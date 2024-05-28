Не делаем того, о чем нас не просят — финансовый гороскоп на 29 мая

Наш гороскоп даст индивидуальные советы, которые помогут эффективно планировать день, избегать потенциальных проблем и использовать благоприятные возможности.
Овен
Сегодня у Овнов может быть затруднена работа с информацией. Короткие поездки и деловые встречи лучше отложить. Тем, кто занят в торговле звезды советуют быть осмотрительнее — вас могут попытаться обмануть при заключении сделок или предоставив вам ложную информацию. Старайтесь браться за те дела, с которыми будете в состоянии справиться самостоятельно.
Телец
Сегодня Тельцам не рекомендуется делать капиталовложения в крупные коллективные проекты. Те, кто занят проектно-конструкторской работой, могут обнаружить, что реальная стоимость проекта значительно выше той оценки, которая предполагалась вначале. Воздержитесь от составления бизнес-плана. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства могут внезапно поменяться.
Близнецы
Сегодня Близнецам в первой половине дня звезды советуют, по мере возможности, дистанцироваться от своего непосредственного начальства и воздерживаться от критических высказываний в его адрес. Воздержитесь от личных инициатив. В противном случае между вами может произойти конфликт. Если вы сами занимаете руководящую должность, то рекомендуется проявлять сдержанность.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется тщательно следить за тем, чтобы ваше поведение не выходило за рамки закона. Откажитесь от тайной деятельности и закулисных договоренностей — вас могут обмануть нечестные люди. Не ищите обходные пути там, где открытая деятельность не приводит к желаемому результату. Только открытая позиция принесет вам успех и укрепление деловой репутации.
Лев
Сегодня для Львов, занятых в реальном секторе экономики, хорошо может сложиться этот день. Прежде всего, речь идет о производстве товаров и, разного рода, ремонтных и инженерных службах. Ваше возросшее трудолюбие и умение вникать в детали может помочь в сложных делах. Однако работа в группе может пойти гораздо хуже, чем индивидуальный труд. Старайтесь самостоятельно решать вопросы.
Дева
Сегодня Девам не рекомендуется вести переговоры и подписывать партнерские соглашения в первой половине дня. Отношения с основным партнером могут испортиться из-за форс-мажорных обстоятельств. Возможно, вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Наиболее успешно день пройдет для тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений.
Весы
Сегодня у Весов рабочий ритм может оказаться нарушен. Может возникнуть путаница из-за ошибочной информации и неправильно оформленных документов. Особенно это вероятно для тех, кто работает за границей. Удачный день будет для служб, связанных с ремонтом и обслуживанием коммунального хозяйства. Строители имеют хорошие шансы для ускорения темпа работ на постройке зданий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы в первой половине дня могут понести материальный ущерб в результате участия в финансовых инвестиционных проектах. Звезды советуют не вкладывать деньги в потенциальные финансовые пирамиды. Ваша задача на этот день связана с сохранением имеющихся финансовых ресурсов. Во второй половине дня воздержитесь от рекламных акций и публичной деятельности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться со спорами по поводу условий содержания и финансирования арендуемой недвижимости. Собственник может предъявить к вам возросшие требования и повысить размер арендной платы. Также не исключены судебные и юридические разбирательство по поводу вашего права собственности на недвижимое имущество.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может быть связан с множеством контактов, поездок и бумажных дел. С коллегами по трудовому коллективу отношения могут не складываться. Звезды советуют исключить во время работы разговоры на посторонние темы, не имеющие прямого отношения к делам. Это поможет сберечь рабочее время. Это не лучшее время для привлечения новых людей к сотрудничеству.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют оставить увлечение прожектерскими идеями о том, как заработать большие деньги, не прикладывая при этом серьезных усилий. Легкие деньги сейчас — не для вас. Гораздо успешнее могут пойти дела у тех, кто работает в медицинских учреждениях и на охраняемых объектах. Вы можете иметь неплохие шансы для получения дополнительных доходов помимо основной зарплаты.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может быть отмечен техническими сбоями. Соблюдайте правила техники безопасности и не допускайте превышения нагрузки на технику. Особенно это касается тех, кто работает на стройке, в сельском хозяйстве и в коммунальных службах. Вы можете сломать дорогостоящую технику или что-то повредить. Лучшая защита тут — воздержаться от инициативы и не делать того, о чем вас не просят.