Поднимаем болезненные темы — гороскоп на 28 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что возможно появление новых значимых персон, харизматичных и привлекательных персонажей. Несмотря на возможные негативные нюансы, этот день дает заряд положительных эмоций, дарит надежду на любовь, успех и популярность, на расширение круга единомышленников или новые каналы дохода. Наиболее важным станет утро, оно обеспечит мотивацию. В течение дня можно не только пассивно наслаждаться приятными сторонами момента, но и пытаться активно двигаться в новом направлении удачи.
Овен
Сегодня у Овнов появляется дополнительная мотивация стремиться в мир будущего, свободы и прогресса, активнее поддерживать связи со своими друзьями. Новые обстоятельства делают приятнее их повседневное взаимодействие с людьми. В близком окружении может появиться симпатичный человек или влиятельная персона, способная стать другом, партнером, учителем или проводником в мир финансового благополучия.
Телец
Сегодня Тельцы взглянут на свою ситуацию более позитивно. Они получат подтверждение выгодности нового поворота событий, даже если поначалу видели в нем лишь плохие стороны. Возможно, появится дополнительная финансовая перспектива, надежда расширить свой круг полезных связей или пополнить базу своих знаний. Возрастают виды на щедрый аванс или на приятный бонус от навязанных ранее обязанностей.
Близнецы
Сегодня для Близнецов это позитивный день. Он может оказаться для них судьбоносным, наделить их ценными правами или подарить им большие надежды. Возможно, именно сегодня они встретят любовь, получат дар или знак, смогут выступить в новом облике, приступят к тотальному обновлению своего мировоззрения или начнут наращивать свой авторитет. Возрастет их привлекательность, харизматичность и общая удачливость.
Рак
Сегодня Ракам выгодно иметь в своем окружении влиятельного друга или примкнуть к некой группе, где они будут не одиноки. Это в разы увеличит для них возможность получения защит, информации и полезных бонусов. Самолюбивые Раки могут почувствовать себя задетыми, наблюдая за чужими персональными успехами. Звезды намекают, что всему свое время и через год они тоже имеют шанс стать любимцами фортуны.
Лев
Сегодня Львам важно не быть одиночками, иметь друзей, поклонников или аудиторию. Этот день подсказывает им пути гармонизации отношений и расширения сотрудничества, добавляет оптимизма в связи с будущим. Шанс выдвинуться и стать известнее получат честолюбивые Львы, стремящиеся к широкой популярности назло недоброжелателям или к неформальному мягкому лидерству в интересующей их эксклюзивной группе.
Дева
Сегодня Девам судьба дарит удачный шанс. Возрастет вероятность отличиться в карьере, учебе и юридической сфере, получить льготу или бонус, понравиться нужному человеку, обрести покровителя или наставника. Звезды намекают, что подарок фортуны важно не только принять с благодарностью, но и удержать. Преуспев благодаря поддержке друзей или подчиненных, придется впоследствии оправдывать их ожидания.
Весы
Сегодня для Весов это важный день, к которому им было бы неплохо приурочить значимое событие или мероприятие. Он добавляет им везения и оптимизма, открывает двери в «большой мир», дорогу к любви, знаниям, духовному росту или социальному успеху. Может найтись тот или та, кто станет учителем, партнером, проводником, спонсором, покровителем, «добрым гением». Возможно появление влиятельного друга-иностранца.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут встретить удачу там, где рассчитывали на проблемы. Также они могут вытащить счастливый лотерейный билет благодаря неким неприятным нештатным обстоятельствам. Судьба готова подарить им учителя, друга по несчастью, ценный ресурс или покровителя на предстоящий трудный период. Но им стоит помнить, что многие блага сейчас могут даваться им «в кредит» под немалый процент.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют участвовать в коллективной жизни, в том числе, в своем ближайшем окружении (коллеги, соседи). Не стоит отказываться от посещения вечеринок и других мероприятий: велика вероятность найти партнера, спонсора, любовь или родственную душу. Возрастает надежда обрести через других людей популярность или решить какой-то вопрос, например, юридический или образовательный.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит больше верить в удачу, особенно, если сейчас их интересы лежат в финансовой плоскости. События этого дня могут показаться не слишком приятными, но у них будет положительная сторона. Может появиться дополнительная материальная мотивация для работы, полезных обновлений, перестройки бюджета, ломки привычных шаблонов. Возможно, найдется источник дополнительного заработка.
Водолей
Сегодня для Водолеев это приятный и важный день. В их жизни усиливаются хорошие тенденции, которые будут радовать их, по меньшей мере, весь ближайший год. Многие Водолеи получат расширенные возможности в творческой сфере, в любви и воспитании детей. Возрастут их надежды на раскрытие личных талантов и на рост популярности. Может наметиться удачное решение вопроса о наследстве, отдых в престижном месте.
Рыбы
Сегодня для Рыб, если они не могут жить без друзей и компании, интересуются прогрессом и социальными событиями, а также хотят что-то изменить в лучшую сторону в своем доме и в быту, это важный день. Эти сутки располагают к приему гостей, свободным отношениям и ломке шаблонов, они могут усилить интерес к нетрадиционным укладам жизни и подсказать оригинальные идеи в части обновления домашнего пространства.