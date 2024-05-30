Реальность разойдется с ожиданиями — любовный гороскоп на 31 мая

Наш гороскоп расскажет, какие события могут ожидать в этот день, а также даст советы по тому, как использовать энергию звезд в своих интересах.
Овен
Сегодня у Овнов физические и душевные силы на отметке, близкой к нулю. Не исключено, что у них будет мало энергии для любовных подвигов и даже простого флирта. Звезды уверяют, что это временное явление, советуют не идти против обстоятельств и взять в интенсивном личном общении однодневный тайм-аут.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учитывать, что атмосфера этих суток может оказаться не слишком радужной и временно сделать их в любви пессимистами. Не исключено, что преобладающим настроением дня окажется скепсис, сомнение или ностальгия по прошлому. Не тот момент, когда стоит развивать новые отношения и симпатии.
Близнецы
Сегодня Близнецов события дня не лишают шанса на счастье, как им может показаться, но приглашают их не быть легкомысленными идеалистами и задуматься о реальности. Подходящий момент для того, чтобы уточнить приоритеты, оценить уместность увлечения, степень серьезности чувств и возможные перспективы романа.
Рак
Сегодня Раков испытывает судьба, вынуждая их довольствоваться скромными результатами или чиня им серьезные препятствия на пути исполнения их романтических желаний. Дополнительный «бонус» ситуации — чужие успехи в любви, которые самим Ракам сейчас недоступны.
Лев
Сегодня Львы рискуют пережить минуту разочарования. Причиной может стать обстановка или неудачное настроение одного из партнеров. Планируя на этот день приятное свидание, стоит умерить лишние ожидания: если все получится в полном объеме, то скорее не благодаря, а вопреки обстоятельствам.
Дева
Сегодня Девы, общаясь с объектом своих симпатий, могут столкнуться с эмоциональным контрастным душем, в котором будут преобладать холодные, а не теплые потоки. Возможно, придется смириться с чужой замкнутостью, строгостью или холодностью, контролировать свои чувства и проявлять их дозированно.
Весы
Сегодня у Весов обстоятельства складываются для романтических планов не очень удачно. Есть риск отмены свидания, пересмотра планов, частичного разочарования в идеалах или отказа от некоторых приятных надежд. Важно помнить, что суровая реальность лишь вносит поправки, не отменяя общего тренда на удачу.
Скорпион
Сегодня Скорпионы должны быть верны своим любовным клятвам, планам и принципам. Такое положение дел будет естественным для Скорпионов, счастливых в любви. Скорпионы, которым повезло меньше, могут ощущать узы отношений, как клетку, и поглядывать «на волю».
Стрелец
Сегодня для Стрельцов сохраняется вероятность любовных заминок и разочарований. Даже при отличном старте романтическая история может забуксовать. Некоторые Стрельцы будут вынуждены подчиниться каким-то обстоятельствам, сурово ограничивающим их во времени или возможностях, например, семейным.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит упорно стремиться к своему любовному идеалу. Звезды советуют им отказаться от перфекционизма и максимализма, порой им присущим, и почаще радоваться приятным мелочам своего романа. Самая неразумная и провальная тактика в эти сутки — поддаваться унынию и жить прошлым.
Водолей
Сегодня у Водолеев гармоничному и свободному общению с любимым человеком может что-то помешать. Не исключено, что им придется столкнуться с нехваткой средств или другими ограничениями, которые делают приятное свидание невозможным. Отправляясь на встречу, не стоит ждать от нее слишком многого.
Рыбы
Сегодня Рыбам не слишком везет в делах сердечных, и иногда причина кроется в них самих. Они могут не верить в себя и относиться скептически к чужим чувствам. Впрочем, их недоверие не беспочвенно: многие Рыбы интуитивно уловят в любовной ситуации ряд несовпадений со своими ожиданиями и идеалами.