Рассчитываем на свои силы — гороскоп на 31 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что может временно ухудшиться самочувствие или снизиться общительность, коварно подступить уныние, сомнение или подозрение. На картину приятного будущего может лечь тень прошлого с его разочарованиями. Возможны моменты ограничений и контроля, пессимистичные оценки и прогнозы. Хорошая сторона этого дня — возможность взглянуть на новые чувства, идеалы и надежды критично, «с изнанки» или с позиций прежнего опыта. Возможно известие, повод для конструктивного разговора или размышления.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это подходящий день для полного отдыха. Лишняя суета неуместна и даже вредна. Особенно нежелательны новые старты: инициатива в эти сутки будет напрасной тратой энергии. Самое время расслабиться, сократить круг общения, побыть в тишине. Не исключены минуты рассеянности, сомнений, недомоганий. Если подступит хандра, можно побаловать себя легким, но вкусным блюдом.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют подумать о недалеком будущем, например, о том, как довести до конца прежние долгосрочные программы в изменившихся условиях. Полезным качеством станет дальновидность, а вредным — пессимизм, обесценивающий хорошие стороны момента. Общение с новыми знакомыми в эти сутки затруднено, но можно поделиться своими мыслями со старым другом. Возможна минута ностальгии.
Близнецы
Сегодня для Близнецов проблематичны свобода и быстрый прогресс. Достижения реальны, но при условии дисциплины, профессионализма, трезвой самооценки, терпения и смирения. Важнее чувств и личного развития — долг, план, система, контроль, целевые ограничения. Пора структурировать желания и амбиции, понять потолок своих карьерных и иных возможностей. Вероятно совещание или беседа с начальником.
Рак
Сегодня Ракам приходится оставаться одновременно мечтателями и реалистами. Многие их желания и мечты выполнимы, но не могут осуществиться быстро — по крайней мере, без потери в качестве и надежности. Звезды советуют не равняться на более расторопных и удачливых людей, которым фортуна начинает улыбаться именно сейчас: всему свое время. Вместо того, чтобы предаваться унынию, можно строить планы.
Лев
Сегодня Львам звезды напоминают, что планы исполняются лишь наполовину, а при особо неблагоприятных обстоятельствах могут даже сорваться. Программа любого задуманного мероприятия может быть сокращена из-за плохих внешних условий, слабого финансирования или недостаточной помещаемости. Также в эти сутки возможны разочарования морального и эмоционального характера, обман любовных или иных ожиданий.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что рамки общения задает обстановка или другой человек. Не исключено, что придется стать серьезнее, соблюдать формальности и долю официальности. Не стоит нарушать границы, выставленные профессиональной субординацией, а также вторгаться в чужое психологическое пространство. Хорошая сторона дня — возможность диалога, можно задать вопрос или подтвердить договоренность.
Весы
Сегодня Весам день указывает на препятствия, которые могут встать (или уже имеются) на пути исполнения их желаний. Возможно, таким препятствием станет текущая работа или должность, долгосрочный план или комплекс обязанностей. Также в роли помехи может выступить недомогание, отсутствие подстраховки или недостаток прав. Не исключено разочарование в деталях чужой культуры или в собственных идеалах.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день будет удачнее, если они выберут для себя определенный сценарий поведения и будут его придерживаться. Отвлекаясь от принятой программы или принципа на те или иные соблазны, они рискуют провести эти сутки в неопределенности, не добившись результата и зря потратив ценный ресурс, например, деньги, чувства, время или чужое доверие. Есть условия для конструктивного разговора.
Стрелец
Сегодня Стрельцам трудно игнорировать семейные или профессиональные планы. Многим из них придется пожертвовать частью своих желаний ради близких. У Стрельцов, пренебрегших долгом, возможны иные трудности: угрызения совести, мешающие наслаждаться жизнью. Ограничения и препятствия не добавят оптимизма. Возможно уныние, чувство одиночества, отсутствие психологического комфорта в семье и браке.
Козерог
Сегодня у Козерогов окружающая психологическая атмосфера не всегда светла и позитивна. В обстановке этих суток многие представители знака рискуют невольно поддаться знакомому унынию — особенно, если предоставлены сами себе, погружены в воспоминания и ничем не заняты. Избежать чувства одиночества и невостребованности многим Козерогам поможет приятная часть их работы или новая сторона прежнего хобби.
Водолей
Сегодня Водолеям те или иные затруднения мешают проводить время так, как им хочется, а также уверенно строить планы. Возможны минуты разочарований и ситуации ограничений, препятствия к общению с детьми, свободному творчеству, свиданию. Реализовать задуманное может мешать скромный бюджет или лимит времени. Не самый удачный день для презентаций, рекламных акций, шопинга, развлечений и празднеств.
Рыбы
Сегодня для Рыб продолжается полоса потенциальных проблем, ограничений и дискомфорта. Им будет трудно реализовывать свои планы и следовать своим привычкам, продвигать свои интересы и находить понимание с нужными людьми. Вплоть до ночи их может сопровождать уныние, недомогание, неверие в удачу или в свои возможности, тайный страх или ощущение одиночества. Возможно известие или полезный разговор.