Утонем в мечтах и фантазиях — гороскоп на 30 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что подпитывая романтичный настрой и большие надежды, оно также мешает полной уверенности, побуждает к фантазиям и мнительности. Чувства и планы могут быть лишены ясности и определенности. Возможна неразборчивость в чувствах и симпатиях. Возрастает вероятность неудач и разочарований, особенно, если опережать события и опираться на шаткий фундамент иллюзий. Легко стать жертвой любовных или духовных заблуждений, неверно распорядиться деньгами. Быстрому исполнению новых желаний могут мешать следы и тени прошлого.
Овен
Сегодня Овнам стоит учитывать, что может снизиться их активность и быстрота реакций, зато вполне вероятна повышенная эмоциональность. Энергичные действия могут смениться игрой воображения. Наделенные от природы нетерпением и импульсивностью, многие Овны будут огорчены невозможностью тотчас воплотить свои тайные мечты в реальность. В этот день лучше сбавить темп и снизить физические нагрузки.
Телец
Сегодня Тельцы склонны ориентироваться на свои тонкие ощущения и чутье, но не всегда успешно. Многим Тельцам будет трудно без искажений оценить обстановку, свое истинное положение в ней и возможные перспективы, поскольку им будут мешать их прежние планы и ориентиры. Звезды подсказывают, что в этот день сложно правильно распоряжаться личными ресурсами и делать оптимальные покупки, особенно впрок.
Близнецы
Сегодня Близнецов и их оптимистичный настрой может немного охладить день. Он может напомнить им о долге, профессиональных и других ограничениях, жестких временных рамках, возможном контроле — обо всем, что задает границы желаниям. Под влиянием обстановки не исключена частичная потеря веры в себя или в удачу. Наиболее полезная сторона этого дня - возможность соотнести свои запросы с текущей реальностью.
Рак
Сегодня Раки могут поддаться игре воображения, начать мечтать о любви, далеких краях или большом успехе. Но что-то сдержит полет их фантазии и вынудит остаться реалистами. Возможно, их вернет на землю профессиональный опыт. Они могут отбросить заманчивую идею, посчитав ее несбыточной мечтой и пустой тратой времени. Звезды советуют не отказываться от нее насовсем, ведь однажды ситуация изменится.
Лев
Сегодня Львов день может лишить уверенности в себе или веры в друзей, а также поселить в них некоторые сомнения насчет личных или коллективных идеалов, взятых в качестве ориентира. Возможно желание проверить единомышленников на честность, надежность или моральную стойкость. К пессимизму и недоверию может добавиться нехватка материальных ресурсов. Программу многих мероприятий придется сократить.
Дева
Сегодня Девам стоит аккуратнее взаимодействовать со значимыми для себя людьми, сочетая лояльность со сдержанностью и игрой по правилам. Некорректно выстроенное общение сузит социальные возможности, навредит карьере и репутации. Особенно важно сбалансировать отношения с начальником, юристом, доверенным лицом, учителем, куратором. Пригодится уважение личных границ в частной жизни, в любви и браке.
Весы
Сегодня у Весов возможности снижены. Им может временно изменить их оптимизм или удача. Возможно, подведет самочувствие, наступит разочарование, возникнет зависимость от каких-то обстоятельств или обязательств, пропадут из виду нужные люди. Звезды советуют с этим смириться, но не впадать в уныние: через несколько дней тучи рассеются и снова взойдет солнце успеха, оживут чувства и вернутся надежды.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут поддаться знакомому настроению или прибегнуть к привычному сценарию поведения — который обычно выручает их во многих ситуациях, но в данный момент скорее навредит. Возможна попытка загадочно замолчать, когда нужно продолжать общаться, или расслабиться, когда следует быть начеку. Такой настрой не обязательно создаст большие проблемы, но может привести к упущенной выгоде.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это не самый удачный и комфортный день — особенно, если они стремятся к общению, развлечениям, приятным эмоциям, славе, росту и развитию. Обстоятельства этих суток могут погрузить их в пучину молчания, одиночества и негативных эмоций, либо заставят их оставаться дома, когда они жаждут публичности. Если они все же выйдут в мир, что-то помешает их успешной полноценной самопрезентации.
Козерог
Сегодня Козерогов день может сделать эмоциональными, скрытными, мнительными, зависимыми от обстановки. Им пригодится дополнительная доля гибкости. Следуя своим личным правилам и доверяя в минуты сомнения своим ощущениям, им также важно подстраиваться под чужие настроения и требования момента, иначе може не сложиться контакт с нужными людьми, особенно с коллегами, подчиненными и близким окружением.
Водолей
Сегодня Водолеи могут испытывать материальные или психологические затруднения. Им может быть сложно смело выразить свои чувства или быть откровенными. Часть планов может оказаться невыполнимой по финансовой причине. Не исключено, что сегодня не хватит средств на приятные задумки, например, на развлечения, на подарки любимым и детям, на выполнение творческих планов или на достойный отдых.
Рыбы
Сегодня для Рыб события складываются не очень удачно. Этот день способен принести им уныние, ухудшение самочувствия, разочарование, ограничение возможностей или ущемление в правах. Многие Рыбы не найдут понимания и принятия у близкого им человека. Также они могут не поладить с официальным лицом, начальником, проверяющим или коллегой. Звезды советуют отложить начинания и снизить уровень ожиданий.