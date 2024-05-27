Заглядываем в кошелек реже — финансовый гороскоп на 28 мая

Сегодня нам стоит не тратить от слова совсем.

Наш гороскоп помогает читателям лучше понять, чего ожидать в этот день, и дает советы, как справляться с различными ситуациями, чтобы добиться гармонии и успеха.

Овен

Сегодня у Овнов , имеющих свой бизнес, связанный с гостиницами, ресторанами и медицинскими услугами, могут серьезно затормозиться дела. Дело в том, что могут обнаружиться ваши прошлые ошибки и просчеты, и придется многое переделывать заново. Будьте осмотрительнее при выполнении секретной работы и урегулировании вопросов методами тайной дипломатии. Воздержитесь от знакомств.

Телец

Сегодня Тельцов , которые делают бизнес на арендуемой территории, могут попросить поискать другое место. Либо могут объявить о повышении арендной платы. Также могут сорваться переговоры о приобретении в собственность объектов недвижимости. Если вы ведете строительные работы, то может обнаружиться брак или ошибки. В таких условиях не рекомендуется передавать готовый объект заказчику.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , занятых сбором документов для регистрации бизнеса или подготовкой отчета о проделанной работе для вышестоящего руководства, может обнаружиться недостаток важных документов. Также может быть утерян важный документ. Это может заставить вас повторно заниматься бумажными делами. Некоторые запланированные деловые встречи могут не состояться.

Рак

Сегодня у Раков если были неурегулированные судебные тяжбы по поводу имущества, то звезды не советуют начинать какие-то новые разбирательства. Может произойти компьютерный сбой. Многие ваши наработки могут оказаться утрачены, и вам, возможно, придется начинать заново. Чтобы минимизировать вероятный ущерб, чаще делайте резервные копии и храните их в надежном месте.

Лев

Сегодня Львы могут быть недовольны своей работой. Это может быть связано с трудностями в решении текущих дел и связанным с этим понижением уровня самооценки. У вас может возникнуть спонтанное желание уволиться. Особенно это вероятно в тех случаях, если вам на работе будет сделано критическое замечание. Звезды советуют вам сдерживать эмоции и не делать опрометчивых шагов.

Дева

Сегодня Девам может поступить информация, способная заставить вас по-новому оценить прошлые события. Может произойти случайный контакт с людьми из прошлого. Не исключено, что вы возобновите деловое сотрудничество с теми партнерами, с которыми ранее ваши пути расходились. Звезды советуют сосредоточиться на наведении порядка в текущих делах и на своем рабочем месте.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться благоприятное время для получения дохода от индустрии моды, отдыха, творчества, спорта и развлечений. Положительных результатов в работе могут добиться добьются артисты, парикмахеры, косметологи, визажисты, консультанты юридических контор и сетевого маркетинга. Процветают салоны красоты, рекламные и дизайнерские студии, туристические агентства.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , имеющим свой бизнес, звезды советуют уделить время для укрепления безопасности своего недвижимого имущества. Прежде всего, речь идет о заключении договора на страхование имущества от материального ущерба. Рост доходов от клиентов возможет при работе в сфере услуг. При необходимости вы сможете сделать крупные покупки в кредит на выгодных условиях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют сосредоточить свои усилия на том направлении, которое принесет вам положительные результаты. Это, прежде всего, касается укрепления деловых связей и развития партнерского сотрудничества. Успешно проходят поездки, встречи, завязываются взаимовыгодные отношения, ускоряется торговая. Можно запланировать важную деловую встречу.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Вас может выбить из привычного рабочего ритма критическое замечание со стороны начальства или коллег. Возможной причиной осложнения в отношениях может стать беспорядок на рабочем месте или срыв сроков, отведенных на выполнение работы. Цените свое рабочее время.

Водолей

Сегодня Водолеям , возможно, не следует рассчитывать на большие доходы. Звезды советуют позаботиться о том, чтобы сохранить те материальные ресурсы, которыми вы располагаете. В связи с этим в первой половине дня не рекомендуется делать крупных покупок и участвовать в сомнительных сделках. Старайтесь прилагать усилия для повышения уровня профессионального мастерства.

Рыбы