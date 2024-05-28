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Слушаем собеседников внимательнее — гороскоп на 29 мая

28 мая 2024ГороскопыМарианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея советует быть в курсе новостей и чаще общаться с друзьями.

Слушаем собеседников внимательнее — гороскоп на 29 мая
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что ее напряженный аспект к Меркурию и Урану намекает на возможные сюрпризы в общении, на заминки в работе средств связи, электронного оборудования и компьютерного обеспечения. Этот день склоняет к неформальному стилю общения и свободному ходу мысли, предлагает избегать стандартов и шаблонов, побуждает к обсуждению новинок и прогрессивных идей. Также он подходит для командной работы. Возможны финансовые новости. Важные дела не стоит откладывать на вечер, так как в конце дня может снизиться продуктивность.

Овен

Сегодня Овнам день предоставляет шанс быть активнее, но не вынуждает их к этому любой ценой: все зависит от личного настроя и мотивации, включая материальную. Многим Овнам будет выгодно скооперироваться с друзьями. Подходящий момент для того, чтобы сделать шаг в будущее, поработать на интересы своей группы, сообща освоить оригинальный прием или альтернативную методику. Возможны финансовые новости.

Телец

Сегодня Тельцам важно следить за новостями: они могут касаться их планов и целей, бюджета или карьеры. Возможны неожиданные известия. Могут активно обсуждаться прогрессивные идеи, включая собственные идеи Тельцов (в последнем случае стоит готовиться к неполному взаимопониманию и доле критики). День значим для Тельцов, работающих внештатно либо в сфере коммуникаций, литературы, программирования.

Близнецы

Сегодня Близнецам день помогает осознать новые приятные тенденции в своей жизни и прямо сейчас начать использовать некоторые появившиеся возможности, например, чаще пускать в ход свое очарование, расширять список своих друзей или готовиться к путешествию. Им стоит помнить о возможных сюрпризах в материальной части и в дороге, звезды советуют пока повременить с важными покупками и отправкой в путь.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют поддерживать контакты с друзьями и следить за новостями в сообществе единомышленников: это лучший способ быть в курсе перемен. Информация, приходящая по неформальным каналам, поможет выбирать подходящие маршруты, варианты действий и средства связи. Особый интерес могут вызвать финансово-экономические аспекты будущего, а также темы, связанные с учебой и путешествиями.

Лев

Сегодня для Львов, стремящихся к популярности, ищущих друзей, создающих свою собственную группу по интересам или вливающихся в чужую, день важен. Двигаясь в этом направлении, им придется учитывать не только гармоничные, но и непредсказуемые моменты налаживания отношений, особенно вероятные в моменты прямого диалога. В некоторых случаях им будет выгоднее пустить в ход личное обаяние, а не красноречие.

Дева

Сегодня Девам важно ладить со своей командой: подчиненными, помощниками. Возможно, иногда для этого придется менять мышление. С технической точки зрения, день может нести новшества и сюрпризы в сфере коммуникаций и работе программного обеспечения, затруднять начало путешествия. Возможны новые детали в общении с зарубежными коллегами или на удаленной работе. Могут вызвать интерес новости издалека.

Весы

Сегодня Весы на позитивной волне и в любой ситуации склонны быть оптимистами. Надежды, вызванные хорошими перспективами, помогут им легче воспринимать неожиданные известия и мириться с неудобствами из-за внешних перемен. Этот день может принести сюрпризы в ходе общения или в процессе проведения платежных операций, заставить подкорректировать свою финансовую политику или отношения с друзьями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит жить или работать в нестандартных непривычных условиях, в режиме обновления или эксперимента. Возможны новшества в делах или в быту, внеплановые встречи. Может потребовать внимания бытовое или производственное электрооборудование. Лучше не уходить от контактов: полученная информация может оказаться критически важной, помочь в текущей работе или в нештатной ситуации.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов обстановка вокруг информативна. В их служебном, дружеском и соседском кругу могут активно обсуждаться новшества и различные прогрессивные тенденции. Можно узнать много интересного в связи с работой или хобби, поездками, гаджетами, средствами сообщения или новинками программного обеспечения. Возможны сюрпризы: перебои связи, неожиданные смены маршрутов, непредвиденные встречи.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит учитывать вероятность неожиданных обстоятельств, связанных с финансовыми планами, покупками и платежами. Причиной могут стать нештатные ситуации у друзей или компьютерные сбои из-за обновлений. Могут столкнуться с непредвиденными сюрпризами Козероги-фрилансеры, получающие гонорары за творческую работу. Возможны и другие нетипичные повороты, например, в домашних делах.

Водолей

Сегодня Водолеям не всегда легко найти понимание с близким окружением. Часто их будет подводить собственное оригинальное мышление или нестандартная манера общения. Любой разговор, включая невинную бытовую беседу, может принять неожиданный оборот. Если нужно поговорить о чем-то важном, лучше выждать несколько дней. Не стоит делать смелые заявления, принимать решения в связи с бюджетом или жильем.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют критичнее относиться к популярным идеям и поступающим новостям, к словам своих друзей и социальным предрассудкам. Это подходящий день для неформального общения, расширения кругозора и изучения нетривиальных точек зрения, но лучше не использовать его для работы с документами и официальных контактов. Возможны сюрпризы в работе средств связи и компьютерных программ.
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