Утонем в мечтах и фантазиях — гороскоп на 30 мая

29 мая 2024 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня положение Луны в знаке Рыб усиливает игру воображения и лабильность психики.

Фото: rambler