпризу. Внезапная влюбленность может толкнуть на авантюру. Будьте начеку: за приятным фасадом событий могут быть скрыты ловушки и необходимость каких-то жертв.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов возрастает вероятность любовной удачи, например, неожиданного знакомства в большой компании. Им может встретиться не просто возможный спутник, а «зеркало» и «вторая половинка». Романтические отношения, начатые сегодня, получат особый статус и могут закончиться браком.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не привязываться в делах сердечных к стандартам и довериться ситуации. Если свидание придется на неурочный час или состоится в неожиданной обстановке, так тому и быть. Возможно, вы почувствуете себя не очень комфортно, зато испытаете новые интересные ощущения.
Водолей
Сегодня Водолеев судьба одаривает особой привлекательностью и дополнительным везением в любовных делах. Возрастают их шансы вытащить в этой сфере счастливый билет, получить приз или встретить свой идеал. Вдобавок, они немного маги: стоит им захотеть, и они могут «наколдовать» себе любую встречу.
Рыбы
Сегодня для Рыб романтическое свидание может сопровождаться элементами новизны и непредсказуемости, иногда и дискомфорта. Лучше других будут чувствовать себя общительные и нетрадиционно мыслящие Рыбы. Это день-катализатор, он усиливает вероятность начала нового романа или нового этапа в отношениях.